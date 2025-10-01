Super Mario Galaxy y su secuela son uno de los mejores juegos de plataforma de toda la historia. De eso nadie tiene duda, ¿verdad? Lo que algunos han puesto en tela de juicio es si vale la pena pagar $70 USD por tenerlos en Nintendo Switch.

Desde que se anunciaron en el Nintendo Direct de septiembre de 2025, muchos usuarios se han quejado del relanzamiento de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, argumentando que es innecesario o señalando que Nintendo se volvió loco por ofrecerlos en paquete con un precio de juego de actual generación.

Clásicos renovados

Lo primero que debes saber es que, más allá de lo que estas versiones hagan bien o mal, Super Mario Galaxy y su secuela son fantásticos. Fueron los responsables de alejar la serie del collecthaton de Super Mario 64 y Super Mario Sunshine para entregar una nueva fórmula 3D que entendió la forma ideal de adaptar la esencia de las entregas 2D a un mundo con una dimensión completamente nueva.

Esto lo consigue con un diseño de niveles variado y creativo que parece que nunca se queda sin ideas nuevas; en especial, gracias a un excelente ritmo que combina escenarios grandes donde hay diferentes coleccionables y desafíos, con otros que están conformados por pequeños planetas que sirven como probaditas de experimentos que buscaron expandir los límites de lo que Mario podía hacer.

También es un deleite disfrutarlos y ver cómo la filosofía de 4 pasos de Nintendo cobra vida de una forma tan clara. Los fans del género seguramente amarán ver la manera en que el juego presenta conceptos sencillos que poco a poco van evolucionando hasta convertirse en desafíos entretenidos que pondrán a prueba todo lo que aprendieron en secciones anteriores.

Los Super Mario Galaxy son lanzamientos con mucha calidad

Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 existen desde hace más de una década, se ha dicho mucho sobre ellos y quiero evitar a toda costa hacerte el cuento largo, así que sólo diré que son algunas de las mejores aventuras de Mario. Si aún no son parte de tu colección, es importante que eso cambie lo antes posible. Son clásicos por una buena razón.

Con eso fuera del camino, es momento de destacar que ambos fueron adaptados para aprovechar el hardware de Nintendo Switch y su sucesor. Es decir, no son simples ports, sino versiones nativas para las más recientes consolas de Nintendo. ¿Qué significa esto? Que están hechos para que puedas jugar en televisor con los Joy-Con o con Pro Controller, así como en modo portátil en cualquier lugar.

Es en esto último donde la adaptación verdaderamente brilla. Es muy cómodo jugar en modo portátil, en especial porque todos los aspectos de control de movimiento se adaptaron a la pantalla táctil para que no tengas que estar moviendo la consola para agarrarte de estrellas o aprovechar la larga lengua de Yoshi. Por otro lado, te recomiendo jugar en modo televisor con los Joy-Con separados, puesto que así se replica la experiencia de jugar con Wiimote y Nunchuck. Usar el Pro Controller también es una opción viable, pero hay cierta curva de aprendizaje y está lejos de ser tan natural como sólo mover uno de los Joy-Con con ligeros movimientos de muñeca.

Ambos Super Mario Galaxy se juegan de maravilla en Switch

¿Qué tanto cambian Super Mario Galaxy 1+2?

Cuando hablamos de relanzamientos con retoques, lo que los fans más esperan es que se vean mucho mejor o que, por lo menos, las diferencias visuales sean evidentes, ¿verdad? En el caso de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 las cosas no son tan así.

Mira, te estaría mintiendo si te dijera que no hay diferencia... Es indudable que se hizo un trabajo de retoque y que se aumentó la resolución de ambos títulos. Gracias a esto estamos ante las versiones más limpias de estos juegos.

La pregunta es: ¿esto es suficiente? Por un lado, sí. La dirección de arte de ambos Super Mario Galaxy es atemporal y eso permite que se sigan viendo bien pese a que su lanzamiento fue hace más de 15 años. Entonces, ¿qué sucede si ponemos material del nuevo Super Mario Galaxy y de la versión de 3D All Stars que llegó a Switch hace unos años? ¿Eres capaz de notar la diferencia?

Es probable que después de ver ambos juegos en acción notes algunos cambios. Por ejemplo, la tipografía de algunos menús cambió, además de que hay unas texturas ?como las de ciertas partes del piso? que fueron actualizadas.

