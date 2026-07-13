¿Las protestas de los jugadores organizados son escuchadas por las compañías? En ocasiones sí y sirven para revertir algunas malas decisiones que afectan a la comunidad o cuando las empresas cruzan líneas que no debían.

Esto lo aprendió a la mala EA Sports con la nueva entrega College Football 27 pues en un afán de aumentar ingresos, puso microtransacciones donde no debía.

Los fans los detectaron de inmediato, se organizaron, protestaron y este fin de semana la calma llegó al juego de futbol americano colegial.

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EA Sports College Football 27 debutó el pasado 9 de julio. Se trata de la tercera entrega de la renovada franquicia de futbol americano colegial de la NCAA que ha tenido buenos resultados.

Sin embargo, los desarrolladores hicieron algo que enfureció a la comunidad.

Desde el primer día, los jugadores notaron que se incluyeron microtransacciones para un sistema de progresión de pago en los modos Dinastía en línea y Camino a la Gloria.

Estos modos de juego equivalen a los modos carrera como entrenador y con un jugador en cualquier videojuego deportivo. Sin embargo, son conocidos como la opción para quienes desean jugar contra el CPU, sin microtransacciones y bajo sus propias condiciones. Se pueden jugar en línea o sin conexión.

Pecando de ambición, EA Sports expandió su sistema de pago hacia estos modos de juego y los fans no perdonaron.

Mediante el uso del hashtag #CFBPlayDontPay en X, los jugadores hicieron un llamado a boicotear EA Sports College Football 27 hasta que hubiera una soliución.

Este fin de semana, EA Sports actualizó el juego e informó que el sistema de microtransacciones se retiró de los modos Dinastía y Camino a la Gloria.

An update from the College Football 27 Team. #CFBGoPlay pic.twitter.com/00b4TZrlPR — College Football 27 (@EASPORTSCollege) July 11, 2026

¿EA aprendió la lección?

En el comunicado, EA Sports informó que, debido a esta decisión, los puntos obtenidos por vía de pago en los modos de juego debieron usarse antes de la actualización pues serán retirados de las cuentas de usuario en caso contrario.

Asimismo, la división deportiva de EA aseguró que debido a las protestas de los jugadores serán más transparentes y cuidadosos con sus planes en cuanto a funciones de juego como servicio para la entrega del próximo año, EA Sports College Football 28.

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