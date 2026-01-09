Juego de Xbox Game Studios abandonará la exclusividad y llegará a PS5, pero dejará de estar disponible gratis

El título de Stoic ya está disponible en Steam y las plataformas de Microsoft, y muy pronto llegará a la consola de Sony en su versión 1.0

A lo largo de los últimos 2 años, quedó claro que la exclusividad se volvió más difusa en la industria de los videojuegos gracias, en gran medida, a la estrategia multiplataforma de Microsoft. A pesar de la reacción negativa de los fanáticos, Xbox mantendrá su filosofía y ya se prepara para llevar uno de sus últimos lanzamientos a PS5.

El juego en cuestión ya está disponible para PC y Xbox Series X|S, pero únicamente en acceso anticipado. La buena noticia es que pronto recibirá su versión 1.0 con grandes novedades junto a un port para PlayStation 5. Los desarrolladores compartieron un comunicado donde explican qué es lo que pueden esperar los fans y nuevos jugadores.

Versión 1.0 de Towerborne llegará a PS5, Xbox y PC en febrero de 2026

Aquellos que ya unieron los puntos sabrán muy bien que nos referimos a Towerborne, el RPG de acción que debutó en septiembre de 2024 bajo el modelo de early access en consolas y PC. Esta propuesta cooperativa fue uno de los protagonistas del evento New Game+, donde se compartieron novedades de múltiples producciones indie y AA.

Durante la conferencia en vivo, Xbox Game Studios dio a conocer que el título desarrollado por Stoic está listo para abandonar su fase de acceso anticipado en cuestión de semanas. Además, los desarrolladores profundizaron en el nuevo contenido.

La versión 1.0 de Towerborne se lanzará próximo 26 de febrero de 2026. Lo más interesante es que el estudio confirmó que el RPG estará disponible para PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5, lo que significa que el proyecto dejará de ser exclusivo de los ecosistemas de Microsoft y la tienda de Valve.

Casi 2 años después de su lanzamiento en acceso anticipado, Towerborne le dice adiós a la exclusividad y llegará a PlayStation 5

Y sí, el videojuego aún formará parte del catálogo rotativo de Xbox Game Pass. Este dato es importante, pues el título también abandonará el modelo free-to-play y adoptará un formato premium de paga. La edición base costará $24.99 USD, mientras que la Deluxe Edition, que incluye contenido extra, se podrá comprar a cambio de $29.99 USD.

Si bien muchos fans podrían lamentar que el título ya no sea gratuito, los desarrolladores aseguraron que el cambio de estrategia eliminará el requisito de conexión permanente para que los usuarios puedan comprar su copia una vez y acceder sin necesidad de estar conectado a la red. Eso sí, las funciones cooperativas online aún estarán activas.

¿Qué novedades se incluirán en la versión final de Towerborne?

En un comunicado en los foros oficiales de Xbox, Trisha Stouffer, directora ejecutiva y presidenta de Stoic, agradeció el apoyo de la comunidad y aseguró que los comentarios de los jugadores permitieron dar forma a Towerborne durante el periodo de acceso anticipado.

La desarrolladora destaca que el cambio de formato requirió una reestructuración profunda , lo que dio como resultado la versión “más sólida, accesible y fácil de usar” del beat ‘em up cooperativo. En cuanto al contenido, los fanáticos pueden esperar una historia completa y un enfrentamiento contra un jefe final.

Towerborne también reajustó su sistema de dificultad para mejorar el equilibrio y agregó la opción “Brutal”, que es ideal para quienes buscan un desafío más exigente. De igual forma, el estudio rediseñó el mapa general, añadió un bioma inédito, incorporó más habilidades e introdujo numerosas mejoras de calidad de vida, entre otras novedades.

Towerborne dejará de ser free-to-play, así que será imposible jugarlo gratis en en Xbox, PS5 y PC

El fin de exclusividad demuestra una vez más que Microsoft y Xbox están comprometidos con su estrategia multiplataforma. De hecho, durante el evento también se confirmó que Avowed, el RPG de Obsidian Entertainment, está en camino a PlayStation 5.

Pero cuéntanos, ¿te animarás a darle una oportunidad al videojuego de Stoic cuando debute la versión 1.0? Déjanos leerte en los comentarios.

