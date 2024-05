Microsoft no tendrá piedad con Xbox para obtener el éxito

Xbox está en la antesala del éxito, pero no como muchos de sus fans hubieran querido. Desde la cúpula de Microsoft y su división de videojuegos se están tomando decisiones que dañan a la marca y que representan una traición a los seguidores: se trata de sacrificios para obtener la victoria a toda costa. Despidos, cierres de estudios, silencio de directivos… ¿qué está sucediendo? Te contamos a continuación.

El negocio de videojuegos de Microsoft crece, pero Xbox se cae, aunque no lo creas

El 25 de abril pasado, Microsoft presentó su informe financiero correspondiente con el tercer trimestre de su año fiscal en curso y, en cuanto a indicadores y detalles, expuso la realidad de Xbox. El sector de videojuegos es el cuarto más importante para la compañía; lo superan Windows, Office y la nube de Azure; sin embargo, hay algo a tomar en cuenta.

El negocio de videojuegos tuvo 51% de crecimiento y el de contenido y servicios, donde se encuentra Xbox Game Pass, subió 62% en comparación con el mismo trimestre del año fiscal anterior. A simple vista parece una gran noticia, pero la realidad es que los números suben de forma vertiginosa gracias a que es el segundo periodo en que se contabilizan los ingresos provenientes de Activision Blizzard King, así que se trata del impacto real de esta compañía. ¿Un espejismo? No propiamente, pues es una adquisición de Microsoft 一nos guste o no一 que maquilla la realidad de su negocio de videojuegos.

La compra de Activision fue un gran acierto financiero

La información oficial reciente indica que Xbox Game Pass tiene 34 millones de suscriptores, pero el impacto del servicio a escala financiera es mínimo y palidece ante lo que aportan en ingresos monstruos como Call of Duty, Candy Crush y lo que venga de Blizzard.

Tal como mencionó recientemente Mat Piscatella, analista de Circana, desde 2023 los servicios de videojuegos vía suscripción siguen estancados en uno de sus mejores mercados, Estados Unidos, y este año apenas se asoma un crecimiento de 1%. Considerando la inflación, el aumento en los costos de operación y otros factores, se hace evidente que Xbox Game Pass no está siendo la panacea financiera para el negocio de gaming de Microsoft.

And it's still stalled. March 2024 non-mobile video game subscription spending was only up 1% vs the April 2023 figures that got me to post the below last year. https://t.co/O0WQhQX023 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 7, 2024

A la par, el informe reveló una caída de 31% en las ventas de Xbox Series X|S, descenso que fue advertido por Amy Hood hace meses. Aquí no hay de otra: Microsoft aceptó que las ventas de su dúo de consolas seguirán cayendo, así que ese pilar está destruido y no tiene mayor relevancia para su negocio de videojuegos; el detalle es que, hasta ahora, la industria y los consumidores siguen relacionando la marca Xbox con una consola.

Desde la perspectiva general, el negocio de videojuegos de Microsoft está creciendo, pero no desde donde quisieran sus fans. Hoy, Xbox Series X|S están condenados y nada cambiará su situación; basta revisar las mejoras que están en camino para Starfield, pues la mayoría de ellas están pensadas para Xbox Series X, aun cuando la mayoría de usuarios tiene Xbox Series S.

Xbox Series X|S están condenados en términos de competencia

Esto no significa que Microsoft deje de hacer consolas; hay planes a futuro para ello, pero tienden a convertirse en un producto de nicho dentro del negocio de Xbox. La promesa de Phil Spencer es que seguirán fabricando hardware, aunque reconoce que hay retos específicos, como mantener el formato físico. Esto significa que, si eres fan de Xbox como consola, seguirás con opciones, pero lo más sano es dejar de considerar la competencia en el mercado y centrarse en el gusto personal. No más guerra de consolas, porque es un hecho que no la ganaron y jamás la ganarán.

En el marco de las polémicas decisiones de Microsoft, el periodista de TweakTown, Derek Strickland, señaló que los problemas que atraviesa Xbox están relacionados con la base de su negocio: “todos los problemas de Microsoft surgen de las bajas y poco rentables ventas de hardware. La industria en su forma básica es una cadena de ventas. Intentar mitigar el problema del hardware desde otro ángulo es extremadamente difícil, y Xbox alteró su propio modelo de negocio y toda la industria para intentar que esto sucediera”.

