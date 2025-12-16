SHIFT UP celebra el 10.º aniversario de Kojima Productions con un regalo muy especial

Hoy es un día muy especial para Kojima Productions, puesto que cumple 10 años desde su fundación. Naturalmente, hay desarrolladores que no dejaron pasar la oportunidad de felicitar al estudio, entre los cuales está SHIFT UP, cuyo regalo fue muy especial.

Parece que fue ayer que, luego de dejar Konami, Hideo Kojima fundó Kojima Productions como una entidad independiente para comenzar a trabajar en su primer proyecto, Death Stranding, con el apoyo de PlayStation, pero no sin mucha incertidumbre.

Afortunadamente, la empresa rindió frutos y después de 10 años Death Stranding ya es una franquicia multimedia y el estudio está trabajando en múltiples proyectos más.

SHIFT UP conmemoró los 10 años de Kojima Productions

En esos 10 años, Kojima y su estudio hizo muchas conexiones, como el lazo que estrechó con la también compañía asiática SHIFT UP, que aprovechó la ocasión e inmortalizar el aniversario con un regalo muy especial.

Se trata de una figura de EVE de Stellar Blade que Kim Young-ho, artista líder de cinematografía de SHIFT UP, llevó personalmente a las oficinas de Kojima Productions en pleno aniversario.

El coleccionable se encontraba dentro de una caja de madera, que en Japón es una tradición que simboliza respeto, longevidad y prosperidad. Además, incluía un certificado de autenticidad que deja ver el limitadísimo tiraje.

Por si te lo perdiste: Hideo Kojima participó en Zootopia 2.

Imagen: Hideo Kojima

A juzgar por el mismo, sólo hay 50 unidades, de las cuales la que se obsequió a Kojima Productions fue la 10.ª, que muy probablemente SHIFT UP seleccionó por lo alusivo a los 10 años del estudio japonés.

Por lo visto, se trata de las primeras figuras que se elaboraron del coleccionable de EVE que se producirá en masa próximamente para ponerlas a la venta al público en 2026 y que destaca por ser la figura más económica de la serie hasta la fecha.

“Recibí un regalo súper especial por el 10.º aniversario de KojiPro“, se lee en el mensaje que compartió el creativo japonés en redes sociales.

Entérate: seguidores de Kojima Productions no estuvieron contentos con The Game Awards 2025.

¿Qué te parece el regalo que SHIFT UP le dio a Kojima Productions por su 10.º aniversario? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Hideo Kojima si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3, 4