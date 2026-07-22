Lo diremos claro: Avatar Legends: The Fighting Game es divertidísimo y brutal en partes iguales. En muchos sentidos nos recordó a los juegos de mediados de los 2000, de esos que ya no se hacen y en los que la habilidad lo es todo. En el panorama actual del género, es una bocanada de aire fresco. Dicho esto, ¿es un título perfecto? ¿Tiene algo que ofrecer a los jugadores casuales?

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Todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó...

En los últimos años hemos visto muchos juegos de lucha basados en grandes licencias: desde el reciente Invincible VS hasta el próximo Marvel Tōkon. En todos los casos, lo más importante es la forma en que se traslada la personalidad de la franquicia a la estética y las mecánicas generales para crear una experiencia única que respete el material original. Nos alegra informar que Avatar Legends cumple con creces en ese frente.

Al principio nos preocupaba la dirección de arte, pues el juego nos recordó en sus primeros adelantos a esos títulos flash de hace un par de décadas. Los desarrolladores pulieron el apartado visual desde entonces, y ahora el resultado final es sobresaliente. Todos los personajes lucen idénticos a sus contrapartes de la serie y están excelentemente animados. Aunque suene a cliché, ver los combates en acción es como observar el show de TV.

Al instante se nota que los desarrolladores son seguidores de la serie, pues hay un sinfín de easter eggs aquí y allá. Los peleadores hacen referencias a sus movimientos insignia, e incluso recrean memes y chistes de la comunidad. Esa atención a los detalles también es palpable en la jugabilidad. Por ejemplo, Sokka puede ganar un estatus de invisibilidad al utilizar una habilidad que consiste en arrojar arena a los ojos del rival para “cegarlo”. Ese poder es completamente inútil contra Toph, y los fans sabrán muy bien por qué.

Avatar Legends representa muy bien a todos los personajes de la serie original, como Azula

La fuerza de tu corazón te hace quien eres

Tal como sucede en cualquier juego de lucha, los personajes son los verdaderos protagonistas de Avatar Legends. Una vez más, el estudio hizo un excelente trabajo al trasladar el encanto y las habilidades emblemáticas de cada peleador a su estilo de pelea para crear un roster variado y divertido.

Por ejemplo, Zaheer puede invocar a los integrantes del Loto Rojo al más puro estilo del Capitán Ginyu de Dragon Ball FighterZ para complementar su ofensiva, mientras que Katara usa ataques de agua y hielo para crear combos devastadores y romper la defensa del rival. Aang es capaz de invocar ráfagas de viento para acercar al oponente y desbloquear nuevas rutas de combos, mientras que Azula tiene 2 posturas con poderes distintos. Esa inmensa diversidad evita que el juego se sienta monótono, pese a que el elenco es pequeño.

Ningún miembro del reparto se siente igual a otro, y todos tienen algo especial que enriquece el sistema de combate, que, de por sí, es bastante complejo. Gracias a ello, explorar cada personaje resulta muy entretenido, y fue de esas veces en las que tuvimos que forzarnos a salir del modo entrenamiento. ¡Simplemente era imposible parar de practicar!

Como ya quedó claro, Avatar Legends es muy profundo, y estamos seguros de que hará muy felices a quienes buscan un juego que les haga sudar y ponga a prueba al máximo su manejo del control. ¡Nos encanta esa filosofía! Claro que el enfoque hardcore conlleva su propia serie de problemas, pero hablaremos de ello más adelante.

Avatar Legends tiene un sistema de combate muy profundo y lleno de capas

Sabemos que muchos ya huyeron asustados, pero tranquilos; sí, estamos ante un juego complicado, pero los desarrolladores hicieron un buen trabajo para hacer que el proceso de aprendizaje sea ameno. El sistema de 4 botones es intuitivo, y es muy fácil tomar el mando y empezar a ejecutar ataques especiales. Y en efecto, los autocombos son una buena guía. También nos encantó que los retos de combo tienen una función que permite hacer el desafío en cámara lenta, ideal para familiarizarnos con el ritmo y la secuencia de ataques.