All of Microsofts problems stem from low -and- unprofitable HW sales. The industry at its base form is a chain of sales. Trying to mitigate HW issue from another angle is extremely hard to do, and Xbox disrupted its own biz model and the entire industry to try to make it happen. — Derek Strickland (@DeekeTweak) May 8, 2024

Ahora mismo, podemos decir que el negocio de videojuegos de Microsoft se divide en 2, y cada parte vive una realidad distinta. Uno es el sector servicios y contenido potenciado por la compra de Activision Blizzard King y el reciente éxito de Fallout, y el otro es el sector consolas y divisiones internas, incluyendo Xbox Game Studios. El primero tiene feliz a Satya Nadella y a los directivos operativos y financieros de Microsoft. El segundo está plagado de incertidumbre debido a que parece que no hay rentabilidad y, como mencionó Phil Spencer en la última reestructuración directiva del área de gaming, Satya Nadella dejará de financiar proyectos; todo sector debe ser rentable o quedará fuera.

El inesperado cierre de Tango Gameworks rompió el corazón de los fans de Xbox

El martes 7 de mayo de 2024 se anunció el cierre de Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games y la desaparición de Roundhouse Games, que absorbió ZeniMax Online Studios. La noticia dio la vuelta al mundo y generó un sinfín de críticas y lamentos por la situación de los trabajadores que perdieron su trabajo.

El caso más representativo es el de Tango Gameworks, estudio fundado por Shinji Mikami, padre de Resident Evil, que destacó por su trabajo con The Evil Within, Ghostwire: Tokyo que dividió opiniones, pero que se ganó al mundo con Hi-Fi RUSH. En 2023, Matt Booty, actual jefe de Xbox Game Studios, Phil Spencer y Aaron Greenberg se desvivieron en elogios por el juego de acción y ritmo del estudio japonés y aseguraron que fue un éxito en todo sentido.

Hace poco se hablaba de una reinversión para impulsar a Tango Gameworks, pues demostraron su calidad y notable ascenso con cada entrega, además de la disposición de cambiar de géneros, como siempre lo deseó Mikami antes de decir adiós. Lamentablemente, el éxito de Hi-Fi RUSH pudo ser suficiente para Xbox, pero no para Microsoft, ya que la única justificación para decidir terminar con Tango de forma repentina es la incapacidad de alcanzar números y niveles de negocio que satisfagan a directivos e inversionistas.

El inesperado adiós de Tango Gameworks

La desaparición de estos 4 estudios ha puesto una presión innecesaria sobre el resto de Xbox Game Studios. Hi-Fi RUSH ganó premios, fue reconocido por la crítica y los fans, según Xbox tuvo buenos números y, aun así, fue insuficiente. ¿Qué le espera entonces a los demás estudios y proyectos? ¿Qué puede pensar en este momento Ninja Theory con Hellblade II, que podría ser una de las joyas de Xbox este año y que no tiene ni una pizca de promoción por parte de Microsoft? ¿La vara con la que se mide es la de Call of Duty, Fallout, The Elder Scrolls? De ser así, la mayoría perecerá porque en la actualidad es casi imposible alcanzar esos números.

Dinga Bakaba, jefe de Arkane, lamentó el cierre de Arkane Austin, responsables del fallido Redfall, pero también con participación en títulos de culto como Prey y Dishonored. El creativo y directivo consideró que lo hecho por Microsoft, Xbox y Bethesda fue una puñalada y pidió que no se especule más con los trabajadores y su trabajo: “no nos involucren en tácticas de la fiebre del oro, no nos utilicen para justificar errores de cálculo o puntos ciegos, no conviertan nuestros entornos de trabajo en junglas darwinistas. Dicen que los hacemos sentir orgullosos cuando hacemos un buen juego. Hagan que nos sintamos orgullosos cuando los tiempos son difíciles. Sabemos que pueden, lo hemos visto antes”.

Don't throw us into gold fever gambits, don't use us as strawmen for miscalculations/blind spots, don't make our work environments darwinist jungles. You say we make you proud when we make a good game. Make us proud when times are tough. We know you can, we seen it before. — Dinga Bakaba 451 (@DBakaba) May 7, 2024

No olvidemos que, de acuerdo con reportes de fuentes confiables, Redfall era un proyecto fallido y los mismos trabajadores no estaban contentos con su desarrollo e incluso pidieron a Microsoft, tras la compra de Bethesda, que lo cancelara. Al final, se impuso la palabra de los directivos de Bethesda y Arkane Austin. ¿El resultado? El estudio no existe más.

Para Microsoft y Xbox sólo existirán las franquicias prioritarias

En medio de la tristeza, decepción, molestia, críticas y lamentos por el cierre de estudios de Bethesda, trascendió un extracto del correo que Matt Booty envió al personal. El directivo escribió: “estamos tomando estas decisiones difíciles para crear capacidad para aumentar la inversión en otras partes de nuestra cartera y centrarnos en nuestros juegos prioritarios”.

