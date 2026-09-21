Si todo avanza según lo previsto, GTA VI debutará el 19 de noviembre de 2026 para XBOX Series X|S y PlayStation 5. Si bien aún no hay información oficial sobre un posible lanzamiento para PC, parece que Rockstar Games ya toma medidas preventivas para limitar el contenido creado por los jugadores.

Por supuesto, hablamos de los mods. Las nuevas directrices también se aplican a otros proyectos de la compañía que actualmente están disponibles en computadoras, como Red Dead Redemption 2 y GTA V; sin embargo, dicho conjunto de reglas parece indicar la pauta que seguirá el nuevo proyecto del estudio cuando muy posiblemente llegue a PC.

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Rockstar publica nuevas directrices para los modders de GTA y Red Dead Redemption

Take-Two Interactive y Rockstar Games tienen una relación complicada con la comunidad de modding. Si bien las compañías no se oponen a los proyectos extraoficiales desarrollados por fanáticos, en años recientes nos enteramos de numerosos casos de mods que tuvieron que cancelarse tras recibir un reclamo por parte de los desarrolladores.

Ahora, las empresas a cargo del próximo Grand Theft Auto VI acaban de actualizar sus reglas con respecto a los mods permitidos. Las nuevas directrices se compartieron oficialmente a mediados de septiembre, pero apenas ganaron notoriedad a principios de esta semana.

En su artículo, Rockstar Games prohíbe los proyectos hechos por fans que incumplan con las nuevas normas. En primer lugar, define como “mod” a cualquier creación o modificación de scripts, códigos, herramientas, mapas, vehículos, NPC, armas, vestimentas o recursos.

Los mods se clasifican como “contenido personalizado” o “UCG” en los Términos de Servicio de la compañía, y por lo tanto deben cumplir con una serie de lineamientos para recibir el visto bueno. Estas reglas se aplican a las series Grand Theft Auto, Red Dead Redemption y muchas otras, incluido el próximo GTA VI.

La empresa pide a los jugadores que respeten sus juegos, pues afirma que, como cualquier otro creador, tiene el derecho de establecer límites sobre cómo otros pueden usar sus juegos y marcas. A continuación, divide las nuevas directrices para modders en 4 secciones que abordan múltiples puntos.

Los juegos de Grand Theft Auto deberán seguir las nuevas reglas para los mods de PC

Rockstar Games publica nuevas limitaciones para los mods de PC

Precisamente, la primera sección hace hincapié en lo importante que es mantener la integridad de las franquicias de Rockstar Games, por lo que insta a los jugadores que los mods no modifiquen las historias, misiones, personajes u otros elementos de la continuidad oficial.

De igual forma, están prohibidos los proyectos que tomen mapas, ubicaciones, personajes, tramas y recursos de un título y los combine con un juego de Rockstar Games. También indica que los mods multijugador únicamente deben crearse a través de la plataforma Rockstar Creator. Y sí, tampoco se permite crear modificaciones para hardwares no oficiales.

La segunda sección responde a preocupaciones sobre los derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, los nuevos lineamientos señalan que no está permitido compartir o usar menús de trucos o softwares que interfieran con el modo multijugador de los juegos de la compañía. Tampoco es posible utilizar franquicias y marcas de Rockstar Games para promocionar un servidor personalizado, mod, proyecto, etcétera.

En una línea similar, las directrices señalan que está prohibido utilizar elementos protegidos por derechos de autor en los mod, lo que incluye arte, personajes, música, assets, logotipos, etcétera. Para terminar ese punto, los jugadores de PC tampoco pueden usar actuaciones de voz de ningún juego del estudio.

Para la tercera sección, la compañía puntualiza que se opone firmemente a los mods que perjudican a otros jugadores, resulten ofensivos, incluyan contenido problemático o promuevan conflictos.

Finalmente, Rockstar Games señala que los jugadores sólo tendrán permitido monetizar sus creaciones a través de ventas digitales aprobadas por Rockstar Games, además de que los mods deben cumplir con todas las leyes, normas y políticas. Los proyectos de fans tampoco pueden incluir loot boxes, sistemas gacha, NFT ni monedas virtuales.

De nueva cuenta, es importante señalar que estas normas se aplican a todos los títulos actuales del estudio, y posiblemente a los que están por venir. Eso englobaa al próximo Grand Theft Auto VI, cuyo port para PC aún no tiene fecha de estreno. Eso sí, rumores señalan que la versión para computadoras debutará más pronto que tarde.

Rockstar Games publica nuevas directrices para la comunidad de modding en PC

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos lineamientos? ¿Crees que estas nuevas directrices limitarán a los jugadores de PC que quieran desarrollar sus propios mods? Déjanos leerte en los comentarios.

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