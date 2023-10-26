Super Mario Bros. es una de las franquicias más influyentes e importantes de la industria de los videojuegos. Esto gracias a la huella que dejó con entregas que han definido géneros enteros y marcado la dirección hacia la que va la industria de los videojuegos.

Si hay algo que se le puede recriminar a Mario es que, en los últimos años, sus entregas en 2D han sido desabridas. Aún tienen calidad, pero en la serie New Super Mario Bros. han sido contadas las ocasiones en las que hemos visto ese sello que convirtió a Mario en una verdadera leyenda.

Un cambio era necesario y Nintendo por fin decidió entregarlo con Super Mario Bros. Wonder, una nueva entrega que busca refrescar la cara clásica de la franquicia, ¿lo logra? Vamos a hablar sobre eso.

Super Mario Wonder ? Disponible en Liverpool

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Una aventura maravillosa y surrealista

Te lo decimos desde ahora: Super Mario Bros. Wonder es una de las mejores entregas de la serie en años. Esto es gracias a que demuestra calidad y creatividad en materia de diseño y control, pero vamos por partes: ¿en qué destaca esta entrega?

En primer lugar, tenemos un diseño de niveles fantásticos. Siguiendo su clásica filosofía de 4 pasos, Nintendo presenta ideas creativas que demuestran su excelencia para crear plataformeros. En su forma más básica, el juego se trata de llegar del punto A al punto B, pero es ese trayecto lo que lo convierte en especial. De manera constante, el juego te desafía con nuevos conceptos que poco a poco van evolucionando hasta llegar a su culminación en un reto divertido y fantástico.

Ahora bien, Super Mario Bros. Wonder también brilla porque se atreve a ver más allá del fontanero. Sí, es claro que toma inspiración de entregas como Super Mario Bros. 3 o Super Mario World para regresar a las raíces; sin embargo, también se atreve a visitar lugares a los que fueron Yoshi’s Island y Donkey Kong Country cuando New Super Mario Bros. estaba dormido en sus laureles.

En el inicio, el aspecto de los niveles puede considerarse tradicional; sin embargo, si tomas un coleccionable conocido como Semilla Maravilla todo cambiará. Los niveles se transforman, se vuelven extravagantes y es aquí donde los desarrolladores dieron rienda suelta a su creatividad para empezar a rozar con el surrealismo. Más que un simple cambio estético, también hay modificaciones en las mecánicas, el sentido del nivel y, en ocasiones, hasta el ritmo del juego. Con esto, el sentido de maravilla y asombro se mantiene vivo a lo largo de la experiencia.

Wonder lleva a Mario a lugares que no había visitado

Otro elemento importante son las insignias. Se trata de objetos especiales que te entregan habilidades especiales, como poder usar la gorra de Mario para flotar unos instantes, saltar más alto o hasta volverte invisible. Es una novedad que le sienta muy bien, ya que pueden servir como función de accesibilidad y para personalizar tu estilo de juego. En otras palabras: pueden ayudarte a hacer más fácil el juego y que te adaptes mejor a cada nivel o incluso para hacerlo más difícil con retos autoimpuestos.

Todo esto suena muy bien, pero significaría muy poco si se jugara mal. Por supuesto, ese no es el caso, pues se trata de un juego con un control bien diseñado que se siente rápido y responsivo. Además, las acciones de los personajes tienen un peso adecuado para que todo se sienta en su lugar. Es de esos juegos que se sienten tan bien, que de inmediato sabes que un novato no tendrá problemas para disfrutarlo y que un speedrunner encontrará la manera de explotar sus mecánicas al máximo.

La magia de Super Mario Bros. Wonder está presente más allá de sus mecánicas y diseño de niveles. Resulta que Nintendo también puso una meticulosa atención a los detalles en su apartado visual para crear un juego que se ve fantástico, tanto estáticamente como en movimiento. Como ves, se apostó por una dirección de arte completamente nueva, que abandona los desabridos modelos y escenarios de New Super Mario Bros. para ir por un camino que toma influencias del surrealismo y del arte a mano con toques caricaturescos. Es así como el estilo visual es único y se siente como el inicio de una nueva era para el bigotón y compañía.

El renovado apartado visual no se limita a la dirección de arte que, repetimos, es bellísima. Cuando decimos que Nintendo puso mucha atención a los detalles es porque lo hizo y las animaciones son prueba de ello. Cada personaje tiene nuevos movimientos para acciones clásicas como salir de un tubo, correr o entrar por una puerta. Lo que lo hace especial es que hay un montón de animaciones para que cada acción destaque y esté llena de personalidad.