Todas esas ayudas evitan que aprender a jugar sea un martirio. Porque sí, Avatar Legends tiene muchas mecánicas que abren un enorme abanico de estrategias. Nos encantó la adición del Flow System, el cual nos permite adoptar una postura defensiva para esquivar casi todos los ataques. Suena a que está roto, pero gasta barra de Flow y es muy fácil contrarrestarlo con un agarre. Pero ojo, apenas esa es una de sus funciones.

Este sistema también ofrece herramientas de movilidad, permite hacer cancels y ofrece más opciones tanto defensivas como ofensivas para cada personaje. Explorar todas sus posibilidades demanda tiempo, pero, cuando finalmente aprendemos a sacarle provecho, nos hace sentir poderosos y habilidosos… es una sensación muy gratificante.

Es importante dominar el Flow System para triunfar en los combates

Necesitas ser un Avatar para convertirte en un experto

Otra novedad que nos pareció genial son los personajes de soporte. Tranquilos, pues los enfrentamientos son 1vs1. Estos miembros de apoyo simplemente otorgan buffs especiales, como mejoras para algunos movimientos, la capacidad de cancelar ciertas habilidades a otras, etcétera. Cada luchador tiene 3 a su disposición, lo que inevitablemente nos recordó a las clases de Mortal Kombat X y 11.

Lo que nos gusta de esta mecánica es que abre nuevas posibilidades y rutas, sin cambiar por completo el estilo de lucha. Por ejemplo, Mai mejora los proyectiles de Zuko, ideal para adoptar un enfoque más defensivo. En cambio, June nos permite hacer un divekick más poderoso. Estos beneficios permiten moldear a los luchadores a nuestras preferencias, y siempre estamos a favor de las mecánicas que permitan que cada jugador imprima su personalidad. Al final del día, eso enriquece la experiencia y brinda más variedad.

Apenas revisamos la punta del iceberg, pues sería reiterativo profundizar en todos las mecánicas generales y los sistemas particulares de cada peleador. Lo que queremos dejar claro es que Avatar Legends es exigente, y por eso mismo es muy satisfactorio dominarlo poco a poco y ver en tiempo real cómo mejoramos con el paso de las horas.

Todo lo anterior se caería a pedazos si el modo online fuera un desastre. Tuvimos tiempo limitado para participar en duelos en línea durante el proceso de reseña, pero en la mayoría de las ocasiones nos encontramos con partidas estables. En el peor de los casos, había pequeños tirones que interrumpian brevemente la acción, y en el mejor era como si la otra persona estuviera sentada en el mismo sillón. Quedamos satisfechos, y aplaudimos la adición del cross-play y el Rollback Netcode.

Avatar Legends tiene un total de 12 personajes

Como hemos visto, Avatar Legends tiene todo lo necesario para complacer a los fans del género que buscan una propuesta que realmente los ponga a prueba. Dicho esto, tiene algunos problemas que evitan que sea una recomendación fácil. ¿A qué nos referimos?

Un viaje nostálgico, pero poco más

Aunque los combates son el eje central, Avatar Legends también presenta una campaña narrativa bastante simple. Este apartado cumplirá su propósito de entretener y sacarle una sonrisa a los fanáticos que crecieron con las series de Aang y Korra, pero se pudo haber hecho mucho más. La historia nos traslada a un universo alternativo en el que, por motivos que mantendremos en secreto, los personajes de todas las eras de la saga coexisten. La premisa es muy sencilla, y sólo sirve como pretexto para traer de regreso a los héroes y villanos de la franquicia. Lo diremos desde el principio: este apartado sólo se sustenta por el fanservice.

Creemos que los fanáticos de la caricatura de Nickelodeon encontrarán algunos momentos realmente nostálgicos, pero poco más. También hay un par de giros de tuerca y momentos de misterio aquí y allá, pero nada realmente sorprendente. Es una pena, pues Michael Dante DiMartino, cocreador de la franquicia; y Tim Hedrick, guionista de la serie original, están involucrados en el proyecto.

No queremos decir que la campaña narrativa sea un desastre, pues disfrutamos nuestro tiempo con ella; sin embargo, es evidente que hubo mucho potencial desperdiciado. Tampoco ayuda el hecho de que la presentación es muy deficiente, pues todas las “secuencias narrativas” se llevan a cabo con los modelos in-game del juego. Creemos que este apartado se hubiera beneficiado con secuencias animadas breves o, en su defecto, paneles con estilo cómic.

