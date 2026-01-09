Tras críticas, Larian Studios descarta el uso de inteligencia artificial en Divinity: “no habrá arte hecho con IA”

Jefe de la compañía explicó por qué no abandonarán la tecnología por completo

Larian Studios recibió una infinidad de críticas luego de confirmar el uso de inteligencia artificial generativa en el desarrollo de Divinity. Swen Vincke, jefe de la compañía, se vio obligado a aclarar las cosas y explicó que sólo la habían usado para explorar ideas, crear arte conceptual y escribir texto, pero que ninguno de esos materiales llegaría a la versión final del RPG.

El uso de la inteligencia artificial en la industria ha provocado un enorme rechazo, así que las palabas de Vincke no sirvieron para apaciguar las críticas. En cambio, reavivó el debate sobre el papel que la tecnología tiene en los desarrollos modernos. Por supuesto, Larian Studios teme que esta discusión afecte la recepción de su juego, que ha generado enormes expectativas luego del éxito de Baldur’s Gate 3.

Ante esto, la compañía decidió dar marcha atrás a sus planes. Durante una sesión de preguntas y respuestas en reddit, Vincke confirmó lo que muchos jugadores querían oír: Larian Studios no usará inteligencia artificial en el desarrollo de Divinity, ni siquiera para crear contenido en fase conceptual.

Entérate: GTA VI: Rockstar explica por qué despidió a desarrolladores del juego y niega prácticas antisindicales

Larian Studio promete que Divinity estará libre de inteligencia artificial generativa

En varias ocasiones, Swen Vincke se mostró sorprendido por la reacción negativa de los jugadores. Luego de la oleada de críticas, que ponen en riesgo la confianza en Divinity, aceptó que era difícil ganar el debate. Sabe que será complicado convencer a la comunidad de que el uso de la inteligencia artificial era limitado y que se reducía a material conceptual.

Ante la presión y las polémicas constantes relacionadas con la tecnología, el desarrollador confirmó que no usarán inteligencia artificial generativa en ningún apartado de Divinity. Esto implica que el RPG no tendrá arte creado con herramientas de IA. De esta forma, el estudio busca tranquilizar a los jugadores preocupados y calmar un poco las aguas mientras siguen trabajando en el proyecto.

“Antes que nada: no va a haber arte hecho con IA generativa en Divinity. Sé que ha habido mucha discusión sobre el uso de herramientas de IA como parte de la exploración de arte conceptual. Ya dijimos que esto no significa que el arte conceptual real sea generado por IA, pero entendemos que eso creó confusión. Así que, para asegurarnos de que no haya lugar a dudas, hemos decidido abstenernos de usar herramientas de IA generativa durante el desarrollo del arte conceptual. De esa forma, no habrá debate sobre el origen del arte.”

El estudio abandonará el uso de IA para crear arte conceptual

Adam Smith, director narrativo de Larian Studios, aclaró que la inteligencia artificial generativa tampoco se usará para los diálogos, las entradas de diarios u otros textos del RPG. La compañía explorará los usos de la tecnología de otras formas, pues considera que es una herramienta valiosa para los desarrolladores.

Te interesa: Red Dead Online celebra el Año Nuevo con premios exclusivos para cazarrecompensas

El estudio seguirá experimentando con el potencial de la tecnología

Si bien Divinity estará libre de inteligencia artificial, Larian Studios no planea abandonar del todo la tecnología. Vincke recalcó que es una herramienta para iterar procesos de desarrollo de manera más rápida, lo que ayuda a mejorar sus resultados generales. Su plan es usarla para “refinar ideas más rápido”, lo que permitirá “un ciclo de desarrollo más enfocado” y “un juego de mayor calidad”.

El estudio quiere apegarse a los lineamientos éticos para el uso de esta tecnología, por lo que siempre investigará qué datos de entrenamiento se utilizaron y se asegurará de tener el consentimiento de sus creadores. “Si usamos un modelo de IA generativa para crear recursos dentro del juego, entonces será entrenado con datos que nos pertenecen”, afirmó el creativo.

Por último, Smith añadió que Larian Studios tendrá un grupo reducido de desarrolladores que seguirán explorando las capacidades de la tecnología. Se hará sólo con fines de investigación, pues los resultados conseguidos hasta ahora no son muy convincentes, al menos del lado de la narrativa.

Larian Studios explorará el potencial de la IA con fines de investigación

Por si te lo perdiste: Avowed, RPG de Xbox, también llegará a PS5 con mejoras. ¿Cuándo debutará en la consola de Sony?

Busca todas las noticias relacionadas con Divinity en esta página.

Fuente