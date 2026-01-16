Animal Crossing: New Horizons escondía una isla “sólo para adultos”: Nintendo la eliminó y su creador le agradeció por tardar tanto

La compañía borró la peculiar creación de un jugador a 5 años del estreno del título

Animal Crossing: New Horizons es uno de los juegos más populares y adorables de Nintendo Switch. Desde su lanzamiento en 2020, un jugador se propuso cambiar la percepción del título y creó una isla “sólo para adultos”. Su idea era darle un giro inesperado a la saga de Nintendo, conocida por sus tiernos personajes y su atmósfera familar.

La actualización 3.0 del juego llegó por sorpresa esta semana con muchas novedades interesantes. Nintendo aprovechó este lanzamiento para eliminar la isla sólo para adultos de Animal Crossing: New Horizons, que estuvo activa durante 5 años a pesar de su temática. Su creador agradeció a la comunidad por su apoyo y a Nintendo por tardar tanto en banear su irreverente creación.

Entérate: Gracias al éxito de Stellar Blade, SHIFT UP ayudó a familias necesitadas de Corea del Sur

¿Qué ofrecía la isla sólo para adultos de Animal Crossing: New Horizons?

Animal Crossing: New Horizons ofrece a los jugadores la posibilidad de crear la isla de sus sueños. Churip_ccc, fan de la franquicia y creador de contenido, se las ingenió para hacer una isla con temática para adultos. Todo mundo sabe que Nintendo es sumamente cuidadoso con el contenido que ofrecen sus títulos, por lo que resultó una sorpresa que no la eliminará en el acto.

La isla sólo para adultos de Animal Crossing: New Horizons recibía a sus visitantes con un “centro de información”, que proporcionaba detalles de las atracciones nocturnas que se ofrecían. Esta locación estaba inspirada en los muryou annaijo japoneses, donde se ofrece información sobre bares, clubes y otros sitios para adultos.

La isla sólo para adultos de Animal Crossing: New Horizons fue muy popular

El jugador también recreó una especie de distrito rojo, con servicios y tiendas para mayores. La isla tenía un hotel rodeado con estatuas gigantes de El David de Miguel Ángel, zonas de apuestas, saunas, tiendas de “hierbas naturales” y demás locaciones que, seguramente, alarmaron más de una ocasión a Nintendo.

La isla, inundada de referencias a la vida nocturna y con una suite de dudosa procedencia para Tom Nook, estuvo activa por 5 años sin que Nintendo la prohibiera. Debido a su temática, la creación de Churip_ccc ganó bastante popularidad entre los jugadores y los creadores de contenido, por lo que ha protagonizado un sinnúmero de videos de YouTube. Sin embargo, su historia por fin llegó a su fin.

Te interesa: ¿Nuevo modelo de Nintendo Switch 2 en camino? Fans creen hallar primera pista en sitio oficial de Nintendo

Nintendo clausuró la isla luego de 5 años

La compañía aprovechó la llegada de la actualización 3.0 para a eliminar la irreverente isla de Animal Crossing: New Horizons. Muchos jugadores expresaron su sorpresa al saber que Nintendo tardó 5 años en borrar la creación de Churip_ccc, pues claramente su temática va en contra de la propuesta familiar del juego.

Su creador publicó un mensaje especial donde se mostró agradecido con toda la comunidad que apoyó su isla. También ofreció disculpas a Nintendo y le agradeció por ignorar su isla sólo para adultos durante tantos años.

“En realidad, todo ocurrió justo un día antes de la actualización: Nintendo eliminó la Isla de Adultos. A Nintendo sólo puedo ofrecerle disculpas desde el fondo de mi corazón, o mejor dicho, darle las gracias por haber hecho la vista gorda durante más de 5 años. Y a todos los que visitaron la isla, así como a todos los streamers que la mostraron en sus vídeos, muchas gracias”.

La isla desapareció con la actualización 3.0

Por si te lo perdiste: Criminales armados entran a tienda y roban millonada en cartas de Pokémon TCG

En esta página están todas las noticias relacionadas con Animal Crossing.

Fuente