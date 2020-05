Quédate en Casa: Granblue Fantasy: Versus, un bello juego de peleas, sencillo pero sólido en su ejecución

Sabemos que aún es difícil adaptarse al periodo de cuarentena, pero mientras nos quedamos en casa, una buena opción se encuentra en videojuegos para mantenernos ocupados y pasar un buen rato. Durante este tiempo, el equipo de LEVEL UP ha listado diferentes opciones para que elijas la que más te guste. Esta semana te recomendamos Catherine, un puzzle lleno de intriga y terror psicológico; Snake Pass, un juego de plataforma poco convencional; Tibia, el MMO que compensa su precaria estética con un sólido sistema de exploración; Sleeping Dogs, un reflejo del crimen desde la óptica de la sociedad china y finalmente, desafiamos los cielos con Ace Combat 7.

Para esta recomendación decidí seguir con juegos de peleas, pero ahora quiero que sea un título actual: [i]Granblue Fantasy: Versus. Este juego es desarrollado por Arc System Works —y publicado por Cygames— el cual nos ofrece un anime fighter que apunta a lo tradicional y deja de lado a los dash aéreos entre otras particularidades típicas del género. Por si no lo sabías, Granblue Fantasy: Versus parte de un título para dispositivos móviles con gran éxito en oriente; su intención, como muchos otros gachas, es atraparnos para conseguir exprimir cada centavo de nuestras carteras al intentar conseguir a todos los personajes de la entrega. Con tal grado de éxito, este RPG por turnos fue trasladado a un juego de peleas que sorprendió a propios y extraños con su increíble y bella dirección de arte y con su estética estilo anime, además de un sólido sistema de batalla que cuenta con el sello de garantía que solo Arc System Works puede entregar y, de hecho, nos tiene acosumbtrados.

Si eres fan del juego original estarás contento al notar que la transición es fiel al título original. La historia comienza cuando Gran, nuestro protagonista, encuentra a la joven misteriosa Lyria y a su protectora Katalina justo en medio de un ataque; nuestro héroe decide defenderlas y como consecuencia pierde la vida. Al no haber otro remedio, Lyria decide ceder la mitad de su alma a Gran para regresarlo de la muerte. Estos sucesos también pueden ser vistos en Granblue Fantasy: The Animation, y mientras que en este título son recordados para dar pie al conflicto principal, Katalina vuelve como un enemigo y quiere a Lyria de vuelta.

Naturalmente la historia es el pretexto para crear el contexto de este juego de peleas, sin embargo, se ha creado un modo especial para que te enteres de todos los detalles. Esto a través del modo rol que es más bien un beat 'em up, en el que tendremos que derrotar a todos los enemigos que se nos pongan al paso, mientras que, por medio de cinemáticas y diálogos, iremos conociendo a los personajes. Este modo, nos dará recompensas como colores y armas con las que podremos personalizar a nuestros personajes en las otras modalidades, pero para esto tendremos que cumplir con diversos requisitos que, aunque son tediosos de obtener, nos garantiza más horas de juego.

El modo RPG es completamente adicional al contenido principal del juego, me refiero al género de peleas en 2D. De hecho, aunque es un título que parte de fundamentos de juegos de peleas tradicionales, tiene algunas cualidades que lo hacen único, por ejemplo, un sistema de atajos y autocombos. Esto no es sorpresa, ya que la tendencia es hacer los juegos de pelea más sencillos para que más jugadores se introduzcan en el género. Aunque esta simplificación puede apuntar a que los combates serán sencillos, su juego neutral está tan optimizado que, con algunas excepciones, la mayoría del tiempo será una lucha de concentración y paciencia al momento de atacar. Esto quiere decir que los encuentros serán tensos y tendrás que provocar el error en tu oponente para castigar de la mejor manera.

Además de tener tres botones de ataque, cada personaje tendrá una acción única como parrys, alimentos que suben diversos parámetros o ataques especiales. Además de esto tendremos acceso a un botón para bloquear, esto es adicional al bloqueo tradicional que ocurre cuando mantenemos la dirección contraria a la del oponente. También podremos combinar este botón con alguna dirección para esquivar algún ataque. Finalmente, gracias a un botón especial tendremos acceso a atajos para ataques especiales que pueden variar de acuerdo a la dirección con la que lo combinemos.

Los ataques especiales lucen espectaculares

Lo anterior puede parecer abusivo, sin embargo, al usar los atajos tendrás un periodo de cooldown, esto quiere decir que no podrás abusar de estos ataques una y otra vez, pero si decides marcarlos de forma manual, no existirá tal penalización. De esta forma, aunque el esquema de ataque es en esencia más sencillo, si decides hacerlo con la secuencia completa serás recompensado. Por otro lado, los autocombos pueden parecer absurdos si hablamos de un juego de peleas que apunta al juego neutro, sin embargo, no afectan la experiencia, sobre todo porque la naturaleza del sistema de batalla no está orientado a los combos con cientos de hits y el sistema de escala es algo estricto. La mayoría del tiempo tendrás que estar preparado para responder los ataques del oponente o aguantando la presión de la mejor manera para no caer ante provocaciones. Entiendo si esto suena aburrido o poco espectacular, sin embargo, el ritmo de las batallas es dinámico y lleno de emociones, además, los ataques conocidos como skybound art y super skybound art, cuentan con animaciones únicas al estilo de Arc System Works que te harán disfrutar todo lo que ocurre en pantalla.

Como siempre el apartado visual no decepciona, los diseños de personajes brillan por su carisma y los escenarios están bien detallados. Otro aspecto importante es el sonido que como siempre, destaca por las excelentes actuaciones de voz pero lo que más se disfruta es la música, que puede recordarte el mundo abierto de un RPG y al mismo tiempo, provocarte todo tipo de sentimientos mientras los violines suenan y explotan para combinarse con guitarras eléctricas. Un trabajo excepcional que acompaña la intensidad de cada enfrentamiento.

Otro elemento a destacar son los arquetipos de los personajes, ya que cada uno de ellos cumple con un arquetipo. Por ejemplo, Gran será el personaje balanceado con todo tipo de opciones, mientras Ladiva atacará con golpes contundentes y agarres, también está la sensual Metera que controlará el espacio con proyectiles, entre otros estilos. Esto quiere decir que, tras explorar los 11 personajes disponibles en la versión normal, seguro encontrarás alguno que se adapte a tu estilo de juego. Eso sí, debes tener en cuenta que existe una pase de temporada en que se incluyen 5 personajes adicionales y viene otro pase en camino, lo que amplía las opciones de elección por un costo adicional.

Granblue Fantasy: Versus es un juego sólido que no se debe subestimar y que demuestra que un título con mecánicas simplificadas pero con límites bien establecidos puede ser una gran opción para entrar de lleno al juego competitivo. Si estás interesado en jugar Granblue Fantasy: Versus, puedes adquirirlo en PlayStation 4 ($59.99 USD) y PC ($527.99 MXN) a través de Steam. Un detalle a considerar es el precio, ya que en PlayStation 4 el costo es notablemente mayor que la versión de Steam, sin embargo, usualmente la comunidad más activa de juegos de pelea se suele encontrar en la consola de Sony, así que la elección es tuya.

Granblue Fantasy: Versus recompensa la paciencia y el juego neutral

No olvides revisar la sección #QuedateEnCasa que hemos preparado para ti y así, te enteres de nuestras recomendaciones para pasar el encierro con grandes juegos.

