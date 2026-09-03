Tal como se prometió, a primera hora del jueves 3 de septiembre tuvo lugar una nueva edición del ya tradicional State of Play, un evento en el que Sony destaca algunos juegos first-party y third-party que están en camino a sus ecosistemas. Este fue el escenario ideal para conocer más información sobre Final Fantasy Resonance.

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Final Fantasy Resonance lanza de sorpresa un nuevo demo

La primera vez que conocimos este proyecto de Square Enix fue en junio de 2026. Se trata de una reinterpretación de la entrega original de la serie de fantasía que presenta un bello aspecto gráfico HD-2D.

Final Fantasy Resonance promete traer de regreso muchos elementos populares de la serie, incluidos personajes de entregas clásicas. De hecho, en el más reciente adelanto que se compartió en el State of Play pudimos ver a algunas caras conocidas que seguramente los fanáticos de FFVII reconocerán de inmediato: desde Sephiroth hasta Cloud.

El nuevo trailer también ofrece un vistazo extendido al sistema de combate. Una vez más estamos ante un JRPG por turnos en el que será necesario aprovechar al máximo nuestros turnos y explotar los puntos débiles de los enemigos para obtener una ventaja en los enfrentamientos.

Final Fantasy Resonance estará disponible para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC a partir del 22 de octubre de 2026. Los fanáticos no deberán esperar tanto para hincarle el diente, pues Square Enix anunció el lanzamiento de una versión de prueba.

Sephiroth y más personajes clásicos aparecerán en Final Fantasy Resonance

De acuerdo con la información oficial, el demo gratuito, ya disponible, permitirá a los fanáticos explorar el primer capítulo de la campaña. Se desconoce la duración, pero se espera que sea suficiente para familiarizarse con el sistema de combate. Afortunadamente, será posible conservar el progreso y trasladarlo a la versión final.

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