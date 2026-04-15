A diferencia de The Legend of Zelda, Nintendo celebra 25.º aniversario de Animal Crossing con sorpresas para los fans

La compañía recordó el cumpleaños de la franquicia de origen japonés

Nintendo puede ser errática en cuanto a aniversarios. Así como puede preparar grandes celebraciones para cumpleaños de franquicias como Super Mario puede dejar pasar importantes fechas para otras, como The Legend of Zelda. Afortunadamente, el aniversario de Animal Crossing no pasó desapercibido.

El 14 de abril es una fecha muy importante para los fans de esta franquicia, pues ese día del lejano 2001 la primera iteración de la saga llego al mercado, precisamente al Nintendo 64, como Dōbutsu no Mori, que más tarde conocimos en Occidente como Animal Crossing para el Nintendo GameCube.

Nintendo no olvidó 25.º aniversario de Animal Crossing

Pues bien, hoy es su 25.º aniversario y Nintendo sorpresivamente preparó algo para celebrar con los fans que han apoyado la saga durante tanto tiempo.

Primero, la compañía anunció que con motivo del aniversario, todos los jugadores de Animal Crossing: New Horizons podrán reclamar un artículo muy especial, una estatua en forma de hoja que hace las veces de ícono de la saga. No olvides primero actualizar el juego a la Ver. 3.0.2.

“Queridos amigos”, se lee en la carta que Nintendo añadió al regalo que puede reclamarse en la sección del correo (vía Polygon). “Han sido 25 años desde el 14 de abril de 2001. Se dice que ‘2 es mejor que 1, 4 es mejor que 2 y muchos son mejor que 4’. ¡Y ustedes ya son muchos¡ Gracias. Disfruten sus islas a su manera. Sinceramente, Nintendo“.

Entérate: fans critican como el gobierno de los Estados Unidos usa la franquicia Animal Crossing con fines propagandísticos.

Con esta genial ilustración Nintendo recordó el debut de Animal Crossing hace 25 años (imagen: Nintendo)

Disfruta más canciones de Animal Crossing en Nintendo Music

Por si fuera poco, Nintendo añadió más canciones de Animal Crossing a Nintendo Music, precisamente las de la entrega original de Nintendo GameCube, así que ya puedes disfrutar 158 temas del juego, que en conjunto ofrecen 5 horas con 18 minutos de contenido musical.

Adicionalmente, hasta el 4 de mayo los jugadores podrán canjear sus Platinum Points de My Nintendo por íconos de perfil inspirados en personajes de Animal Crossing: New Horizons.

Desafortunadamente, no se aprovechó la ocasión para llevar el juego original de Nintendo 64 al catálogo virtual del Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Quizá en otra ocasión.

Por si te lo perdiste: Nintendo por fin eliminó isla de Animal Crossing: New Horizons para adultos.

Apresúrate a canjear este contenido limitado de Animal Crossing (imagen: Nintendo)

¿Qué te parecieron las sorpresas de Nintendo para celebrar los 25 años de Animal Crossing? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Animal Crossing: New Horizons está disponible en exclusiva para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Puedes encontrar más sobre esta serie si visitas esta página.

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