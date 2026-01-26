Resident Evil Requiem: quedamos a punto del paro cardiaco

Falta un mes para el lanzamiento de la nueva entrega de la saga estrella de Capcom y no podemos esperar para su debut

Estamos a un mes del lanzamiento de Resident Evil Requiem y Capcom nos invitó a jugarlo por algunas horas para contarte sobre esta experiencia llena de terror y tensión cubierta por un tono lúgubre.

Esta sesión nos dejó con la boca abierta, el pulso por todo lo alto y las emociones a flor de piel. ¿Cómo nos fue en este primer acercamiento con la nueva bestia? Descúbrelo a continuación.

Lo nuevo de Resident Evil está por llegar

El siniestro camino entre el terror, la catarsis y… ¿La paz? ¡Prepárate!

Réquiem… la RAE lo define como el canto litúrgico que tiene lugar en la misa de los difuntos. quizá lo primero que sentimos al jugar el nuevo Resident Evil es nostalgia.

Podría tratarse de la coronación de 30 años de experiencia en un juego que toma lo mejor que se desarrolló durante este tiempo en sus distintas entregas para potenciarlo, resignificarlo y todavía dejar espacio para que de ahí nazca algo nuevo.

A estas alturas, ya sabes que los protagonistas de la historia son Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy, cuyos caminos se entrelazan en una misma pesadilla, que cada uno la vive de forma diferente.

Durante nuestra sesión probamos a ambos personajes y la manera en que se desenvuelven en sus respectivos escenarios, tanto en primera como en tercera persona. Ahí confirmamos que es verdad lo que su director, Koshi Nakanishi, dijo sobre la experiencia de juego.

Se trata de una montaña rusa muy bien diseñada que te llevará a picos muy altos de horror y tensión. Luego dará pie a situaciones de catarsis y algunos momentos de tranquilidad que, en sí mismos, también tienen su dosis de terror.

Nuestro recorrido se llevó a cabo en el centro de cuidados crónicos Rhodes Hill, ubicado a las afueras de Raccoon City y liderado por Victor Gideon. Se trata de un punto de encuentro entre Grace y Leon y nos permitió conocer el concepto general de Requiem.

La herencia del Survival Horror que nos encantó hace 3 décadas

En el caso de Grace Ashcroft se trata de diseño y jugabilidad inspirados en las bases del Survival Horror de Resident Evil 2 y Resident Evil VII: Biohazard. Una experiencia más pausada que invita a medir cada paso y pensar cada decisión.

La investigadora del FBI debe sobrevivir y abrirse paso con inteligencia en oposición a la fuerza bruta. Por eso resulta esencial analizar el lugar, a los zombies, usar el sigilo y aprovechar de manera inteligente cada detalle. La tensión absoluta y el terror por lo que se escucha, se ve o por la duda de lo que puede haber detrás de la esquina son la marca de la experiencia con la joven Ashcroft. Pero no te preocupes: tendrás oportunidad de desahogar todas esas emociones.

Por su parte, Leon se mantiene en forma y está listo para patear traseros (y cabezas) con una evolución de la excelente jugabilidad de Resident Evil 4. Es aquí donde entramos en catarsis para soltar toda la tensión acumulada con Grace.

Esto no significa que estés en un parque de diversiones zombie donde practicas el tiro al blanco. Requiem, por lo que pudimos probar, será un juego difícil y dominar su jugabilidad será el reto. Requiem será un hueso duro de roer.

El combate se mantiene tenso y se adereza con todo tipo de detalles. La amenaza es constante y tal vez la única certeza, que además es pequeña, es la experiencia de Leon y el enfoque que tiene su estilo para el manejo de todo tipo de armamento. Digamos que pasas del miedo a la locura en un flashazo. También se incluye todo el gore que esperas de la franquicia, y eso es una muy buena noticia.

En términos de control, nuestra primera experiencia de juego fue muy satisfactoria. En especial cuando notamos la manera en que los personajes y sus movimientos se ven afectados por lo que sucede alrededor. No está de más celebrar que el tradicional movimiento errático al estar heridos nos llevó al borde de la desesperación y el miedo absoluto.

La pesadilla no termina

El aspecto lúgubre… ¿Nos está alertando de algo?

Algo que nos encantó en este primer acercamiento a Resident Evil Requiem es su tono lúgubre y melancólico.