Así es, señoras y señores: el enfoque de Microsoft en el gaming y de Xbox con su renovada administración está en los juegos que se consideren prioridad, y eso poco o nada tiene que ver con la creatividad y la innovación. Bethesda ha barrido con 4 estudios y ahora su atención está en las franquicias que seguramente le dejarán dinero y que también servirán para sumar a los informes financieros de Microsoft.

¿Triste? Definitivamente, pero esperado porque así es el capitalismo, y ahora viene el golpe de realidad luego de celebrar hace años que los videojuegos fueran una industria más grande en términos monetarios y de audiencia que el cine y la televisión. Ya lo hemos mencionado: el gaming dejó de pertenecer a los jugadores y a los creativos; ahora es de los directivos, inversionistas y todo el aparato administrativo que se encarga de ordeñar a esta vaca regordeta.

La ironía...

Este Xbox ya no le pertenece a Phil Spencer; el que manda es Satya Nadella

Lo que sucede en Xbox no es casualidad y, como dicen, el diablo está en los detalles. Durante el informe financiero reciente, Satya Nadella, jefe de Microsoft, elogió las cifras alcanzadas por el negocio de videojuegos en cuanto a contenido y servicios, no mencionó a las consolas.

El directivo anticipó que tomarán las acciones necesarias para llegar a más jugadores llevando su contenido a más dispositivos y plataformas, ampliar el ecosistema dejando atrás la visión unilateral de Xbox y su identidad a cambio de alcanzar las cifras que interesan. Por algo Nadella celebró que 7 videojuegos que le pertenecen a Xbox estuvieran en el Top 25 de PlayStation Store. El objetivo parece más claro que nunca: dar la espalda a los fans tradicionales a cambio del mundo.

Sarah Bond, Phil Spencer y Matt Booty

A escala especulativa, las declaraciones y decisiones nos llevan a pensar en que algo sucede en el interior de Xbox. No podemos olvidar que antes de que se hiciera oficial la estrategia multiplataforma, Tim Stuart, director financiero de Xbox, lo mencionó ante inversionistas, luego Phil Spencer dijo que no había tales planes y, por último, Satya Nadella lo dejó mal parado al confirmar que sí tomarían ese camino.

A escala administrativa y corporativa, eso únicamente sucede si existen tensiones internas. Tim Stuart y Satya Nadella pasaron por encima de Phil Spencer, y parece que su reciente cargo como director general de Microsoft Gaming es más honorario y simbólico. Este Xbox del que hoy hablamos está en manos de los altos ejecutivos de Microsoft, de Sarah Bond y de Matt Booty, así que la perspectiva tradicional que representó en su momento Phil Spencer fue relegada.

Por si la polémica fuera insuficiente, hay un nuevo reporte de Jez Corden, periodista de Windows Central. En este documento se reveló que el plan multiplataforma de Microsoft Gaming va con todo. Su nombre clave es Latitude y lo que inevitablemente preocupará a los fans de Xbox es que, de acuerdo con las fuentes, no hay "línea roja", o sea que no hay límites y prácticamente cualquier juego de Xbox Game Studios puede salir en PlayStation o Nintendo.

Jez Corden no da nombres, pero menciona "casos obvios y esperados" llegando a PlayStation, o sea que hoy más que nunca es hasta lógico pensar en que veremos Halo y Gears of War en la consola de Sony. De acuerdo con el periodista, el corporativo de Microsoft tomó el mando de Xbox y tanto Satya Nadella como Amy Hood exigen que el negocio de gaming dé resultados de inmediato y sus márgenes de ganancia aumenten en el corto plazo; la única manera de hacerlo, desde su perspectiva, es aplicando esta estrategia multiplataforma que llevará la oferta de Xbox a otras latitudes, aunque los fans aguerridos no estén de acuerdo.

Microsoft y Xbox van por el triunfo ¿a costa de qué?

¿Xbox está en crisis? A nivel interno parece que sí, pero es innegable que el negocio de videojuegos va viento en popa gracias a las adquisiciones. Pensar en Halo, Gears of War, Forza como los puntales de la marca es hablar del pasado.

Microsoft se deslumbró por la mina de oro que compró con Activision Blizzard King y el impacto real que tuvo en sus finanzas fue suficiente para dar un cambio de timón repentino. Puede que Xbox como negocio de gaming lo logre y triunfe facturando miles de millones de dólares, pero ¿a costa de qué?

¿Qué opinas sobre las recientes decisiones de Microsoft y Xbox? ¿Te gustaría ver triunfar a la marca pero con otros modelos de negocio, una estrategia multiplataforma y el apoyo sólo para franquicia prioritarias?

No olvides contarnos en los comentarios y seguir con nosotros, en LEVEL UP.

