Hay simuladores de vuelo y luego está Ace Combat.

Durante más de 3 décadas, esta serie de Bandai Namco ha construido una identidad única dentro de los videojuegos. La saga no busca replicar cada procedimiento de una cabina ni obligarte a memorizar manuales técnicos. Lo que pretende es algo mucho más difícil: hacerte sentir como el mejor piloto de combate del planeta.

Ace Combat siempre ha sido una fantasía: la fantasía de volar a velocidades imposibles, atravesar tormentas, derribar escuadrones enteros y cambiar el rumbo de una guerra mientras una orquesta estalla de fondo. Es una mezcla muy particular de simulación y arcade, una fórmula que pocos han logrado imitar y ninguno ha conseguido replicar.

Después de pasar una tarde completa jugando Ace Combat 8: Wings of Theve en Los Ángeles y conversar con el productor de la serie, Kazutoki Kono, podemos decir que el nuevo capítulo no busca reinventar la franquicia. Quiere perfeccionarla.

Y después de lo que jugamos, todo apunta a que podría convertirse en uno de los mejores Ace Combat de la historia.

Un Ace Combat más pesado, más creíble y más satisfactorio

Lo primero que notamos al despegar fue algo inesperado: los aviones tienen peso. Suena extraño decirlo, pero es una diferencia que se siente desde los primeros segundos. Los cazas ya no reaccionan de forma tan inmediata como en entregas anteriores. Ahora, existe una ligera inercia en cada movimiento. Los virajes requieren más anticipación y control, ya que el avión tarda una fracción de segundo adicional en responder.

Durante los primeros minutos incluso llegamos a sobrecorregir algunas maniobras por costumbre; sin embargo, conforme avanzamos, entendimos exactamente lo que el equipo estaba buscando: realismo. Lo sabemos, es algo inaudito para una franquicia que busca exactamente lo contrario.

Kono nos explicó que uno de los objetivos es que cada aeronave tenga características de vuelo diferentes. El peso, la aceleración, la respuesta de los controles y la sensación de inercia se ajustaron individualmente para que cada aparato tuviera personalidad propia.

El resultado es un modelo de vuelo que conserva toda la accesibilidad de Ace Combat, pero añade una capa de autenticidad. Ciertamente, sigue siendo un juego arcade, así que resulta accesible y endemoniadamente espectacular, pero ahora transmite mejor la sensación de estar controlando una máquina de varias toneladas que se mueve a velocidades supersónicas.

El espectáculo visual más impresionante de la franquicia

Ace Combat es una serie visualmente ambiciosa, pero Wings of Theve representa un salto enorme. Parte de esto se debe al cambio hacia Unreal Engine 5, que permite escenarios y personajes más detallados, mejores efectos atmosféricos y una iluminación mucho más realista; sin embargo, la verdadera estrella visual son las nubes.

Bandai Namco desarrolló una tecnología propia llamada Cloudly, diseñada específicamente para crear formaciones volumétricas dinámicas. Más allá de lo estético, las nubes tienen una función jugable. Cuando atraviesas una nube densa, las gotas de lluvia comienzan a golpear la cabina, la visibilidad disminuye y el entorno cambia. Incluso distintos tipos de nubes proporcionan información sobre la altitud y las condiciones climáticas. Por ejemplo, si las gotas de lluvia son densas, estás a menor altitud.

Kono compartió que el objetivo de Ace Combat 8 va más allá de crear cielos más bellos que los de Ace Combat 7, la intención es convertirlos en una herramienta táctica que añada profundidad estratégica sin sacrificar el ritmo arcade que caracteriza a la serie. El resultado visual es sencillamente espectacular. Atravesar una tormenta mientras decenas de misiles cruzan el cielo es una de esas experiencias que recuerdan por qué esta franquicia sigue siendo única.

