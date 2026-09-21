Pokémon GO celebrará la Semana Mundial del Espacio 2026 con el debut de un nuevo Pokémon disfrazado y, como era de esperarse, se trata de uno de los monstruos de bolsillo más queridos.

Durante el evento podrás conseguir a Pikachu astronauta, un disfraz especial que hará su primera aparición en el juego. Y si quieres agregarlo a tu colección, tendrás dos formas de encontrarlo.

La Semana Mundial del Espacio se celebrará del domingo 4 de octubre a las 00:00 al sábado 10 de octubre de 2026 a las 23:59, de acuerdo con la hora local.

¿Cómo conseguir a Pikachu astronauta en Pokémon GO?

La primera forma de conseguir a este Pikachu especial será mediante incursiones de nivel 1. Durante la Semana Mundial del Espacio, Pikachu astronauta aparecerá como jefe de incursión, por lo que podrás enfrentarlo y después tendrás la oportunidad de atraparlo.

Pero hay otra alternativa que puede resultar todavía más interesante para aquellos que prefieren tener que estas buscando Incursiones por su ciudad.

Lo que pasa es que también podrás conseguir un encuentro con Pikachu astronauta al completar una investigación temporal disponible durante el evento. Tendrás que completar las tareas correspondientes para obtener el encuentro y otras recompensas.

Eso sí, hay un detalle importante: la investigación temporal no estará disponible indefinidamente, así que vale la pena que te apresures a terminarla.

¿Cuándo terminará? Aunque el evento terminará el 10 de octubre, tendrás un par de días adicionales para terminar las tareas y reclamar las recompensas. La investigación caducará el lunes 12 de octubre de 2026 a las 23:59, hora local.

Celebrate World Space Week with Astronaut Pikachu’s Pokémon GO debut! 🚀https://t.co/rtGOqwrhAz pic.twitter.com/3VHp29sJLU — Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 21, 2026

¿Pikachu astronauta tiene versión shiny?

Sí. Tanto en las incursiones como en el encuentro de la investigación temporal tendrás la posibilidad de encontrarte con Pikachu astronauta variocolor (o shiny).

Eso significa que los Entrenadores que quieran conseguir esta versión especial tendrán una razón adicional para participar durante toda la celebración.

Por ahora, la información del evento no especifica ninguna otra condición especial para conseguirlo, así que las opciones confirmadas son buscarlo en incursiones de nivel 1 o completar la investigación temporal.

Y a ti, ¿qué te pareció este Pikachu especial? ¿Estás emocionado por capturarlo? Cuéntanos en los comentarios.

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