Resident Evil atraviesa una racha muy positiva: a principios de este año cautivó a los fans con la novena entrega de la serie, y hace un par de días debutó la exitosa película live-action. La tendencia continuará el próximo año con el remake de Code Veronica, pero parece que dicho proyecto tardará más de lo previsto.

De acuerdo con una fuente muy confiable, la nueva versión del antiguo survival horror de 2000 sufrió un retraso interno debido a “cambios de última hora”. En caso de que la información sea precisa, los jugadores tendrían que esperar más meses para reencontrarse con Claire Redfield.

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Resident Evil Veronica debutaría hasta otoño de 2027

El remake del clásico videojuego de terror se dejó ver por primera vez en la presentación oficial del Summer Game Fest 2026. En aquella ocasión, se mostró un breve adelanto que permitió observar a la protagonista, y se confirmó que el lanzamiento está previsto para el próximo año.

Capcom fue muy escueto con respecto a los detalles, así que se desconoce la fecha de lanzamiento de Resident Evil Veronica; sin embargo, informes previos señalaban que el debut podría tener lugar durante la primera mitad de 2027, lo que tiene sentido al recordar el historial previo de la franquicia.

Por ejemplo, Resident Evil Village debutó en mayo de 2021, mientras que el remake de Resident Evil 4 se lanzó en marzo de 2023. Más recientemente, Resident Evil Requiem, la entrega protagonizada por Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft llegó a las tiendas en febrero de 2026.

Tristemente, parece que los fanáticos deberán esperar hasta finales del próximo año para disfrutar la versión modernizada de la aventura clásica de Claire Redfield. A principios de esta semana, el famoso informante AestheticGamer señaló que, según sus fuentes, el nuevo proyecto de la serie se retrasó hasta otoño de 2027.

El insider, también conocido como Dusk Golem, afirmó en sus redes sociales que obtuvo esa información de 3 personas diferentes. Si bien reconoció que no pudo confirmar dichos reportes por su cuenta, señala que empieza a creer que, en efecto, hay una “alta posibilidad” de que Resident Evil Veronica debute hasta finales del año entrante.

AestheticGamer señala que un posible retraso explicaría la ausencia del proyecto de Capcom en las presentaciones de gamescom y Tokyo Game Show; al final del día, la franquicia suele aparecer en uno o ambos eventos cuando un nuevo juego está próximo a estrenarse.

Resident Evil Veronica debutaría hasta otoño de 2027, según reportes

Resident Evil Veronica se retrasaría por cambios de último minuto

Dusk Golem afirma que confía en las fuentes de donde proviene el rumor, y señala que “empiece a creer que es cierto”; sin embargo, recalca que no escuchó tal información de forma directa, por lo que invita a los fanáticos a tomar el reporte con cautela.

El insider señala que, gracias a una fuente interna, ya sabía que Capcom realizaba algunos “cambios de última hora” en Resident Evil Veronica, cuyo alcance parece expandirse. Al parecer, el estudio necesitaría más tiempo de desarrollo para cumplir con todas sus ambiciones.

Los detalles sobre el próximo título de la serie son muy pocos, pero rumores recientes señalan que la nueva versión podría recibir cambios radicales con respecto al título original. Por el momento, Capcom sólo confirmó que este relanzamiento seguirá la misma línea que estrenos previos, por lo que presentará una perspectiva en tercera persona.

Al final. AestheticGamer señala que, incluso si hay un cambio de planes, difícilmente podría considerarse un retraso porque los desarrolladores jamás confirmaron la fecha de lanzamiento. En este momento, lo único que se sabe con certeza es que el survival horror debutará en 2027 para PS5, PC, XBOX Series X|S y Nintendo Switch 2.

Resident Evil Veronica aún no tiene fecha de lanzamiento oficial

Pero cuéntanos, ¿crees que el juego se retrasará? ¿Te molestaría esperar varios meses más para jugarlo? Déjanos leerte en los comentarios.

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