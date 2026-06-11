Sword Art Online se lleva a cabo dentro de un videojuego, por lo que es normal que a lo largo de los últimos años haya sido adaptado a diferentes aventuras interactivas para consolas y PC. Dicho esto, hasta ahora todos sus juegos se habían limitado a ofrecer a seguir a los héroes del anime, pero rara vez se aprovechó la ocasión de hacer algo más para adaptar las aventuras de Kirito y Asuna.

Afortunadamente, dentro de Game Studios y Bandai Namco descubrieron el potencial de hacer algo más. Tomar un camino que, en lugar de seguir a personajes que ya conocemos nos permita vivir la experiencia Aincrad desde nuestra perspectiva. Es decir, capturar esa sensación de aventura, descubrimiento y peligro que Sword Art Online nos presentó con la idea: si mueres en el juego, mueres en la vida real.

Hace unos días tuve la oportunidad de probar unas cuantas horas de Echoes of Aincrad y me voy con impresiones positivas. No se siente como otro juego de Sword Art Online, sino como una aventura más robusta y emocionante.

Tu propia aventura como Aincrad

Ya lo dije una vez, pero lo voy a repetir porque vale la pena: a diferencia de otros juegos basados en la licencia, Echoes of Aincrad no pone a los jugadores en los zapatos de Kirito. En esta ocasión, cada persona creará a su propio avatar y vivirá una historia inédita dentro de los acontecimientos del primer Sword Art Online. Es decir, el protagonista que creas es uno de los miles de usuarios que participaron en el lanzamiento oficial del MMORPG y que, al igual que el resto de los jugadores, queda atrapado cuando Akihiko Kayaba revela la verdadera naturaleza del juego.

Desde ese momento, la aventura se desarrolla a través de personajes completamente nuevos, compañeros originales y situaciones que no forman parte de la historia tradicional del anime. Esto entrega una sensación diferente a la de juegos pasados de Sword Art Online ya que no es como si estuvieras jugando una OVA o algún episodio perdido, sino que estás ante vínculos y situaciones nuevas.

Con lo poco que jugué no me atrevo a decir mucho sobre estos personajes; sin embargo, sí puedo adelantar que resulta atractivo ver que cumplen con la premisa de la historia. Es decir, se trata de personas comunes y corrientes que juegan un MMO, pero que tienen diferentes maneras de interpretar lo que sucede en el juego y el rol que juegan dentro de un equipo. Ya veremos qué tan agradables resultan ser estos personajes a largo plazo, pero todo esto termina dando la sensación de una aventura más personal.

Ahora bien, el alma de MMO no sólo se ve en los que los personajes son, en esencia, otros jugadores, sino que también está presente en la estructura del juego. Si bien se trata de una aventura para un jugador, Echoes of Aincrad te lleva a diferentes ciudades en las que puedes conseguir misiones para después salir a explorar el mundo, encontrar tesoros ocultos, conseguir materiales importantes y, por supuesto, batallar contra peligrosos enemigos.

Esto nos lleva a algo importante: el combate. Las peleas de Echoes of Aincrad son emocionantes por su naturaleza ágil, dinámica y satisfactoria. Todo gira en torno a un bucle sencillo en el que los jugadores tienen la oportunidad de cambiar ataques ligeros con otros más fuertes y metiendo el uso de una que otra habilidad especial por ahí. Sin embargo, la clave se encuentra en los personajes secundarios que mencionamos antes ya que resulta que en cada misión puedes elegir uno para que te acompañe.

Cada aliado cuenta con características propias que pueden influir en el desarrollo de los combates. Algunos están enfocados en el daño directo, mientras que otros ofrecen soporte o capacidades de recuperación. Esta variedad promete dar mayor flexibilidad a la hora de formar equipos y enfrentar distintos desafíos. Esto sin contar algunas habilidades combinadas que podrán ejecutar junto a tu protagonista para ejercer un daño enorme a los enemigos.

También debo reconocer que, por momentos, el combate puede llegar a ser retador. Sí, por supuesto que en el camino te encuentras con varios enemigos de poca monta a los que basta con el clásico botonazo para darles un estate quieto y que se desvanezcan. Dicho esto, también hay otros enemigos más fuertes y poderosos que requieren que aproveches otras mecánicas (como quiebre de escudo) para poder hacer daño. Se trata de combates emocionantes que, si bien están lejos de ser inaccesibles, sí te obligan a tener cuidado en los diferentes pisos de Echoes of Aincrad.

Que el combate sea tan satisfactorio sólo hace que sea aún tan frustrante la forma en la que funciona su equipamiento. Como en todo RPG hay un montón de armas que puedes equipar, las cuales cuentan con diferentes características y estilos de combate. Desafortunadamente, las cosas no funcionan así en Echoes of Aincrad y para cambiar de armas tienes que regresar a una ciudad para poder hacer los ajustes. Sería bueno tener la oportunidad de variar el equipamiento durante la exploración, para que así pudieras aprovechar al máximo todo tu armamento.

Por otro lado, la exploración parece ser más lineal de lo que muchos esperaba de una experiencia así. El juego se divide en diferentes áreas explorables que tienen un tamaño considerable. El tema es que la movilidad no es tan emocionante como para motivarte a moverte por todo el lugar y explorar cada una de sus esquinas. Al final esto hace que se sienta mucho más directo, lo cual no es necesariamente malo; sin embargo, no me imagino explorando a profundidad cada escenario.

Ahora bien, tampoco voy a ser tan negativo. sigue siendo emocionante explorar escenarios, avanzar por los pisos de Aincrad, descubrir materiales, encontrar cofres ocultos y enfrentarse a criaturas peligrosas genera una sensación constante de progreso que recuerda a los juegos de rol en línea que inspiraron originalmente la serie. Resulta satisfactorio e imagino que habrá algunos pisos de Aincard mucho más elaborados y emocionantes.

En el apartado visual, mis impresiones iniciales también son positivas. Los escenarios presentan un nivel de detalle notable, mientras que los diseños de personajes y monstruos mantienen la identidad estética que los fans esperan de la franquicia. Aincrad luce reconocible, pero al mismo tiempo ofrece suficientes lugares inéditos para generar una sensación de descubrimiento constante.

Se aleja de Sword Art Online para sentirse más como Sword Art Online

Por ahora, todo apunta a que Echoes of Aincrad podría convertirse en una de las adaptaciones más interesantes que hemos visto de Sword Art Online en videojuegos. Su apuesta por una historia original, un protagonista creado por el jugador y una experiencia centrada en la supervivencia dentro de Aincrad promete entregar una experiencia mucho más inmersiva y atrapante que de las últimas entregas. Una dirección correcta para evitar seguir con la fatiga.

Habrá que esperar al lanzamiento para comprobar si cumple todas sus promesas, pero por ahora todo apunta que va por buen camino. Ya veremos si tiene todo para dejar la emoción de los fans.

Echoes of Aincrad llegará el próximo 10 de julio de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Sword Art Online.