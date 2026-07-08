La trayectoria de Assassin’s Creed es muy extensa, así que es lógico que cada persona tenga su entrega favorita. Dicho esto, hay algo en lo que coincide la mayoría de los fans: Black Flag es uno de los mejores títulos de la serie. Por eso, hubo escepticismo y emoción por partes iguales cuando Ubisoft anunció que preparaba un remake.

Y es que, ¿cómo se puede mejorar un videojuego que muchos consideran perfecto? ¿Una nueva versión realmente es necesaria? Adelantamos que Ubisoft tuvo éxito en actualizar la aventura de Edward Kenway en Resynced, aunque en algunos aspectos quedaron a deber. ¿A qué nos referimos? A continuación, compartimos nuestro veredicto.

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El Caribe jamás lució tan bien

La entrega original fue un referente gráfico que mostró el potencial de la generación del PlayStation 4 y XBOX One, y aún luce sorpresivamente bien en la actualidad; sin embargo, Assassin’s Creed Black Flag Resynced nos recordó al instante que ya pasaron más de 10 años desde que disfrutamos esta aventura pirata por primera vez.

Efectivamente, la principal carta de presentación de este remake es el renovado aspecto gráfico. El juego se ve espectacular; es como esa versión idealizada del título de 2013 que muchos conservamos en la memoria. Ubisoft hizo un gran trabajo al darle una nueva capa de pintura al apartado visual con el motor Anvil, que es el mismo que se usó en Shadows.

Los templos, las ciudades, el mar y el resto de los escenarios lucen espectacular en Assassin's Creed Black Flag Resynced

Los resultados saltan a la vista desde el primer instante, y creemos que Black Flag realmente se benefició con la actualización. Donde más se nota el cambio es en los escenarios, que ahora tienen muchos más detalles. El Caribe siempre fue uno de los elementos más memorables del juego original, y aquí se ve incluso más hermoso. Los asentamientos, las islas, los templos, las playas y los mares se sienten más vivos que nunca.

Es un deleite navegar por el océano y ver al Jackdaw balancearse sobre las olas, observar los bailes de los habitantes de La Habana, apreciar la caída de una cascada en medio de la jungla, bucear junto a los peces o presenciar el atardecer. Y si bien se hicieron algunos ajustes aquí y allá para mejorar la movilidad por los escenarios, el mundo abierto aún es muy reconocible.

Jugamos en PS5 base, donde el remake ofrece un Modo Calidad y un Modo Rendimiento. Nos inclinamos por la segunda opción para apreciar los detalles de la fluidez del parkour y los combates mejorados y, aun así, el juego luce muy bien la mayoría de las veces.

Sin duda, el mapa de Black Flag Resynced es una de las grandes estrellas del show, y constantemente nos detuvimos para presenciar los bellos paisajes y tomar capturas de pantalla con el nuevo Modo Foto. Los personajes tampoco se quedan atrás, pues todos recibieron un lavado de cara muy bienvenido. Ahora, Edward Kenway y el resto de protagonistas tienen animaciones faciales más expresivas y modelos en 3D más detallados, al mismo tiempo que conservan su encanto original.

Black Flag Resynced presente gráficos mejorados, un sistema de iluminación renovado y texturas de alta calidad

Insistimos tanto en el aspecto visual porque es, sin discusión, el cambio más notorio e importante de este relanzamiento. El apartado técnico renovado justifica por sí sólo la existencia de este remake y, de nueva cuenta, deja en evidencia que hay una brecha de más de una década entre el juego original y esta versión. ¿Con esto queremos decir que el juego luce perfecto? En lo absoluto, pero hablaremos de ello más adelante.

En un mundo sin oro

Ubisoft podía conformarse con mejorar los gráficos, pero fue un paso más allá y también actualizó el resto de los pilares de la experiencia con muy buenos resultados.

En primer lugar, el remake presenta 3 nuevos oficiales: Lucy Baldwin, El Padre y Tobias Smith. Cada uno presenta historias propias que podemos explorar a través de misiones opcionales que se integran de forma natural al arco principal, sin romper el ritmo. Seremos vagos para evitar arruinar alguna sorpresa y nos limitaremos a decir que, en general, nos parecieron personajes interesantes. Nos hubiera gustado que estuvieran más integrados en la trama central, pero entendemos que eso hubiera sido difícil porque implicaría modificar la narrativa.

Eso sí, los personajes inéditos tienen la oportunidad de brillar en una de las grandes novedades de Resynced: la nueva minicampaña. Es difícil hablar de este punto sin entrar en terreno de spoilers, pero diremos que esta historia totalmente original gira alrededor de un antagonista que pretende acabar con la tripulación de Edward. En general, nos pareció un buen añadido que complementa la trama principal y agrega más horas de contenido, además de que incluye una de las batallas navales más difíciles y épicas de toda la aventura.