En 2026, la franquicia celebra su 30.° aniversario y sigue en la cima después de todo este tiempo. El regreso a Raccoon City resultó en un golpe de nostalgia y las pocas horas que pasamos en Rhodes Hill nos dejaron con distintas emociones.

Hay un lazo perceptible entre el pasado y el presente y esto forma parte del concepto del juego. Justamente, se expresa en algunos detalles, como los zombies. Confirmamos que lo revelado en la reciente presentación de Capcom es real: hay infectados que mantienen sus comportamientos humanos previos al desastre.

El tiempo se pausó y nada fue igual

No podemos ahondar tanto como quisiéramos, pero sí podemos contar sobre lo que experimentamos. Los zombies se mueven de distintas maneras: a veces con torpeza y otras como si tuvieran un vago recuerdo e impulso de lo que fueron. Es ahí donde el terror se combina con la tristeza.

El lado violento del zombie se ve interrumpido por esa conexión despedazada con el pasado. El lado humano, roto por la infección, se expresa con gritos desgarradores, frases e incluso detalles entre líneas que cuentan historias.

El nudo en la garganta es inevitable, por el mismo paso del tiempo, pues 30 años se fueron volando, pero también por la manera en que Capcom presenta su nueva creación dentro de lo que es Resident Evil y lo que ha construido en 3 décadas.

Estilos que se combinan a la orden del horror

Hace unos días, Koshi Nakanishi recordó a los fans que en Requiem tenemos la versión de Leon S. Kennedy post Resident Evil 6.

La polémica entrega de 2012 sale a colación en términos de canon, pero también podríamos verlo desde otra perspectiva. En ese entonces, Capcom transitaba la inestabilidad y daba bandazos entre la tradición y la experimentación, por lo que ese título ofreció distintos estilos en un solo juego. El resultado dividió opiniones.

Aún es muy pronto para emitir una valoración tan profunda, así que sólo hablamos de lo que pudimos jugar. Requiem nos parece una forma de hacer las paces con ese recuerdo y demostrar que es posible la correcta integración de estilos de juego bajo una misma línea narrativa.

El director se refiere a ello como experimentar 2 juegos en uno y eso es a lo que apuntan los caminos de Grace y Leon, cada uno con sus particularidades.

La herencia de Resident Evil 2 y el cambio radical que significó Biohazard saludan al jugador con momentos de investigación, acertijos, gestión de inventario, combinación de objetos y más. Ese concepto del terror que se inspiró en Sweet Home y dio forma al primer juego de la saga en 1996 muestra una evolución y presume la manera en que se aprovecha la tecnología actual para hacer realidad lo que hace muchos años era abstracción.

Es hora de entrar en catarsis

Luego, está la enorme sombra de Resident Evil 4, uno de los mejores videojuegos de la historia. En ese sentido, Requiem nos dejó sorprendidos, pero también preguntándonos si es posible mejorar lo que parecía inmejorable en términos de control y combate.

En todo caso, el juego presume en sus primeras horas el siguiente paso respecto a Village. Justamente como se hacía en antaño, sin llegar a ser pretencioso y sin separarse demasiado del antecesor. La correcta evolución de una era en la historia de la franquicia.

Hasta ahora, podemos decir que lo que jugamos de Requiem nos dejó satisfechos y con ganas de mucho más desde distintas perspectivas: el terror, la tensión, la acción. Sabemos que Capcom vive en estado de gracia desde hace años y este primer encuentro denota el cariño, la pasión y el cuidado que ha puesto el equipo de desarrollo. No podemos esperar más para su lanzamiento.

Conclusión

No sabemos qué va a pasar. La información sobre Requiem, incluso a la que tuvimos acceso, es muy reservada en términos de la historia, la jugabilidad y lo que sucederá en esta entrega.

Pensamos que sólo vimos una pequeña parte de algo monstruoso (en el sentido halagador) y confiamos en que la versión final del juego nos volará la cabeza como lo ha hecho en distintos momentos de nuestra vida.

Afortunadamente, falta sólo un mes para regresar a Raccoon City y desenterrar aquello que creíamos en el pasado. Una memoria que se manifiesta en el presente y que se percibe como dolorosa, pero también intrigante. Todo lo que ha sido y es Resident Evil nos lleva hacia el 27 de febrero, cuando comenzará a sonar ese réquiem para aquellos que ya no están… ¿O sí?

