Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition

Xenoblade Chronicles sigue a Shulk y a su grupo de amigos en su búsqueda de respuestas sobre la misteriosa espada «Monado» y en su lucha por defender su tierra natal de unas violentas criaturas robóticas conocidas como los Mechon. El juego presenta un diseño de mundo abierto y pone gran énfasis en la exploración debido a las enormes dimensiones del mundo. El juego fue muy bien recibido por la crítica, y muchos lo mencionaron como un gran ejemplo de innovación y mejora en los videojuegos de rol japoneses. El juego ha dado lugar a una subserie dentro de la serie más amplia «Xeno», que incluye Xenoblade Chronicles X (Wii U) y Xenoblade Chronicles 2 (Switch). Esta nueva versión para Nintendo Switch 2 del clásico de Wii incluye diferentes mejoras.

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