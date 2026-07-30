En el Nintendo Direct más reciente, los fans de Xenoblade Chronicles recibieron las mejores noticias posibles: el anuncio de un próximo juego y la Edición de Nintendo Switch 2 de la trilogía principal. Cada uno tiene fecha de lanzamiento diferente, dependiendo de si la versión es digital o física.

El día del Direct (9 de junio) salió la edición digital de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition para Nintendo Switch 2 y hoy, 30 de julio, sale la física, así que nos pareció adecuado hablar sobre sus mejoras. Lo que encontramos fue una mejor resolución, una tasa de fps más alta, nuevas líneas de doblaje en conversaciones, vibración más inmersiva en ciertas cinemáticas, equipamiento exclusivo y un minijuego y vehículo nuevos.

¿Todo esto lo convierte en la mejor manera de jugar este JRPG o sólo son un estorbo que nadie pidió? Te lo contamos a continuación:

El poder de Monado

Para los que han vivido debajo de una piedra los últimos 15 años y no saben de qué va Xenoblade Chronicles, se los resumimos: es la historia de Shulk, quien busca venganza y vive en un mundo donde 2 mechas gigantes llamados Mechonis y Bionis quedaron congelados después de una batalla. En las piernas, rodillas, espalda y hasta los hombros de los titanes hay ecosistemas y poblaciones enteras.

En este viaje conocemos a todo tipo de personajes y enemigos, y vivimos un sinfín de aventuras, dramas y tragedias. Debido a que ésta no es una reseña del juego, evitaremos dar spoilers o ser específicos respecto a la narrativa, sólo queremos dejar claro el contexto porque es uno de los puntos más importantes de Xenoblade Chronicles, y de ahí deriva una de las primeras implementaciones de esta edición: la vibración del control en eventos clave.

Parece un detalle menor y hasta insignificante, pero genuinamente nos pareció algo implementado correctamente porque añade peso a ciertas cinemáticas. Jamás ha habido duda de que la historia de este Xenoblade sea profunda y grandiosa, pero esta adición hace que el diálogo más suave o el golpe más débil se sientan sumamente importantes. Esto incrementa aún más con el Pro Controller 2, por lo que recomendamos usarlo.

El horizonte nunca se había visto tan claro

La experiencia mejorada de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition va más allá de lo háptico, visualmente también dio un salto considerable. El título ahora tiene resolución 4K y va a 60 fps cuando la consola está en su dock, y jamás experimentamos alguna caída en la tasa de cuadros por segundo. Incluso en las batallas contra los jefes más grandes o cuando la pantalla está repleta de enemigos, el juego corre de manera excelente e impresionante.

En el modo portátil, los fps se mantienen en 60 y son igual de estables que con la consola conectada al dock, lo que nos parece una hazaña alucinante, si consideramos el tamaño del mundo. La resolución baja a 1080p, pero el título se sigue viendo excelente, y llega al mismo nivel que la edición del Nintendo Switch original en el televisor, así que jugarlo de esta manera es una mejora significativa.

Un buen plus es que la duración de la batería con carga completa es de aproximadamente 4 horas. Si pensamos en las exigencias del título, el tamaño del mundo y la constancia de las batallas, nos pareció un número más que digno, sobre todo si lo comparamos con entregas similares. Así que todo esto lo hace perfecto para un viaje o para jugar un largo rato en la cama o el sillón. Eso sí, después de 1 o 2 horas, la consola se siente tan caliente como agua hirviendo.

Por otro lado, algo que ocurre seguido son los méndigos pop-ins, sobre todo cuando recorremos cada ecosistema de Bionis. Afortunadamente, sólo sucede con el pasto y con la hiedra del campo, así que no se preocupen por la aparición de personajes o monstruos de la nada. Lo mencionamos para que no se sorprendan.

En sus marcas, listos, ¡fuera!

El contenido de la historia de Xenoblade Chronicles se mantiene intacto, así como el DLC “Future Connected”; o sea, no hay episodios nuevos ni algo que cambie la narrativa, pero sí hay una adición considerable: el jet etérico. Se trata de un vehículo que podemos conseguir al completar una misión secundaria muy sencilla después de pocas horas de comenzar una partida, y nos ayuda a viajar más rápido por todo Bionis.

Conseguirlo y usarlo es totalmente opcional, lo que nos pareció ideal porque tiene un pro y un contra muy importantes. Lo positivo es que acorta mucho el tiempo de los trayectos, pero permite recoger objetos del campo. Lo negativo es que, parte esencial de Xenoblade Chronicles, es explorar el mundo, perderse en sus paisajes, pelear contra todo lo que encontremos y subir de experiencia lo más posible, y el jet puede privarnos de todo eso.

En realidad, esto no es una crítica, porque usarlo es opcional. Mentiríamos si les dijéramos que nunca lo manejamos, y recomendamos hacer la misión para desbloquearlo porque da muchísima EXP, lo que nos hizo subir como 3 niveles de jalón.

El jet etérico sirve para transportarnos pero también incluye un nuevo minijuego llamado Grand Prix Nopon, que tiene 2 modos: Cazapuntos y Carrera. En el primero, recorremos partes del mapa en búsqueda de rupias de diferentes colores, y debemos hacer cadenas para conseguir el puntaje necesario antes de que se termine el tiempo. El segundo, como su nombre lo dice, nos hace competir contra otros personajes en distintos circuitos.

Ganar en Carrera y llegar al puntaje necesario en Cazapuntos nos recompensa con dinero y equipamiento especial; algunas piezas, de hecho, son exclusivas de la edición de Nintendo Switch 2, por lo que diríamos que vale la pena dedicarle un rato. Por otro lado, la verdad es que tampoco es suficientemente divertido como para jugarlo por horas y abandonar la historia principal.

Veredicto

Desde su lanzamiento en el Wii, Xenoblade Chronicles destacó por su historia, magnitud, personajes, combate y ambición, y se ha mantenido intacto a lo largo de sus relanzamientos (incluso en el del Nintendo 3DS). Esto aplica para la edición del Switch 2, y nos atrevemos a decir que sus implementaciones la hacen la mejor manera posible de jugarlo por primera vez, pero también la excusa perfecta para volver a recorrer Bionis.

El juego se ve y siente mejor que nunca gracias a la resolución y tasa de fps, así como por la vibración inmersiva, algunas conversaciones ahora tienen doblaje, la batería dura mucho en modo portátil y tiene un jet para movernos más rápido y echar carreritas, pero su uso es totalmente opcional. Además, todas las mejoras aplican para el DLC “Future Connected”.

Si compraste en su momento Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, vale la pena pagar el upgrade a Nintendo Switch 2; si sólo jugaste las versiones del Wii o 3DS, también lo recomendamos porque es la manera definitiva de revivir esta obra maestra, y si nunca lo has jugado, hazte un favor y ve con tus propios ojos por qué es uno de los mejores JRPG de los últimos años.