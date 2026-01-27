Esto es lo que Nintendo prepara para 2026: juegos, aniversarios y planes para un año clave

Un periodo que se siente como transición, celebración y declaración de intenciones

Nintendo entra en 2026 con una posición envidiable. Nintendo Switch 2 está en el mercado desde mediados de 2025 y la marca vive uno de sus momentos más fuertes. Este año luce prometedor, porque va más allá de nuevo lanzamientos, también hay aniversarios históricos, cambios internos, expansión del negocio y grandes ambiciones fuera del videojuego tradicional. Todo apunta a que estos 12 meses pueden definir el siguiente capítulo de la compañía.

Estrenos que sostienen el ritmo y confirman el músculo creativo de Nintendo

El calendario de 2026 deja claro que Nintendo quiere mantener constante un flujo de lanzamientos relevantes. No todos buscan reinventar la rueda, pero sí reforzar franquicias clave y ampliar el catálogo de Switch 2.

Entre los estrenos confirmados, destaca Mario Tennis Fever, que llegará el 12 de febrero. La serie deportiva vuelve con una entrega pensada desde cero para la nueva consola. La promesa es una experiencia más técnica, sin perder el espíritu arcade.

Pocos días después, el 17 de febrero, se suma el catálogo de Virtual Boy a Switch Online. Este lanzamiento tiene un peso histórico importante, ya que Nintendo rescatará uno de sus experimentos más curiosos, ahora adaptado con mejoras de accesibilidad y sin las limitaciones originales.

El 5 de marzo será el turno de Pokémon Pokopia, uno de los proyectos más curiosos del año. Todo apunta a una experiencia más relajada, con énfasis en exploración y convivencia. En él controlarás a un Ditto que se transforma en humano para restaurar un lugar desolado, recolectar recursos, construir casas y usar habilidades de monstruos de bolsillo para transformar el entorno en un paraíso.

El 26 de marzo veremos Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park, una versión mejorada del juego de Switch que busca convertirse en el estándar definitivo y que incluirá varias opciones multijugador.

Más adelante llegará Yoshi and the Mysterious Book, una propuesta enfocada en una narrativa visual que promete poner al personaje en el lugar que merece. Además, el cierre del año estará marcado por Fire Emblem: Fortune’s Weave, una entrega que ofrecerá un sistema de combate renovado y que luce bastante prometedor.

Lo mejor es que aún hay mucho tiempo para más sorpresas que acompañarán a los títulos mencionados. Toca esperar al próximo Nintendo Direct para conocer todo lo que la compañía tiene preparado.

Aniversarios históricos que abren la puerta a anuncios soñados

Sí: 2026 es un año de celebraciones. Varias de las franquicias más importantes de Nintendo cumplen aniversarios redondos. Ignorarlos sería impensable.

The Legend of Zelda celebra sus 40 años el 21 de febrero. La saga vive uno de sus mejores momentos y el aniversario apunta a remakes, colecciones o incluso un nuevo proyecto. Nintendo sabe que Zelda siempre mueve al público y lo seguirá haciendo con posibles avances de su película live-action.

Metroid también cumple 40 años en 2026. La franquicia ha tenido un renacimiento reciente y este aniversario podría ser el escenario perfecto para una sorpresa mayor. Un nuevo juego o una remasterización ambiciosa no suenan descabellados. Una nueva propuesta en 2.5D después de lo visto con Metroid Prime 4: Beyond es algo que domina en las apuestas.

Por otro lado, Kid Icarus llega a los 40 años con una situación distinta. Es una serie dormida, pero querida. Un remake o un proyecto más pequeño sería suficiente para reactivar el interés. ¿Sucederá?

Pokémon cumple 30 años el 27 de febrero, y aquí, las expectativas son enormes. Eventos, anuncios y proyectos multimedia parecen inevitables. La saga siempre convierte sus aniversarios en fenómenos globales y ya es tiempo de que veamos a la próxima generación de monstruos de bolsillo.

Otro de los aniversarios es el de Animal Crossing, que celebra sus 25 años el próximo 14 de abril. Tras el impacto de New Horizons, y su nueva versión mejorada para Nintendo Switch 2, la serie tiene la oportunidad perfecta para reinventarse nuevamente.

Finalmente, Luigi’s Mansion cumple 25 años en septiembre. Luigi ya demostró que puede cargar con su propia saga. Un nuevo juego sería más que bienvenido y es uno de los grandes deseos en la comunidad.

Super Nintendo World sigue creciendo y Asia aparece en el horizonte

Nintendo entendió hace tiempo que su fuerza va más allá de los videojuegos. Super Nintendo World es prueba de ello. La expansión en Orlando, dentro de Universal Epic Universe, consolidó la experiencia inmersiva de la marca en Occidente.

