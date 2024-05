Las malas decisiones de PlayStation casi destruyen a Helldivers 2

Helldivers 2 pasó de ser el juego más querido al más odiado en un instante por culpa de una controvertida decisión de PlayStation. La comunidad hizo escuchar su voz y la democracia prevaleció, pero aún hay demasiadas inquietudes en el aire. A continuación, revisaremos los detalles y las implicaciones de la polémica que puso en riesgo el legado y futuro de uno de los mejores lanzamientos de 2024.

El éxito inesperado de Helldivers 2

El juego de Arrowhead Game Studios se anunció en un PlayStation Showcase a inicios de 2023. En aquel momento, pocos imaginaron que sería uno de los grandes estrenos en la historia reciente. Tras una breve espera, debutó el pasado 8 de febrero y rápidamente conquistó las listas de popularidad en Steam y PS5.

Nadie esperaba un éxito de tal magnitud, ni siquiera los desarrolladores. En su debut, los servidores eran incapaces de soportar la gran cantidad de jugadores y muchos no podían jugar con sus amigos. En consecuencia, Helldivers 2 tuvo reseñas mixtas y parecía un caso típico de juego como servicio que debuta con gran ímpetu, pero con problemas. ¿Acaso sería capaz de sobrevivir al estreno accidentado? A pesar de los errores iniciales, su propuesta era tan divertida que enganchó a miles.

La comunicación transparente también ayudó a sosegar las críticas en las primeras semanas. Johan Pilestedt, director del juego y jefe de Arrowhead Game Studios, se convirtió en una figura central por interactuar con los usuarios, responder las quejas y compartir las últimas noticias en sus redes sociales. ¡Incluso recomendó abstenerse de comprar el título hasta que los servidores funcionaran correctamente!

Helldivers 2 vendió millones de copias y superó los 450,000 usuarios concurrentes en Steam; más importante aún, creó una hermandad donde los fans se organizan para jugar juntos y compartir momentos divertidos con otros miembros de la comunidad.

La relación entre el estudio y los jugadores ilustra a la perfección la filosofía del juego, donde la cooperación, comunicación y confianza son la clave del éxito. El camino a la cima fue súbito, pero constante gracias a la transparencia del equipo de desarrollo. ¿Por qué es importante recalcar esto? A la luz de los hechos recientes, está claro que los fans consideran que las compañías atentaron contra todo lo que representa este proyecto.

Helldivers 2 es más que un simple juego... es una experiencia social

De la cima al averno: la polémica de Helldivers 2

El juego online parecía imbatible debido a que mantiene una base de usuarios sumamente sólida a 4 meses de su debut; sin embargo, una controversia lo colocó en el ojo del huracán y demostró que incluso los grandes pueden caer en cualquier momento.

El 3 de mayo, Sony Interactive Entertainment y Arrowhead Game Studios anunciaron que los jugadores de PC tendrían que vincular forzosamente sus cuentas de Steam y PlayStation Network para jugar Helldivers 2. La medida se aplicaría para los nuevos usuarios a partir del 6 de mayo, mientras que los actuales deberían conectar sus perfiles para el 4 de junio. En el comunicado, reconocieron que el nuevo requisito de seguridad podría molestar a algunos, pero argumentaron que era necesario para proteger a la comunidad.

A simple vista, parecía un inconveniente menor; crear un perfil de PSN es rápido y gratis, además de que hay otros juegos que exigen a los usuarios vincular servicios de terceros para iniciar sesión. Eso, al menos, era lo que pensaban los desarrolladores antes de que se desatara la polémica.

Un simple comunicado fue suficiente para destruir la confianza de los fans

Justo después de que se dio a conocer el nuevo requisito, el videojuego multijugador fue víctima de review bombing a medida que los fans acérrimos expresaban su descontento en Steam, foros y redes sociales. La reacción negativa tomó por sorpresa a los miembros del estudio, quienes desconocían cómo responder a las dudas.

El community manager Spitz se quejó en Discord de los jugadores que no querían crear la cuenta de PSN, mientras que la también gerente de la comunidad Baskinator argumentó que Sony está en su derecho de querer usar sus herramientas en sus franquicias. Por otra parte, el director Johan Pilestedt lamentó las críticas negativas y, aunque se arrepiente de no ser suficientemente claro al respecto, recordó que desde el principio se anunció que los jugadores de PC debían vincular un perfil de PlayStation Network.

Al inicio de la controversia, la comunicación estuvo lejos de ser la mejor

En efecto, en la página del juego en Steam se indicó que era necesario una cuenta de la plataforma de Sony para jugar Helldivers 2. Al respecto, el director ejecutivo de Arrowhead Game Studios señaló que sabían desde 6 meses antes del lanzamiento que la conexión era una medida imperativa; sin embargo, decidió deshabilitar el requisito durante el debut debido a los problemas con los servidores. Ahora que los servicios en línea funcionan correctamente, los desarrolladores pretendían activar la vinculación obligatoria tal como se planeó originalmente.

Por supuesto, la respuesta de los jugadores fue muy apasionada. En primer lugar, muchos simplemente criticaron que se les obligue a crear una cuenta de un servicio de terceros para jugar un título que disfrutaron por meses sin restricciones, mientras que otros señalaron los recientes ataques cibernéticos en contra de Sony y el infame hackeo masivo que afectó a millones de usuarios de PlayStation Network hace más de 10 años.

