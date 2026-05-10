Antes de los aumentos de precio, tiendas restringen severamente la venta del Nintendo Switch 2

La generación actual de consolas es, por decirlo de una forma, bastante atípica. Antes era muy común que una plataforma bajara de precio con el paso de los años, pero ahora ocurre todo lo contrario y los aumentos que impactan la economía de los jugadores se volvieron el pan de todos los días. El Nintendo […]

La generación actual de consolas es, por decirlo de una forma, bastante atípica. Antes era muy común que una plataforma bajara de precio con el paso de los años, pero ahora ocurre todo lo contrario y los aumentos que impactan la economía de los jugadores se volvieron el pan de todos los días. El Nintendo Switch 2 es la más reciente víctima de este fenómeno, y algunas tiendas quieren aprovechar esa situación.

A finales de esta semana, la compañía japonesa confirmó lo que muchos temían: la consola híbrida verá un incremento de costo y será más cara en todo el mundo. Aunque este cambio entrará en vigor hasta septiembre en la mayoría de los países, los fans de Japón tendrán menos tiempo para adquirir el dispositivo a su precio actual.

Naturalmente, esta situación también representa una oportunidad de negocio para las tiendas minoristas que ofrecen la plataforma.

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Tiendas minoristas en Japón restringen el Nintendo Switch 2

Tal como informan desde el portal TheGamer, las tiendas niponas enfrentan largas filas de clientes, lo que demuestra que muchos jugadores acudieron en masa a comprar la consola antes de que entre en vigor el aumento de precio. Algunos establecimientos tomaron una estrategia muy interesante para aprovechar esta situación.

El analista Serkan Toto compartió el caso de Bic Camera, una de las mayores cadenas minoristas de electrónica en el país del Sol Naciente. Según explica, las tiendas de esta compañía empezaron a restringir severamente la venta del Nintendo Switch 2, lo que significa que sólo los consumidores que cumplan con un requisito pueden hacerse con la consola.

En específico, los establecimientos comenzaron a limitar las ventas a precios actuales de la plataforma sólo a compradores que paguen con una tarjeta de crédito de la marca Bic Camera. La publicación del experto de la industria incluye un par de fotografías que se tomaron el pasado viernes 8 de mayo y en las que podemos ver un cartel que detalla los nuevos lineamientos.

Las tiendas de la cadena Bic Camera en Japón restringen la venta del Nintendo Switch 2

Recordemos que Nintendo lanzó una versión exclusiva del Switch 2 en Japón que es notablemente más económica. Ese modelo de la consola no tiene traducción a algún otro idioma, pero se vende a lo equivalente a $319 USD. Tras los incrementos que entrarán en vigor a finales de este mes en aquel país, se venderá a cambio de aproximadamente $382 USD.

Hasta cierto, tiene sentido que la cadena decidiera restringir la venta del dispositivo. Según la cuenta de redes sociales Tokyo Game Life, el Nintendo Switch 2 se agotó en algunas tiendas Yodobashi y Bic Camera locales tras el anuncio del aumento de precio.

¿Cuál será el nuevo precio del Nintendo Switch 2?

A partir del 1 de septiembre, los fans de Estados Unidos deberán pagar $50 USD más por el Nintendo Switch 2, pues el precio pasará de $449.99 USD a $499.99 USD. Dado que la revisión de precio también se aplicará en el resto del mundo, se espera que en México y Latinoamérica veamos incrementos similares.

A continuación, compartimos la lista de los costos actualizados:

Estados Unidos: de $449.99 USD a $499.99 USD

Canadá: de $629.99 CAD a $679.99 CAD

Europa: de €469.99 EUR a €499.99 EUR

Japón: de ¥49,980 a ¥59,980 JPY

El Nintendo Switch 2 será más caro después de los aumentos de precio

En el comunicado, Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía japonesa, justificó el incremento y reveló que el equipo tomó esa decisión debido a “las perspectivas comerciales globales” y “las condiciones del mercado”. Esta noticia llegó pocos meses después de que Sony incrementara el precio del PS5, lo que provocó una subida general en las ventas de la consola.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas restricciones? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre el Nintendo Switch 2 si visitas esta página.

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