Por ejemplo, cuando entras por una puerta como Mario verás que la abre, entra, se cierra y ya; en cambio, cuando lo haces transformado en elefante, verás que Mario tiene problemas para entrar porque la puerta es pequeña, así que tiene que mover su cintura poco a poco para estrujarse y lograr pasar. ¿Eran necesarias estas animaciones? ¡Por supuesto que no! Pero demuestran que Nintendo no escatimó en gastos para garantizar que Super Mario Bros. Wonder tenga carisma de principio a fin. Esto, sumado a un desempeño sólido, lo transforman en una experiencia fluida y fresca.

Desafortunadamente la presentación no es perfecta y tiene un pequeño problema: la música. Vamos, Super Mario Bros. Wonder tiene una banda sonora que cumple y el problema es precisamente ese. ¡Estamos hablando de Super Mario Bros.! Se trata de una de las series más emblemáticas del todo el gaming y una de las razones por las que es tan grande es su música. Desde Super Mario Bros. hasta Super Mario Odyssey talentosos, compositores nos han encantado con temas de inmensa calidad que se vuelven patrimonio de los videojuegos.

En el caso de Super Mario Bros. Wonder, tenemos algunos temas de calidad, pero muchos otros pasan sin pena ni gloria. De este modo, lo que debería de ser una banda sonora que estemos tarareando en nuestra mente por años se convierte en música que suena bien, pero que hace muy poco por ganarse un lugar en nuestra mente y corazón. Igual vale la pena que tengas tus oídos bien atentos porque hay un par de joyas que debes escuchar.

Una aventura emocionante y extraña

Un juego fantástico, pero con potencial desaprovechado

Desde que vimos los avances quedó claro que los nuevos power-ups serían uno de los elementos principales de Super Mario Bros. Wonder ¡y lo son! En una gran cantidad de niveles tendrás la oportunidad de transformarte en elefante, lanzar burbujas o contar con el poder de un poderoso taladro.

El problema es que, en varias ocasiones, estos potenciadores se sienten desaprovechados. Si bien el taladro se explota para ofrecer nuevas posibilidades, los otros 2 quedan un poco a deber. Claro que hay momentos en los que brillan, pero se quedan cortos en una franquicia que tiene los power-ups más emblemáticos de la franquicia.

¿Es simpático ver a Mario, Luigi, Peach y compañías transformados en un elefante? Por supuesto que sí. Simplemente creemos que tienen un enorme potencial desaprovechado. Pudo ser uno de los potenciadores más emblemáticos junto al Traje Tanuki o la capa de Super Mario World, pero se quedó muy corto.

Algo similar puede decirse de las batallas contra jefes, pues se sienten desangeladas y un tanto repetitivas. En varias ocasiones te verás la cara con Bowser Jr., quien usará habilidades mágicas para meterte en problemas; sin embargo, hace muy poco por ofrecer algo diferente. De hecho, cada batalla podría ser una fase diferente de una misma pelea. Viendo que Super Mario Bros. Wonder se atrevió a ser creativo de tantas maneras, es decepcionante que sus batallas contra jefes se sienten igual que en 1990.

Algo que en realidad no es un problema, pero que debes saber es que Super Mario Bros. Wonder es un juego corto. Es algo que esperábamos, después de todo, se trata de una franquicia que suele tener títulos que se acaban con el paso de unas cuantas horas y su más reciente entrega no iba a ser la excepción. Así pues, debes esperar un juego que terminarás en unas cuantas horas que se te irán como agua.

Ahora bien, creemos que esto no es malo, en especial cuando cada nivel tiene coleccionables secretos y encontrarlos todos podría duplicar tu tiempo de juego. Además, consideramos que es mejor que un juego dure lo que tenga que durar. Simplemente lo mencionamos porque de un juego tan bueno siempre se quiere más y habrá quienes prefieran buscar una experiencia más larga.

Los nuevos potenciadores pudieron aprovecharse mejor

Un clásico instantáneo

Al final, queda poco más que decir: Super Mario Bros. Wonder es un juego fantástico. Si hay una razón por la que Mario y Nintendo son sinónimos de videojuegos es porque la serie está llena de títulos repletos de imaginación que son capaces de pintar una sonrisa hasta en el rostro del más amargado.

Incluso los mayores fans de la serie New Super Mario Bros. pueden aceptar que está lejos de tener la magia de las entregas de NES o Super Nintendo. A eso se suma que Nintendo entregó las riendas a los fans con Super Mario Maker y su secuela, herramientas sumamente ambiciosas, pero que carecían del mismo encanto.

Así pues, llevábamos más de una década sin un Mario Bros. de estilo clásico que verdaderamente nos hiciera sentir magia, que nos recordara por qué el fontanero es el rey de las plataformas. Por suerte, terminó la espera por estas sensaciones y Super Mario Wonder llega como uno de los mejores juegos del año y como una de las entregas más mágicas de toda la franquicia.

Super Mario Wonder es un clásico instantáneo

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