El viaje de Edward es uno de los más emotivos, memorables y divertidos de toda la franquicia, y los fans pueden respirar tranquilos porque este remake conserva intacto su corazón.

Lucy Baldwin es uno de los nuevos oficiales del juego

Black Resynced también incorpora nuevas misiones enfocadas en Barbanegra y Stede Bonnet. Aunque se trata de contenidos relativamente breves, representan una excelente oportunidad para profundizar en 2 de los personajes más carismáticos del juego. Y cualquier excusa que permita pasar más tiempo con Edward y su tripulación es un acierto enorme.

Ahora bien ¿qué sucedió con los segmentos ambientados en el presente? ¡Se fueron! Eso nos hace felices, porque rompían el ritmo y eran aburridas. En su lugar, Ubisoft optó por incluir las Grietas, niveles muy breves de tipo what-if que apuestan por situaciones más experimentales y psicodélicas. Nos parecen un reemplazo mucho más original y entretenido.

Un sistema de combate completamente renovado y más novedades

El apartado visual renovado y la campaña expandida son suficientes para revisitar esta aventura, pero, una vez más, Ubisoft también retrabajó el resto de los pilares. El componente jugable que recibió más ajustes fue el combate cuerpo a cuerpo, y estamos muy satisfechos con las novedades. Si bien el estilo original tiene su encanto y funcionaba para su época, ahora se siente muy limitado. En comparación, el nuevo sistema es mucho más reactivo, intenso y dinámico, pues gira alrededor de 2 ejes centrales: los parries y los derribos. Nos agrada que ahora la prioridad sea detener los ataques rivales en el momento idóneo y romper las defensas de los enemigos para ejecutar un movimiento final.

Aunque las peleas están menos “coreografiadas”, la nueva filosofía recompensa los buenos reflejos. Y sí, nos encanta que no estemos ante un RPG que nos obliga a grindear durante horas para afrontar los desafíos más complicados. De hecho, ¡podemos acabar el juego con la espada inicial, si así lo deseamos! Aquí, lo único que importa es la habilidad.

El regreso de herramientas clásicas, como las bombas de humo, las pistolas y el dardo con cuerda, así como la implementación de un ataque cargado y nuevos arquetipos de enemigos, también ayudan a ampliar las posibilidades durante los enfrentamientos.

El combate naval es otro de los aspectos que regresa renovado y mejor que nunca en Black Flag Resynced. Las novedades más significativas llegan en forma de armas adicionales para el Jackdaw, como cañones de metralla y modos de disparo secundarios. También nos agradó mucho que los nuevos oficiales complementen las batallas por los mares. Por ejemplo, Lucy permite resistir mucho más los ataques enemigos, mientras que El Padre otorga una poderosa arremetida que causa daño masivo. Son añadidos bienvenidos que enriquecen la experiencia sin modificar el núcleo central.

El remake de Assassin's Creed Black Flag presenta batallas navales más épicas

El sistema de clima dinámico es la cereza en el pastel, pues tiene un impacto real en los enfrentamientos contra otras embarcaciones. Ahora, de verdad se siente la fuerza de la madre naturaleza con vientos violentos que cambian la orientación del barco, así como tormentas, relámpagos y olas de gran tamaño que pueden derribar al Jackdaw en un santiamén. Esta amalgama de elementos hace que combatir en el océano sea una experiencia mucho más cinematográfica, inmersiva y espectacular. Y sí, las invasiones son más épicas que nunca y realmente se siente como si jugáramos una película de Hollywood. ¡Puro cine!

En general, Black Flag Resynced es una reinterpretación más refinada de la entrega original, que agrega muchas mejoras de calidad de vida: desde la introducción del parkour avanzado que vimos en Shadows que nos permite recorrer los escenarios con más soltura hasta la capacidad de bucear en prácticamente cualquier parte del océano para encontrar tesoros ocultos. También se adaptaron las misiones de espionaje, pues ahora ser descubiertos no se traduce en una pantalla de game over. Estos y más cambios hacen que la experiencia se sienta más moderna y sea menos frustrante.

Es bueno saber que Ubisoft aprovechó esta oportunidad para expandir la entrega original, y en ningún momento sentimos que se siguió la ley del mínimo esfuerzo; sin embargo, y a pesar de que este remake tiene todo lo necesario para ser la versión definitiva del clásico moderno de Ubisoft, encontramos algunos puntos negativos. ¿A qué nos referimos?

El parkour recibió mejoras y es más fluido en Black Flag Resynced

Una espada que le falta filo para hacer un corte profundo

Reiteramos que el nuevo combate cuerpo a cuerpo nos agradó, y creemos que es superior al de la versión original; sin embargo, conforme avanzamos en la campaña comenzamos a notar algunas limitaciones y decisiones de diseño que nos impiden considerarlo un sistema completamente redondo.