Helldivers 2 fue víctima de review bombing

No obstante, el verdadero inconveniente va mucho más allá. Lo que pasa es que la PSN brilla por su ausencia en más de 170 países. Los jugadores que residen en aquellas regiones son incapaces de crear una cuenta para disfrutar Helldivers 2, y sólo tenían 2 opciones: usar un VPN y arriesgarse a ser merecedores de un banneo por romper el reglamento de Sony o simplemente abstenerse de jugar; ninguna era ideal, y los desarrolladores lo reconocieron.

Cuando un fanático señaló que PSN es innacesible en su país y preguntó qué es lo que podía hacer, Johan Pilestedt simplemente dijo que no sabía. Cuando otro le interrogó sobre por qué despacharon el título en los territorios donde no opera la plataforma de PlayStation, el creativo señaló que ellos no controlan las ventas. Los miembros del estudio querían terminar lo más pronto posible con la polémica, pero tenían las manos atadas.

“En primer lugar, es decisión de Sony… no nuestra. En segundo, todavía no tenemos todos los detalles sobre los problemas regionales. Buscamos a Sony para obtener más información”, afirmó el administrador Thomas “TheTwinbeard” Petersson. “Su voz es escuchada y hago todo lo que puedo para hablar en nombre de la comunidad, pero no tengo la última palabra”, comentó Johan Pilestedt en su cuenta personal.

Arrowhead Game Studios trató de apaciguar el enojo de la comunidad sin mucho éxito

Por otra parte, el community manager Spitz pidió disculpas por sus comentarios anteriores, prometió que hacen todo lo posible para revertir la situación e instó a los fanáticos a escribir reseñas negativas y solicitar reembolsos para que las quejas lleguen hasta PlayStation. Aunque esa recomendación desembocó en su déspido, se mostró firme y aseguró que está del lado de la comunidad.

Sony mete la pata: el futuro de Helldivers 2 y los juegos de PlayStation en PC

Fue un fin de semana complicado para Arrowhead Game Studios. A pesar de los deseos de los trabajadores de revertir la situación, la última palabra la tenía el publisher: Sony. Mientras hacían todo lo posible para apaciguar el descontento de la comunidad, Helldivers 2 se retiró de la venta en 177 territorios en PC, recibió más de 200,000 reseñas negativas en Steam y decenas de jugadores solicitaron reembolsos.

Igual que como sucede en las partidas multijugador, los fanáticos se unieron con un objetivo en común: salvar el título de las malas decisiones de PlayStation. El review bombing, que también afectó a la entrega original de la franquicia, rindió sus frutos.

Durante la noche del pasado 5 de mayo, PlayStation dio marcha atrás con su decisión y afirmó que la vinculación de cuentas no sería un requisito obligatorio, además de que agradeció a los fanáticos por su “invaluable” retroalimentación. Lo consiguieron… los jugadores triunfaron en esta batalla, pero ¿a qué costo?

Tras la reacción violenta de la comunidad, PlayStation puso a un lado sus planes

Si bien la polémica llegó a su aparente final, Helldivers 2 aún tiene reseñas mixtas en Steam y aún no está disponible en casi 200 países; más importante aún, los acontecimientos recientes dejaron una grieta en la confianza que los desarrolladores construyeron en los meses recientes. La controversia sirvió como un recordatorio amargado de que nuestros juegos favoritos pueden cambiar en cualquier momento. ¿Y todo para que PlayStation presuma el incremento de miembros de PSN ante los accionistas?

Es muy probable que el juego multijugador se recupere de este desliz, pues los fans empezaron a publicar reseñas positivas en la plataforma de Valve y aún hay miles de usuarios activos en PC. Todo parece indicar que la controversia pasará a la historia como un simple recuerdo agridulce, pero debemos pensar en lo que sigue para PlayStation.

Hiroki Totoki, presidente de Sony, reafirmó a inicios de 2024 que la marca tomará una dirección multiplataforma, con un gran énfasis en PC, dispositivos móviles y la nube. Así pues, es probable que en los próximos años veamos más ports de los exclusivos de la compañía.

Inspirados por el éxito de Helldivers 2, cabe la posibilidad de que Sony decida que Marathon, Concord y otros juegos como servicio de PlayStation lleguen eventualmente a PC. ¿Acaso los jugadores tendrán que vincular sus cuentas de PSN y Steam para jugar esas propuestas? En esa línea, vale la pena revisar el caso de Ghost of Tsushima.

¿Cuál será el futuro de PlayStation en PC?

Tras la polémica del videojuego de Arrowhead Game Studios, Sucker Punch confirmó que los usuarios de PC podrán jugar la campaña single-player del título de mundo abierto sin un perfil de PlayStation Network, pero advirtió que es necesario vincular las cuentas para acceder al apartado multijugador y desbloquear trofeos. Igual que Helldivers 2, no está disponible en Steam en los países sin PSN. ¿Es probable que los próximos lanzamientos sigan la misma filosofía?

En fin, esta controversia dejó algunas lecciones duras para los jugadores y desarrolladores. En primer lugar, los juegos son entidades en constante cambio que evolucionan para bien y, en muchos casos, para mal. En segundo, los publishers tienen un papel crucial en los procesos de producción, y a menudo pueden imponer decisiones que atentan contra la visión original de los creativos. Y tercero, ningún título tiene el éxito asegurado, ni siquiera aquellos que parecen invencibles; una mala decisión, un cambio innecesario o la falta de comunicación puede hacer que un proyecto aclamado pierda la buena fe de la fanaticada.

Sin embargo, nos gustaría terminar con una nota positiva. El escándalo de Helldivers 2 demuestra el verdadero poder y alcance de la comunidad. Cuando miles de jugadores unen fuerzas por un objetivo noble en común, se logran grandes cosas.

La democracia prevaleció, pero ¿por cuánto tiempo?

¿qué opinas de esta controversia?

