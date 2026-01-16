Criminales armados entran a tienda y roban millonada en cartas de Pokémon TCG

Es un hecho que el furor por las cartas de Pokémon sigue vigente. Más de una ocasión hemos reportado como los consumidores enloquecen por cajas y producto sellado, pero lamentablemente esto también da lugar al crimen, como un robo que acaba de registrarse en una tienda de Pokémon en Estados Unidos y que dejó una pérdida millonaria.

El hecho tuvo lugar en Manhattan, Nueva York, y llamó particularmente la atención porque no sucedió por la noche o cuando no había nadie vigilando, sino cuando la tienda estaba en operación con consumidores, aparte de que los criminales llevaban armas que apuntaron a las personas en el lugar.

Criminales roban millonada en Pokémon TCG

Se trata de la tienda con mercancía de Pokémon, especialmente del juego de cartas coleccionables (Pokémon TCG), Poké Court, que abrió sus puertas apenas 2 meses atrás y que acaba de sufrir una pérdida de más de $100,000 USD en puro producto de Pokémon TCG.

Según el reporte de abc7NY, fue el pasado miércoles 14 de enero por la noche cuando 3 sujetos armados irrumpieron en Poké Court para perpetrar el robo de cartas Pokémon. Con sus rostros y prácticamente todo el cuerpo cubierto, los hombres localizaron la vitrina con el producto más valioso y la golpearon hasta poder llevarse las piezas más costosas, cartas certificadas de expansiones de antaño, a juzgar por el video que Poké Court compartió en sus redes sociales.

Los delincuentes fueron veloces y aunque todo sucedió en relativa calma, llama la atención que ese día se llevaba a cabo el primer evento comunitario que la tienda organizó para convivir con los asistentes, con actividades recreativas para niños. En total se estima que había 40 personas cuando se llevó a cabo el robo.

Entérate: la carta más valiosa de Pokémon TCG está en subasta.

Tienda pierde $100,000 USD en cartas de Pokémon TCG tras robo armado (imagen: Poké Court)

Video muestra el robo armado de Pokémon TCG

En uno de los videos de las cámaras de seguridad puede verse como uno de los delincuentes llegó a apuntar con su arma a algunos de los clientes. Al saquear la vitrina, los criminales huyeron a pie. Hasta ahora, las autoridades siguen buscándolos.

Afortunadamente, nadie resultó herido, pero al final la tienda estima una pérdida de $100,000 USD en cartas Pokémon, además de $1000 USD que los criminales se llevaron en efectivo.

“Nadie debería tener una pistola apuntándole en su cara mientras disfruta de su pasatiempo. Gracias por todo el apoyo y cariño de toda la comunidad. Los queremos a todos”, expresó Courtney Chin, fundadora de Poké Court, que espera que la pérdida esté cubierta por el seguro, además de contemplar la contratación de un guardia de seguridad.

A través de redes sociales (vía reddit), Poké Court ha compartido varias de las cartas graduadas que fueron robadas con el fin de que se conozcan las piezas que los criminales se llevaron e identificarlos.

Por si te lo perdiste: jugador logra recuperar carta de Pokémon TCG robada.

¿Qué opinas del nuevo robo que involucra a Pokémon TCG? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Pokémon si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3