¿Baldur’s Gate 3 y la nueva entrega de Divinity llegarán a Nintendo Switch 2? Desarrolladores responden

Miembros de Larian Studios hablaron sobre la posibilidad de ver ports para la consola híbrida de sus últimos proyectos

Baldur’s Gate 3 es, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos de la última década. Sus sistemas de rol, personajes memorables y mecánicas enamoraron a los fanáticos de la franquicia y novatos del género por igual. Si bien los jugadores de PC, PS5 y Xbox Series X|S ya pudieron hincarle el diente, los propietarios del Nintendo Switch 2 siguen a la espera.

El GOTY se lanzó para PC en 2023 tras pasar un par de años en acceso anticipado, mientras que el port para PlayStation 5 tuvo lugar un par de meses después. El caso de las plataformas de Microsoft fue más confuso y complicado, pues desafíos técnicos retrasaron el lanzamiento hasta diciembre.

Ahora que Larian Studios trabaja en la nueva entrega de Divinity, los usuarios de la consola híbrida perdieron toda esperanza de ver un lanzamiento para dicho ecosistema. Pero, ¿acaso un estreno está en el reino de las posibilidades?

Director habla del port de Baldur’s Gate 3 para la consola de Nintendo

El 9 de enero de 2026, Larian Studios organizó una sesión de preguntas y respuestas con la comunidad de Reddit. Aunque un gran número de las dudas giraron alrededor de la polémica de la IA y otros temas relacionados con el nuevo proyecto del estudio, también salió a colación la ausencia de un port para Nintendo Switch 2 del RPG de 2023.

Cuando un fan cuestionó si es posible ver un relanzamiento para la consola híbrida, Swen Vincke, director ejecutivo del estudio polaco, fue bastante vago al respecto. El creativo de 53 años se limitó a decir que esa decisión no tuvo en sus manos, sin brindar más detalles sobre el tema.

“Nos hubiera encantado [lanzar el juego en la consola], pero no fue nuestra decisión”, aseguró el desarrollador en Reddit. A juzgar por la redacción del mensaje, parece que Larian Studios tampoco tiene en sus planes llevar Baldur’s Gate 3 a Nintendo Switch 2 en el futuro próximo.

Parece que es poco probable que Baldur’s Gate 3 tenga un port para Nintendo Switch 2

Es probable que Hasbro y Wizards of the Coast, propietarios de la franquicia Dungeons & Dragons, intervinieron y evitaron, de alguna u otra forma, el desarrollo de un port para la consola de la compañía japonesa.

Nintendo también podría ser un culpable, pero es difícil pensar en una razón por la que estaría en contra de recibir un RPG galardonado en su nueva plataforma. Los fanáticos teorizan que las limitaciones técnicas del hardware hicieron que fuera imposible o muy costoso realizar un port para Nintendo Switch 2.

¿Divinity se lanzará para Nintendo Switch 2?

Si bien se antoja difícil que el aclamado Baldur’s Gate 3 llegue a la nueva plataforma de la empresa nipona, los fanáticos deben mantener la esperanza con respecto a un port de la nueva entrega de Divinity.

En la misma sesión de preguntas y respuestas, el director técnico de Larian Studios afirmó que el equipo es fanático del Nintendo Switch 2, y recordó que recientemente se lanzó una versión de Divinity Original Sin 2 en la plataforma. Así pues, reconoce que “seguramente considerarán” llevar su próximo lanzamiento a dicho ecosistema.

En una línea similar, el desarrollador recuerda que Baldur’s Gate 3 fue uno de los títulos más jugados en Steam Deck, así que harán todo lo posible para que su nuevo proyecto también sea compatible con el dispositivo de Valve.

Larian Studios podría considerar llevar la nueva entrega de Divinity a Switch 2

Pero cuéntanos, ¿crees que los RPG de Larian Studios llegarán a la consola híbrida? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.