El Modo Historia de Avatar Legends es muy decepcionante

Un juego de lucha pensado para los fans de los fighting games

Avatar Legends es muy difícil. Tampoco queremos decir que sea el juego más complejo de la historia, pero sí es notablemente más exigente que la mayoría de los títulos actuales. Nos encanta ese enfoque, pero al mismo tiempo estamos conscientes de que limitará su alcance y será del desagrado de quienes buscan una experiencia más… accesible.

Aquí, muchos personajes tienen cancels, follow-ups, set-ups, posturas que dan acceso a movimientos exclusivos, mecánicas únicas que añaden más capas de profundidad y un largo etcétera. Tampoco ayuda el hecho de que los tiempos para ejecutar los combos son poco permisivos, pues retrasarnos un frame causará que fallemos la secuencia. El diseño de los combates está lejos de ser amigable, y creemos que la brecha entre los fanáticos casuales y los jugadores más hardcore será muy notoria, especialmente en el modo online.

Confesamos que, después de una larga sesión, terminamos con las manos adoloridas. Tomen esa experiencia como un testimonio de lo demandante que es llegar a ser competente.

Es fácil caer en la trampa de que un juego basado en una serie juvenil sería muy sencillo y accesible para todos; sin embargo, y tal como ya dijimos, Avatar Legends es muy complicado. Nos la pasamos fenomenal con él, pero creemos que esa alta dificultad hará que muchos jugadores simplemente se rindan y abandonen los apartados competitivos.

Avatar Legends es un juego de lucha muy exigente que pondrá a prueba a los jugadores

Eso es un problema, pues la jugabilidad es lo que sustenta toda la experiencia. La cantidad de contenido es muy limitada, y aquellos que prefieran modos single-player y alternativas más casuales se llevarán una enorme decepción.

Fuera de la campaña narrativa, sólo encontraremos peleas simples contra otro jugador y la CPU, así como un Modo Arcade bastante desangelado. Este apartado cumple con lo mínimo e incluso incluye minihistorias para cada luchador; sin embargo, carece de un jefe final y tampoco ofrece recompensas por completarlo, salvo algunos bocetos de personaje.

Hay muy poco por hacer más allá de pulir nuestras habilidades en el modo entrenamiento y luchar contra otras personas en el apartado online. Tampoco existen desbloqueables, como skins para los peleadores ni objetos para personalizar nuestro perfil en línea. Entendemos que estamos ante un juego con presupuesto modesto, pero la falta de contenido es muy notoria. La buena noticia es que el título es muy económico: sólo $30 USD para la Standard Edition y $50 USD para la Deluxe Edition. Nos parece un precio justo por lo que ofrece, pero podemos comprender a quienes lo abandonen porque no encuentran motivos para continuar.

Avatar Legends tiene muy poco contenido, lo que decepcionará a los jugadores más casuales

Pulido, exigente y divertidísimo

Queremos ser claros para evitar confusiones: Avatar Legends: The Fighting Game es un gran juego de lucha y es divertidísimo. Su sistema de combate es excelente, el reparto derrocha personalidad y la fidelidad con la que adapta el universo de la caricatura es digna de aplauso; no obstante, también es innegable que su enfoque demasiado hardcore limita su alcance. La campaña sólo se sustenta gracias al fanservice, el contenido single-player es muy escaso y la elevada dificultad hará que muchos jugadores casuales tiren la toalla casi de inmediato.

Es claro que estamos ante un título que está pensado para los jugadores más dedicados y, por lo mismo, no es para todos. Esto significa que quienes estén dispuestos a invertir tiempo en dominar sus complicadas mecánicas encontrarán una de las experiencias del género más satisfactoria de los últimos años. Nos preocupa que la falta de contenido evite que se mantenga vigente por los meses venideros, pero confiamos en que su robusto sistema de combate lo mantendrá vivo en la escena competitiva durante los próximos años.

El juego también incluye personajes de La Leyenda de Korra

Pero basta de nosotros, ¿se animarán a darle una oportunidad a este juego? ¿Prefieren los juegos accesibles o las propuestas hardcore? Compartan su opinión en los comentarios.

Encontrarán más información sobr Avatar Legends si visitan esta página.

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