Convertirse en una leyenda

La historia de Wings of Theve presenta a un nuevo protagonista dentro del universo de Strangereal. Lo interesante es que esta vez no comenzamos siendo una leyenda. Interpretamos a un piloto que hereda el papel de “Wing of Theve”, una figura propagandística creada para impulsar el esfuerzo bélico. Se trata de un símbolo construido cuidadosamente para las redes sociales, más que un héroe real.

Ahora, te corresponde darle vida. Transformar una mentira en una leyenda. Transformar un mito en un verdadero as.

Además, el regreso de Sunao Katabuchi como director de historia parece estar influyendo significativamente. Según el equipo de desarrollo, el tema principal de esta entrega es “conexión almas”. La historia se enfoca más en las relaciones humanas, en los vínculos que se forman durante el conflicto y la manera en que las personas se afectan mutuamente en tiempos de guerra. Esto es más que evidente con el nuevo elenco de personajes que te acompañan.

Kazutoki Kono, director de Ace Combat en el evento preview de Ace Combat 8: Wing of Theve en Los Ángeles.

Es un enfoque más íntimo que el de entregas anteriores y podría dar lugar a algunos de los personajes más memorables de la franquicia. Asimismo, una de las novedades más interesantes de esta entrega son las nuevas secuencias en primera persona desde la perspectiva del protagonista. Es aquí donde también queda en evidencia el poder de Unreal Engine 5, con personajes mucho más detallados, expresivos y creíbles que en entregas anteriores. Estas escenas buscan reforzar la inmersión y permitirnos sentir de manera más directa la presión que implica liderar un escuadrón en medio de una guerra. Pero su función va más allá del espectáculo visual.

También sirven como un vehículo narrativo para construir vínculos con nuestros compañeros de vuelo, conocer sus personalidades, motivaciones y temores. Después de todo, tomar decisiones difíciles en el campo de batalla tiene un peso muy distinto cuando has visto a tus aliados a los ojos, has compartido momentos con ellos y has llegado a conocerlos como personas. Es una dirección que encaja perfectamente con el tema central de la historia, la conexión entre las almas, y que promete darle una carga emocional mucho mayor a cada misión.

El director Katabuchi seguía enviándome mensajes de texto y diciendo: “Oye, he estado pensando en estas ideas” y siempre parecía tener algo nuevo en mente. En uno de esos mensajes, dijo: “Creo que el tema de Ace Combat debería ser la conexión entre almas”. Cuando nos reunimos por primera vez, terminamos decidiendo gran parte de la estructura general del juego y definiendo en qué se convertiría finalmente Ace Combat. Kazutoki Kono

La guerra se siente más viva que nunca

Uno de los mayores logros de Ace Combat 8 es la manera en que construye una sensación constante de escala donde nunca te sientes solo. En las misiones, las comunicaciones de radio son prácticamente constantes. Tus aliados hablan entre sí, los enemigos reaccionan y los comandantes dan órdenes, eso sin contar que los rivales lanzan provocaciones.

Todo ocurre simultáneamente mientras vuelas a cientos de kilómetros por hora. Esto se traduce en que la guerra se siente viva, y ahora existe una razón adicional para ello: puedes comandar a tu escuadrón.

Ésta es una de las novedades más importantes de Wings of Theve. Como líder de escuadrón podrás emitir órdenes para coordinar ataques, concentrar fuego sobre objetivos específicos, dispersar fuerzas o solicitar cobertura, lo que añade una nueva dimensión táctica a la experiencia.

Las misiones que jugamos fueron extremadamente variadas. No podemos hablar de todas ellas, pero sí adelantar que el diseño de misiones sigue siendo uno de los puntos fuertes de la franquicia. Participamos en operaciones de invasión a gran escala, donde destruimos objetivos terrestres, navales y aéreos mientras una batalla completa se desarrollaba alrededor nuestro. Abatimos tanques, baterías antiaéreas, buques de guerra y escuadrones enemigos. Todo al mismo tiempo en un ensamble cinemático impactante, donde la sensación de caos controlado es extraordinaria.

