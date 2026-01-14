Animal Crossing: New Horizons sorprende con su actualización 3.0 gratuita antes de lo esperado en Nintendo Switch

La vida tranquila en la isla volvió a moverse antes de tiempo, y muchos jugadores ya están descubriendo cambios importantes sin previo aviso.

Nintendo activó antes de lo esperado la actualización gratuita 3.0 de Animal Crossing: New Horizons en Nintendo Switch, sorprendiendo a la comunidad. Esta versión añade una gran cantidad de contenido pensado para renovar la experiencia diaria, expandir actividades y ofrecer más opciones de personalización dentro del juego.

Es importante aclarar que esta actualización no corresponde a la versión mejorada para Nintendo Switch 2. Recordemos que esa mejora técnica llegará por separado a partir del 15 de enero.

Una actualización gratuita llena de actividades nuevas

La versión 3.0 apuesta por ampliar el ritmo del juego con nuevas zonas y sistemas que cambian la rutina en la isla. Una de las novedades principales es el Resort Hotel, un espacio que introduce una experiencia distinta centrada en la convivencia con visitantes especiales.

También llegan las Island Specialty Requests, encargos específicos que añaden objetivos diarios más variados y recompensas atractivas. A esto se suma Slumber Island, una nueva área pensada para la relajación, el descanso y la interacción con personajes únicos.

Otro regreso esperado es Resetti’s Reset Service, que recupera al icónico personaje con un servicio que muchos veteranos recordarán con cariño. Su inclusión refuerza el enfoque nostálgico de esta actualización.

Nuevos objetos, colaboraciones y más espacio

La actualización 3.0 también incorpora una enorme cantidad de objetos nuevos. Entre ellos destacan artículos de Nintendo, piezas temáticas de LEGO, y objetos inspirados en franquicias como The Legend of Zelda y Splatoon, varios de ellos compatibles con amiibo.

Los jugadores también recibirán Permanent Pocket Camp Items, nuevos DIY Items y una mejora muy pedida: aumento del almacenamiento, lo que facilita la gestión de inventario para quienes llevan cientos de horas en su isla.

Este paquete de contenido busca darle una segunda vida al juego, manteniendo activa a la comunidad mientras se prepara el terreno para su versión optimizada en Nintendo Switch 2.

Cómo descargar la actualización ahora mismo

Si la actualización aún no aparece de forma automática, se puede forzar fácilmente. Basta con ir al menú principal de Nintendo Switch, seleccionar Animal Crossing: New Horizons, presionar el botón + y buscar la actualización.