Ahora, la mirada está puesta en Asia. El proyecto de Super Nintendo World Singapore ha sido lento, pero no está cancelado. Reportes indican que Universal Studios Singapore ha iniciado movimientos clave, incluyendo demoliciones en áreas específicas del parque.

La razón del retraso parece estar ligada a una reestructuración portuaria nacional en Singapur con planes que se extienden hasta 2027. Todo apunta a que el parque podría abrir alrededor de 2029. Una vez superado este contratiempo, la atracción se convertirá en la primera de Nintendo en el sudeste asiático.

Ahora toca esperar si, además de esa atracción en Asia, los de Kioto deciden expandirse a más territorios. Toca cruzar los dedos para que le echen un ojo a más ciudades de Norteamérica o de Europa.

Devon Pritchard y una nueva etapa para Nintendo of America

Uno de los movimientos más importantes de 2026 ocurre lejos de los juegos. Devon Pritchard asumió como presidenta y directora de operaciones de Nintendo of America el pasado 1 de enero, lo que marcó un momento histórico para la compañía.

Pritchard llegó a Nintendo en 2006 y fue escalando posiciones hasta convertirse en una figura clave en marketing, ingresos y experiencia del consumidor. Su trayectoria interna le da un entendimiento profundo de la cultura de la empresa.

La ejecutiva trabajará junto a Satoru Shibata, ahora CEO de Nintendo of America, en un equipo que busca mayor alineación con Kioto. Este cambio apunta a decisiones más ágiles y una visión global más clara.

Además, Pritchard se convierte en la primera mujer en liderar la división estadounidense. El mensaje es claro: Nintendo apuesta por diversidad, liderazgo renovado y coordinación entre regiones con un movimiento simbólico y estratégico.

Nintendo Switch y la misión de romper un récord histórico

Durante 2026, Nintendo Switch podría hacer historia. Con 154.01 millones de consolas vendidas, está a un paso de superar a Nintendo DS, que consiguió 154.02 millones desde su lanzamiento en noviembre de 2004.

La meta inmediata es clara para la primera híbrida: convertirse en la consola más vendida de Nintendo, algo que podría suceder en cuestión de meses o hasta en semanas. Incluso, ese logró se anunciaría en la próxima reunión de resultados financieros de la compañía que se celebrará a inicios de febrero.

Más allá de eso, hay otro objetivo aún más ambicioso: superar los 160 millones de unidades vendidas de PlayStation 2. Claro, si es que los de Sony no aumentan dicha cifra de nuevo.

Cabe mencionar que, aunque Nintendo Switch 2 ya está en el mercado, el primer modelo de Switch sigue vendiéndose y aún recibirá juegos importantes a lo largo de 2026. Gracias a esto, su catálogo, un precio accesible y una presencia global juegan a su favor para aumentar sus números en ventas.

Romper este récord sería significativo, ya que consolidaría el legado de Nintendo Switch como el mayor éxito en la historia de los videojuegos.

Películas, series y un Nintendo cada vez más multimedia

Nintendo va más allá de consolas y piensa en universos. Durante 2026, los proyectos audiovisuales de la compañía seguirán ganando protagonismo.

Super Mario Galaxy: La Película llegará a inicios de abril y será uno de los eventos del año. El éxito previo de Mario en cine elevó las expectativas al máximo y ahora se espera algo similar o incluso con más emoción de la comunidad.

También está en desarrollo la película de The Legend of Zelda, con estreno fijado para el 7 de mayo de 2027. Es probable que en 2026 veamos avances, anuncios y probablemente el primer trailer de la cinta.

Por otro lado, Nintendo Pictures sigue explorando formatos. Proyectos animados como los cortos de Pikmin demuestran que la compañía quiere experimentar y sorprender en el momento menos esperado.

Ahora es el momento en el que se refuerce el enfoque multimedia de la marca y abra la puerta a nuevas audiencias. Nintendo quiere estar en todos lados, pero sin perder su identidad.

Un año que puede definir el rumbo de Nintendo a largo plazo

Este año se perfila como un periodo clave para Nintendo ya que, más allá de lanzamientos importantes, se espera una suma de decisiones importantes, celebraciones y movimientos estratégicos.

Nintendo no parece tener prisa, pero sí claridad. La compañía avanza con pasos firmes, mirando al futuro sin olvidar su historia. Para los fans, todo indica que será un año lleno de anuncios y sorpresas para recordar.

¿Crees que Nintendo aprovechará sus aniversarios para anunciar juegos importantes?, ¿piensas que Nintendo Switch logrará convertirse en la consola más vendida de la historia? Cuéntanos en los comentarios.