Sin embargo, la misión que más nos impresionó involucró un gigantesco acorazado terrestre. Para enfrentar esta amenaza abordamos un A-10 cargado hasta los dientes con armamento aire-tierra y, lo interesante es que la batalla no giraba únicamente en torno al vehículo, ya que el escenario se convirtió en parte del combate.

Tuvimos que destruir edificios completos para frenar su avance, abrir nuevas rutas de ataque y aprovechar ventanas de oportunidad. Fue una batalla desafiante, intensa y espectacular. De esas que terminan definiendo una campaña.

Galería Ace Combat 8: Wings of Theve - Primeras Imágenes

Shadow Squadron apunta a convertirse en el gran rival

Si hay algo que Ace Combat hace especialmente bien son los escuadrones rivales. Recordamos a Yellow Squadron, Ofnir, Sol Squadron, etcétera. Ahora parece que tendremos un nuevo contendiente: Shadow Squadron.

Durante una de las últimas misiones de nuestra demostración nos vimos obligados a tomar una decisión importante. Debíamos interceptar una formación de bombarderos que amenazaba la operación, pero al mismo tiempo, apareció Shadow Squadron: un grupo de pilotos de élite extremadamente peligroso.

De repente, la misión se convirtió en una especie de combate contra un jefe. ¿Perseguir a los bombarderos o enfrentar a los ases enemigos? La decisión fue difícil y precisamente ahí está la magia de Ace Combat, porque lo importante es generar momentos memorables que terminan convirtiéndose en historias que contaremos durante años.

Otro cambio importante se encuentra en el sistema de daños. Según Kono, se trata de una de las mejoras más grandes desde Ace Combat 7. El productor explicó que antiguamente se solía usar un sistema de “contenedores” que representaba a cada nave y lo reemplazaron con un modelo mucho más detallado, donde es posible observar cómo distintas partes de vehículos y estructuras reciben daño localizado. Y dado que uno de los pilares fundamentales del juego es, precisamente, la satisfacción de destruir objetivos enemigos, este cambio tiene un impacto enorme en toda la experiencia.

Quizá lo más prometedor de Wings of Theve es la filosofía detrás de su desarroll que celebra más de 30 años de historia ya que el equipo revisó toda la historia de la franquicia, analizó los elementos que funcionaron mejor y escuchó los comentarios de los jugadores de Ace Combat 7. Los desarrolladores utilizaron todo eso como base para construir esta nueva entrega, donde habrá más de 30 aeronaves jugables repartidas en diferentes categorías de combate. Sobre todo, existe una clara intención de celebrar todo lo que ha convertido a Ace Combat en una de las franquicias más queridas del género.

La fantasía definitiva de convertirte en un as del combate aéreo

Después de varias horas jugando Ace Combat 8: Wings of Theve, la impresión es extremadamente positiva. Si bien no estamos frente a una revolución radical, la evolución es inteligente. El juego entiende exactamente lo que hace especial a la franquicia y busca potenciar cada uno de sus pilares.

Es un juego donde los cielos son más impresionantes, los aviones tienen peso y la destrucción es satisfactoria. Lo que nos gustó es que la narrativa parece más ambiciosa y las nuevas mecánicas de escuadrón añaden un elemento táctico bienvenido que podría transformar la forma en que afrontamos las misiones.

Lo que destaca en Wings of Theve es que mantiene intacta la esencia de la serie, un acto encomiable, porque, después de 30 años, muchas franquicias suelen perder lo que las caracteriza. En el caso de Ace Combat, está presente esa sensación única de despegar, acelerar hasta el límite, escuchar las comunicaciones de radio mientras la música alcanza su punto máximo y comprender que, por unos minutos, eres el piloto más peligroso del planeta.

Ace Combat 8 está listo para recordarnos por qué esta franquicia sigue siendo la reina absoluta del combate aéreo arcade, pero tendremos que esperar al 2 de octubre, cuando el juego debute en Xbox Series X|S, PlayStation y PC.

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