Nuestra primera queja tiene que ver con la pérdida de algunas mecánicas del título de 2013. Por ejemplo, ahora es imposible desarmar a un enemigo para usar sus armas temporalmente. Del mismo modo, la hoja oculta dejó ser seleccionable y ahora queda relegada a las animaciones de asesinato. Aunque parecen cambios menores, eliminan parte de la libertad que existía para afrontar cada enfrentamiento.

Creemos que ese es uno de los mayores defectos del nuevo sistema de combate: la poca variedad. Las nuevas mecánicas hacen que luchar contra grandes grupos de enemigos sea más satisfactorio e incluso desafiante que en el juego original, pero muestra todas sus cartas demasiado pronto. Se echan de menos un abanico de opciones más amplio en términos de armas y habilidades para evitar la monotonía.

Al combate cuerpo a cuerpo le falta más variedad para evitar la monotonía

También es cierto que los enemigos tienen una mejor inteligencia artificial, e incluso pueden adaptarse a nuestro comportamiento, pero rara vez sobreviven lo suficiente para obligarnos a modificar nuestro estilo de lucha. Aumentar la dificultad ayuda a mitigar este problema, pero es incapaz de resolver la falta de opciones. Y sí, aún hay algunos pequeños errores con la cámara, sobre todo al pelear en espacios reducidos.

Otro apartado que nos decepcionó un poco fue el sigilo. Las novedades introducidas en Black Flag Resynced, como la capacidad de agacharnos libremente en cualquier momento y tener la oportunidad de ocultarnos en las sombras con el sistema de iluminación que regresa de Shadows, son muy bienvenidas y hacen que pasar esas secciones sea más satisfactorio; sin embargo, la inteligencia artificial deja mucho que desear, al menos en la dificultad normal.

Los guardias aún reaccionan de manera poco convincente muchas veces, y en más de una vez barrimos con pelotones completos con el infame “arbusto de la muerte”. Son detalles pequeños en el gran esquema de las cosas, pero nos recordaron que, al final del día, el esqueleto es de un juego de Ubisoft de la década pasada. Ninguno de estos aspectos rompe la experiencia por completo, pero sí evitan que el juego alcance su verdadero potencial.

El sigilo también regresa mejorado, pero la IA de los enemigos aún es muy inconsistente

Un clásico moderno está de vuelta

Black Flag Resynced tienen prácticamente el mismo contenido que el título original, pues incluso las cacerías templarias, los contratos de asesinatos y otras actividades opcionales están de vuelta; sin embargo, hay 2 ausencias importantes: el modo multijugador y el DLC Freedom Cry. Podemos vivir sin el componente competitivo, pero la expansión, que profundiza en la historia de Adéwalé, sí es una pérdida significativa que se nota.

Por otro lado, existe un detalle relacionado con el apartado artístico. Aunque reiteramos que el trabajo gráfico es extraordinario, una pequeña parte de la personalidad visual del título original se dejó a un lado. Y es que los personajes ahora lucen demasiado limpios y pulcros, por lo que pierden ese aspecto sucio que, precisamente, los hacía sentir como auténticos piratas. De igual forma, el filtro verdoso que dotaba de cierto encanto a la entrega original está ausente.

Finalmente, durante nuestra travesía encontramos algunos bugs esporádicos. Pensemos en cosas como que Edward golpee el aire al tratar de asesinar a un enemigo o que un personaje quede atrapado en el escenario. Son detalles mínimos que no rompen la experiencia, pero esperamos que Ubisoft los tenga en la mira y corrija pronto.

A pesar de los cambios, todos los personajes de Black Flag Resynced aún son muy reconocibles

Uno de los mejores Assassin’s Creed regresa con nuevos trucos

El remake logró algo que parecía imposible: modernizar un juego que muchos consideran una obra maestra. La mayoría de los elementos que hicieron del original uno de los títulos más queridos siguen intactos: desde la historia inolvidable hasta la espectacularidad de los duelos navales. Y al mismo tiempo, los cambios en el combate, la narrativa expandida y las mejoras de calidad de vida hacen que se sienta como algo completamente nuevo.

¿Con esto queremos decir que es un título perfecto? En lo absoluto. Al sistema de lucha cuerpo a cuerpo le falta diversidad, el sigilo necesita más profundidad y algunos detalles técnicos nos hicieron levantar la ceja. Aún así, Black Flag Resynced cumple con creces su objetivo: ofrecer una versión actualizada de una de las mejores entregas de Assassin’s Creed. Nos bastó un par de horas para recordar por qué, más de una década después, la travesía de Edward Kenway todavía ocupa un lugar especial en los corazones de los fans.

Assassin's Creed Black Flag Resynced es el remake de uno de los mejores juegos de la saga

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