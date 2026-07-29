Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition

Disponible en:
Nintendo Switch 2

Xenoblade Chronicles sigue a Shulk y a su grupo de amigos en su búsqueda de respuestas sobre la misteriosa espada «Monado» y en su lucha por defender su tierra natal de unas violentas criaturas robóticas conocidas como los Mechon. El juego presenta un diseño de mundo abierto y pone gran énfasis en la exploración debido a las enormes dimensiones del mundo. El juego fue muy bien recibido por la crítica, y muchos lo mencionaron como un gran ejemplo de innovación y mejora en los videojuegos de rol japoneses. El juego ha dado lugar a una subserie dentro de la serie más amplia «Xeno», que incluye Xenoblade Chronicles X (Wii U) y Xenoblade Chronicles 2 (Switch). Esta nueva versión para Nintendo Switch 2 del clásico de Wii incluye diferentes mejoras.

DETALLES

  • Desarrollador:Monolith Soft
  • Publisher:Nintendo
  • Género:Role-playing (RPG), Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:8/Junio/2026

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    Xenoblade Chronicles sigue a Shulk y a su grupo de amigos en su búsqueda de respuestas sobre la misteriosa espada «Monado» y en su lucha por defender su tierra natal de unas violentas criaturas robóticas conocidas como los Mechon. El juego presenta un diseño de mundo abierto y pone gran énfasis en la exploración debido a las enormes dimensiones del mundo. El juego fue muy bien recibido por la crítica, y muchos lo mencionaron como un gran ejemplo de innovación y mejora en los videojuegos de rol japoneses. El juego ha dado lugar a una subserie dentro de la serie más amplia «Xeno», que incluye Xenoblade Chronicles X (Wii U) y Xenoblade Chronicles 2 (Switch).
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