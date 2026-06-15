Hot Wheels es una de las marcas más reconocidas del mundo y esto es normal. Detrás del coleccionismo del cual es protagonista en la actualidad, estos cochecitos nos regalaron horas de aventuras, imaginación y buenos momentos. No importa si era una pista épica o un autolavado de Hot Wheels (todavía lo extraño), estos juguetes de Mattel siempre han encontrado la forma de divertirnos.

Esta es una sensación que se mantiene en la actualidad, aunque definitivamente de una manera muy diferente. En los últimos años, Hot Wheels ha tenido presencia en el mundo de los videojuegos con juegos originales, colaboraciones en forma de contenido descargable y mucho más. Sin embargo, si algo le había hecho falta era acelerar a fondo por las carreteras de los juegos de mundo abierto con una entrega completamente nueva.

Es aquí donde entra Hot Wheels Infinite Rush, un juego de carreras desarrollado por Milestone S.r.l., estudio italiano conocido por Hot Wheels Unleashed y que este año nos sorprendió con el fantástico Screamer. Este juego busca llevar Hot Wheels a una aventura estilo Forza Horizon, pero con todo lo que hace especial a la marca de juguetes.

¿Lo logra? Tuve la oportunidad de jugarlo por aproximadamente una hora y la verdad es que me voy con sensaciones positivas. Es un juego sencillo y con sangre arcade que tiene un acierto enorme: entiende cómo tiene que ser un juego de Hot Wheels.

No es otro clon de Forza Horizon

Cuando vimos Hot Wheels Infinite Rush en Summer Game Fest 2026 muchos pensamos lo inevitable: es otro intento de copiar la tan exitosa fórmula de Forza Horizon. Y si, no hay duda de que hay cierta influencia de la obra de Playground Games, pero Infinite Rush logra brillar con identidad propia.

Lo anterior lo digo ya que se siente como un juego de Hot Wheels, pero esto va más allá de la estética. No es como que simplemente se tomó un juego de carreras regular y que reskineado con una apariencia de coches de juguete y carreteras naranja. Infinite Rush se siente como un juego basado en Hot Wheels desde la forma en la que se conducen los autos.

La conducción es veloz con autos que se sienten livianos y sencillos de manejar. Esto te transmite la sensación de que estas sobre autos que son capaces de cualquier cosa, por lo que el juego te inmediato te pone en un humor rebelde para romper reglas.

Lo primero que te van a dar ganas de hacer es tomar tu coche y conducir como desquiciado por sus niveles abiertos. Y es que Infinite Rush entiende que la velocidad es la diversión, por lo que no te castiga por irte fuera de los caminos trazados. Si, claro que tus coches van a ir un poco más lento cuando pases por terrenos poco aptos para sus llantas, pero esto se siente como una naturaleza inevitable, en lugar de un reclamo por querer romper las reglas. De hecho, las físicas y la velocidad están diseñadas para que un choque aparatoso se sienta como un espectáculo del caos, en lugar de tratarse de una tragedia. Justo como lo ve un niño cuando estampa sus Hot Wheels a toda velocidad cuando juega en su habitación.

Esto hace que sea un juego que te emociona explorar. En especial porque sus niveles están repletos de actividades en las que puedes participar, así como coleccionables por recolectar. En un momento irás manejando y te encontrarás a un Daredevil, un conductor sin miedo, a quien podrás enfrentar en una carrera callejera. También hay actividades de destrucción de objetos simplona, pero entretenidas; así cómo carreras contrarreloj que te invitan a llegar a un punto del mapa antes de que se agote el tiempo. En general un paquete sólido que entretiene.

Habrás notado que antes dije niveles abiertos en lugar de mundo abierto y esto tiene una razón. La estructura de Hot Wheels Infinite Rush es abierta, si, pero tampoco es como que a tu disposición tengas un mapa enorme con diferentes biomas. Más bien cada zona es individual y por medio de viaje rápido puedes pasar de una a otra. En mi tiempo con el demo sólo pude jugar uno de los niveles, por lo que falta ver qué ofrece más allá de lo que asumo es el área inicial.

Por supuesto que Infinite Rush es más que un mundo abierto. Por algo es un juego de carreras y no un juego de “maneja a lo menso”.

En diferentes puntos del mundo abierto podrás inscribirte en eventos en diferentes pistas. Por ejemplo, hay carrera rápida; un juego de conseguir puntos derrapando o coleccionando llantas. Tambien encontrarás carreras de eliminación, duelos uno a uno y carreras contrarreloj.

El problema de estos eventos es que algunos de ellos se pueden sentir muy iguales. A ver, por supuesto que derraparte y conseguir llantas son actividades diferentes, pero: ¿en verdad lo son si terminas drifteando casi igual por las mismas curvas para conseguir ambos objetivos? Claro que estoy siendo un insoportable y que hay matices que marcan la diferencia, pero me hubiera gustado que se notaran más.

Ahora toca hablar de las pistas. Hay algunas sencillas, otras con rutas divergentes que terminan siendo lo mismo y otras que son simplemente espectaculares. Una de ellas es la pista 10 de Wheelswood, la cual saca provecho por completo de Hot Wheels con un show visual que por momentos hasta te deja ver la ciudad de cabeza. En esta pista también hay momentos en las que el plástico se vuelve magnético o resbaloso para presentar momentos especiales y entretenidos.

Si bien la pasé muy bien con Hot Wheels Infinite Rush, la realidad es que también es un juego al que se le nota la escala cuando te muestra sus costuras. Vengo de jugar Forza Horizon 6 y en tema de producción las diferencias entre ambos son más que evidentes.

Infinite Rush tiene carisma y atrapa la magia de Hot Wheels, pero detalles menores como interfaz y ritmo en la presentación detonan un pulido menor al de las grandes producciones. Nada que afecte la experiencia central, pero que vale la pena reconocer.

Un juego de Hot Wheels debe sentirse así

Como ya dije, Hot Wheels Infinite Rush es un juego entretenido, pero que brilla porque entiende cómo debe sentirse una aventura de Hot Wheels. Es un videojuego que se siente de juguete y eso es lo que lo logra diferenciar de otros juegos de carreras del mismo estilo.

Hot Wheels Infinite Rush llegará el 24 de septiembre a PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch 2. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con esta aventura.