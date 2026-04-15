A pesar de las críticas y polémicas, Crimson Desert ya es uno de los juegos más vendidos de 2026

El título de Pearl Abyss ya superó la marca de las 5 millones de unidades vendidas y poco a poco se acerca a Resident Evil Requiem

Crimson Desert se convirtió en uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos gracias a sus avances espectaculares que mostraban un mundo abierto lleno de posibilidades, un combate vertiginoso y gráficos de última generación; hasta cierto punto, parecía uno de sus típicos títulos que nunca ven la luz del día.

El proyecto de Pearl Abyss sí llegó a las tiendas y, más sorprendentemente aún, cumplió con las expectativas de un gran sector de la fanaticada. Eso sí, en su lanzamiento se enfrentó a numerosas críticas y polémicas debido a ciertas decisiones de diseño y otras cuestiones.

Pero incluso con esas controversias, el título de aventuras fue un enorme éxito comercial y acaba de alcanzar un nuevo hito de ventas en menos de un mes. Esta hazaña le permitió colocarse en la lista de los lanzamientos más exitosos del año hasta la fecha.

Video relacionado: Los juegos más esperados de 2026

Crimson Desert ya vendió más de 5 millones de copias

Tras una larga espera, el videojuego de Pearl Abyss debutó el 19 de marzo de 2026. Aunque aspiraba a ser un fuerte candidato al GOTY, las primeras críticas de los profesionales y fans fueron mixtas. Esta situación generó pánico entre los inversionistas, lo que provocó que las acciones del estudio se desplomaran.

Debido a la recepción desigual, empezaron a surgir dudas sobre el rendimiento comercial. Por suerte, Crimson Desert se sobrepuso a las reseñas negativas y se convirtió en un éxito instantáneo, con 2 millones de unidades vendidas en apenas 24 horas. Mantuvo el buen ritmo y esa cifra aumentó a 4 millones poco después.

Ahora, la compañía volvió a pronunciarse con una nueva actualización. Mediante un breve comunicado, agradeció a los fanáticos y confirmó que ya se superaron las 5 millones de unidades vendidas en todo el mundo en menos de un mes. “Alcanzar dicho hito no habría sido posible sin su apoyo”, reza el anuncio.

En menos de un mes, Crimson Desert logró vender 5 millones de unidades en todo el mundo

Crimson Desert también se mantiene firme en Steam. En su debut consiguió un récord de 276,261 jugadores concurrentes en la plataforma de Valve, y en este momento hay 114,587 usuarios conectados al mismo tiempo.

Aunque el RPG de Pearl Abyss no muestra signos de desaceleración, aún está lejos de ser el título más exitoso de 2026. Sabemos que Resident Evil Requiem de Capcom vendió 6 millones de copias en tan sólo 2 semanas, una cifra que posiblemente aumentó en los días recientes. Un reporte también reveló que Slay the Spire 2 despachó más de 5.3 millones de unidades en Steam.

Las polémicas de Crimson Desert

Estamos ante un éxito a toda regla, sobre todo al recordar las controversias que mancharon su imagen y, hasta cierto punto, redujeron el entusiasmo de la comunidad. En primer lugar, el juego recibió muchas críticas negativas por su innecesariamente complejo esquema de control. Incluso algunos fans se rindieron y solicitaron un reembolso.

La compañía les dio la razón a los jugadores y lanzó un parche que mejoró sustancialmente los mandos. También se estrenaron actualizaciones que mejoraron el rendimiento técnico.

Crimson Desert también fue objeto de críticas por su historia poco interesante. Un creativo reveló que el componente narrativo se definió de último minuto, lo que podría explicar la calidad desigual de dicho apartado. Por otra parte, el videojuego enfrentó una gran polémica tras descubrirse que se empleó inteligencia artificial durante el desarrollo.

A pesar de las polémicas y críticas negativas, el juego de Pearl Abyss la rompió y es un enorme éxito comercial

Estas controversias hicieron poco para frenar a Crimson Desert. El estudio reveló que apenas comienzan y prometió que tienen mucho contenido planeado para el futuro.

Pero cuéntanos, ¿ya compraste el RPG? ¿El título cumplió con tus expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más noticias relacionadas con Crimson Desert si visitas esta página.

Video relacionado: Crimson Desert promete mucho pero entrega… ¿mucho? – Lo Bueno, lo Malo y lo Meh

Fuente