¿Cuál es cuál? (La nueva versión está a la izquierda)

Son cambios que se agradecen y estos juegos nunca se habían visto tan bien, el problema es que hay que pagar $70 USD por obtener cambios visuales que simplemente se quedan lejos de cumplir las expectativas. Ojalá hubieran trabajado con más profundidad este apartado para que el relanzamiento fuera un verdadero homenaje y no un simple paquete de continuidad comercial.

Relanzamientos de este tipo son una oportunidad perfecta para hacer algo más que mejorar los gráficos de un juego. Permiten que los desarrolladores los traigan a la era moderna con ajustes o mejoras de calidad de vida para convertirlos en juegos atemporales que puedan disfrutar jugadores de antaño y aquellos que están acostumbrados a las comodidades modernas.

La cosa está en que Super Mario Galaxy y su secuela no requieren este tipo de tratamiento; son juegos sencillos a los cuales es fácil entrar, además de que tienen un esquema de control que funciona a la perfección con sus mecánicas, incluso cuando se trata de jugar con el Wii Mote.

Así pues, Nintendo tuvo que hacer poco para traerlo a la era moderna, y aprovechó la ocasión para introducir algunas novedades con el objetivo de hacerlo sentir como un paquete más completo. ¿Lo logra? No realmente. Diría que son novedades que caben perfectamente en la definición de “meh”.La novedad más significativa es que el libro de Rosalina llega expandido. No voy a compartir detalles, ya que es contenido que llega como un premio para aquellos que lleguen al final de estas aventuras. Lo que sí puedo adelantar es que se siente como una novedad escueta que, aunque es linda y bienvenida, simplemente falla porque está lejos de sentirse como un añadido significativo.

Por otro lado, el modo asistencia da más vida a Mario y reduce la dificultad porque las caídas te castigan menos. Es bienvenido para que el juego sea accesible para más personas, pero pasará desapercibido para gran parte de nuestra audiencia. Lo mismo sucede con la llegada de soporte para amiibo, el cual te deja escanear tus figuras de colección para obtener objetos como vidas o monedas. Wow, definitivamente lo que Super Mario Galaxy necesitaba para elevarse a otro nivel.

La novedad que sí disfruté es la llegada de un modo soundtrack que te da acceso a las más de 150 canciones de Super Mario Galaxy y su secuela. Es difícil que vaya a usarlo alguna vez porque estos temas ya están en Nintendo Music y si quiero escuchar este soundtrack en el MetroBus no pienso sacar un Nintendo Switch 2.

Un relanzamiento que se agradece, pero que pudo dar más

Entiendo por qué muchas personas ven los relanzamientos como un sacadinero. Después de todo, es emocionante pensar en propuestas nuevas, y que te ofrezcan juegos del pasado a precio de nuevo puede sentirse como una estafa.

En este sentido, hay que recordar que esta continuidad comercial es importante. ¿Te imaginas que la única manera de jugar clásicos de Nintendo u otras compañías fuera comprando una consola vieja y pagando los abusivos precios de los vendedores de juegos retro? Sería una pesadilla. Con esto quiero decir que relanzamientos de este tipo siempre serán bienvenidos, en especial, si vienen acompañados de una manita de gato que ayuda a que se vean y se sientan mejor.

Ahora bien, ¿esto quiere decir que vale la pena pagar $70 USD por Super Mario Galaxy 1 y 2? Sí y no. Como mencioné en el inicio, son 2 de los mejores juegos de plataformas de toda la historia y, por lo mismo, imprescindibles para cualquier fanático de los videojuegos que sepa apreciar el género. Si lo vemos así, vale mucho la pena tenerlos, porque, además, son las mejores versiones que han salido hasta ahora.

Sabemos que hay otras remasterizaciones que se venden por $40 USD, pero ofrecen mejoras visuales más sustanciales. Y teniendo ese antecedente, la verdad es que el tratamiento que Nintendo le dio a este par de clásicos es bueno para respetar su esencia, pero insuficiente para usuarios que los jugaron hasta el cansancio en otras plataformas.

Entonces, ¿lo recomendaría? Si nunca has jugado alguno de los Super Mario Galaxy, ¡¿qué rayos estás esperando?! Hazte un favor y disfruta estos clásicos de una buena vez. Por otro lado, si los jugaste en Wii y aún los conservas, tu tiempo y dinero estarán mejor invertidos en otro lado. Claro, siempre y cuando no mueras de ganas de volver a jugarlos o tenerlos en tu estantería coleccionando polvo.