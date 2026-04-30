Arrestan a hombre de 45 años por esconderse en una tienda durante la madrugada para conseguir tarjetas de Pokémon

Mientras algunos fanáticos acamparon para conseguir las cartas coleccionables, un sujeto se quedó en el interior del Best Buy

Las tarjetas de Pokémon son objetos coleccionables muy preciados que pueden tener un gran valor en el mercado de segunda mano y tiendas especializadas, Muchas personas toman medidas extremas para ser las primeras en comprar los nuevos lanzamientos, pero una persona fue más allá y optó por una estrategia bastante inusual.

En el pasado, hemos visto cómo algunos fanáticos se enfrentan en las filas en un intento de recoger las cartas antes que el resto de clientes. Debido a que estos artículos pueden valer hasta miles de dólares gracias a la especulación, la compraventa de tarjetas se convirtió en un negocio enorme y muy rentable.

Pero, ¿cómo competir contra decenas de fans que también quieren ampliar su colección personal y aquellos que desean ganar dinero con estos objetos? Un hombre en Estados Unidos pensó en que era buena idea esconderse en el interior del establecimiento durante la noche.

Video relacionado: La magia Pokémon en la vida real

Fan de Pokémon es arrestado por esconderse en un Best Buy

De acuerdo con un informe del canal de noticias NBC, el suceso tuvo lugar durante la madrugada del pasado miércoles. Resulta que un sujeto de 45 años se escondió en un local de la cadena Best Buy después del cierre de puertas con el objetivo de ser el primero de conseguir un nuevo lanzamiento de Pokémon TCG.

En la 1:00 AM del 29 de abril de 2026, los empleados de la tienda ubicada en la ciudad de Pasadena, California, identificaron a un hombre en el interior del establecimiento mientras monitoreaban una transmisión en vivo. El personal alertó a los agentes de la ley, quienes acudieron al lugar rápidamente.

Una vez en el lugar, los policías entraron en la tienda con la ayuda de los trabajadores, encontraron al sujeto y procedieron a arrestarlo bajo sospecha de robo con allanamiento de morada. El hombre de 45 años fue identificado posteriormente como Patrick Keys, y fue puesto a disposición de las autoridades sin incidentes.

Lo interesante es que los agentes no encontraron señales de entrada forzada, lo que parece indicar que el susodicho criminal se quedó en el interior de la tienda y permaneció escondido durante la madrugada. Se cree que intentó ser de los primeros en obtener las nuevas tarjetas de Pokémon.

Precisamente, el reporte señala que numerosos fanáticos de Pokémon acamparon a las afueras del Best Buy para esperar el lanzamiento de la carta número 151. Las personas presentes en el lugar quedaron atónitas cuando vieron que las autoridades llegaron al establecimiento.

“Sólo estaba aquí para conseguir algunas [tarjetas de] Pokémon, pero fui al baño. No pasaron ni 15 minutos y ya había policías por todas partes”, dijo una mujer que esperaba el estreno de la nueva línea de cartas de la franquicia.

🚨 Pasadena, CA — A man allegedly hid INSIDE a Best Buy overnight for a Pokémon drop… and got arrested.



Employees spotted him on cameras after 1AM. Police responded.



Camping is one thing… but this?? 👀#PokeStreetz #BestBuy #PokemonTCG #TCGNews pic.twitter.com/ydFsY6u1CM — PokéStreetz (@POKESTREETZ) April 30, 2026

El furor de las cartas coleccionables de Pokémon

El Departamento de Policía de Pasadena arrestó a Patrick Keys bajo sospecha de robo y lo pusieron en custodia, pero actualmente se desconoce la situación legal del supuesto ladrón. Esta historia demuestra el entusiasmo que existe alrededor de las tarjetas coleccionables de la franquicia.

A principios de este año, unos individuos excavaron un túnel a través de la pared de una tienda en la ciudad de California y se llevaron cartas Pokémon con un valor aproximado de $180,000 USD. Otro caso igual de impactante tuvo lugar en Manhattan, New York, donde un grupo de criminales irrumpió en un establecimiento y robó mercancía muy valiosa de la franquicia.

Las personas literalmente destruyen paredes para robar tarjetas de colección de Pokémon

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta historia? ¿Conoces algún otro ejemplo? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Pokémon TCG.

Video relacionado: Pokémon ahora plagia a sus fans

Fuente