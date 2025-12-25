Accionistas de EA aprueban la venta de la compañía a los árabes, pero especialistas advierten mayor escrutinio de reguladores

La operación por $55 mil millones de dólares superó su primera prueba en un camino largo

La industria de los videojuegos se mantiene en fase de consolidación, pero hay nuevos protagonistas. Los árabes, a través del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), se unieron a un grupo de inversionistas para comprar Electronic Arts por $55 mil millones de dólares. La venta está en marcha, pero será un proceso para su cierre. Sin embargo, el primer obstáculo ya se libró pues los accionistas de EA estuvieron de acuerdo con la operación.

Una de las mayores adquisiciones en la historia de los videojuegos

Socios de EA están de acuerdo en la venta de la compañía por $55 MMDD

En la previa al cierre de 2025, los accionistas de EA decidieron avanzar en el proceso de venta al grupo integrado por el PIF y Silver Lake. La mayoría de los socios de la enorme empresa de videojuegos dio el visto bueno a la operación.

En caso de que la venta se concrete, será la mayor adquisición privada realizada en efectivo en toda la historia. El fondo árabe tiene interés en diversificar sus inversiones y el gaming parece ser una apuesta segura en años recientes.

Por su parte, EA considera que es una gran oportunidad para asegurar la vigencia de la empresa, sus franquicias e impulsar sus proyectos en desarrollo.

La compra no es tema menor, pues se trata de uno de los principales editores y desarrolladores en la industria del gaming. Cuenta con franquicias que son un éxito rotundo en ventas e ingresos año con año. Otras ya cuentan con un nombre y legado en la historia de los videojuegos, por lo que se mantienen con valor:

EA Sports FC

Madden NFL

EA Sports College Football

EA Sports UFC

The Sims

Battlefield

Mass Effect

Dragon Age

Apex Legends

Dead Space

Need for Speed

Titanfall

Skate

Command & Conquer

EA cuenta con uno de los catálogos más exitosos en la industria

La adquisición superó su primer reto, pero lo más difícil estaría por venir

Con la aprobación de los socios de EA, el proceso de compraventa sigue su curso, pero se trata solo del primer reto en un camino muy largo que podría finalizar hasta 2027.

Un reporte de Wccftech advirtió sobre las dificultades que podría enfrentar la operación en el futuro, en específico cuando entren en escena los reguladores.

Especialistas señalaron que, tras la compra de Activision por parte de Microsoft, las autoridades reguladoras de comercio y competencia pusieron mayor atención en la industria de los videojuegos.

En el caso de EA y Estados Unidos, hay preocupación por el PIF, pues hay quien considera que es un riesgo que los árabes sean dueños de una compañía tan importante en el sector.

