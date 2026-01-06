ASUS revela laptop de gaming edición limitada de Kojima Productions

La compañía anunció varios periféricos en CES 2026 que los fans de Kojima no querrán perderse

La obra de Hideo Kojima ha trascendido el mundo de los videojuegos. Han sido múltiples las empresas que ha anunciado el japonés en años recientes y hoy acaba de darse a conocer una más que acompañará a sus fans en sus sesiones de juego.

Hoy arrancó la Consumer Electronics Show (CES 2026) y algunas compañías llevaron a cabo sus presentaciones. Entre ellas estuvo la compañía manufacturera de hardware ASUS que por fin reveló al público la colaboración que había anticipado con Kojima Productions a finales de 2025.

¿En qué consiste la colaboración limitada de ASUS con Kojima Productions?

La compañía multinacional presentó que se alió con el estudio de Kojima para ofrecer una línea de productos orientados para el juego en PC a través de su marca Republic of Gamers (ROG).

La pieza que más llamó la atención sin lugar a dudas es una computadora portátil con diseño alusivo a la identidad de Kojima Productions que proyecta con su mascota Ludens desde su fundación hace más de 10 años.

Se trata de una edición limitada de la ROG Flow Z13, unidad 2 en 1 caracterizada por su potencia y eficiencia, pues cuenta con AMD Ryzen AI Max+ 395 con Radeon 8060S, combinando 16 núcleos CPU Zen 5 y 40 unidades RDNA 3.5 de cómputo GPU, por lo que puede usarse como unidad para gaming de gama alta o para creación de contenido, de acuerdo con ASUS.

Como muestran las imágenes, la unidad (Flow Z13-KJP) se venderá con su propio estuche de transporte, y un empaque y adaptador de corriente con diseño temático que corrió por cuenta del reconocido ilustrador del estudio Yoji Shinkawa.

“Quería crear un dispositivo que perteneciera a Ludens y lo integré en el diseño de esta PC“, comentó el artista. “Las piezas y los diseños están inspirados en Ludens y tienen su esencia”.

Así son los productos de la colaboración entre ASUS y Kojima Productions (imagen: ASUS)

¿Dónde comprar los productos de la colaboración de ASUS con Kojima Productions?

La colaboración no acaba ahí, puesto que incluirá también una línea de periféricos con diseño especial. Hablamos precisamente de los auriculares ROG Delta II Wireless RGB Gaming Headset ($269.99 USD), el ratón ROG Keris II Origin Ultralight ($169.99 USD) y el tapete ROG Scabbard II Gaming ($69.99 USD).

Las piezas disponibles de esta colección serán limitadas y en algunas tiendas como Best Buy ya pueden preordenarse los periféricos. Aunque no se reveló el precio de la Flow Z13-KJP ni la fecha de disponibilidad, el modelo base puede encontrarse en $2200 USD, así que es muy probable que esta edición ronde esa cifra.

“Para Ludens que se atreven“, se lee en el eslogan de la colaboración, en la que “hardware de gaming de vanguardia se encuentra con narrativa visionaria“.

