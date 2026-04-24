Battlefield quiere competir contra Call of Duty en el cine: la franquicia de EA podría tener una película protagonizada por Michael B. Jordan

De acuerdo con un reporte, Apple y Sony están interesados en adquirir la adaptación del videojuego de Electronic Arts

Battlefield 6 puede presumir ser uno de los videojuegos más vendidos y exitosos de 2025, y todo parece indicar que la serie ahora intentará conquistar el mundo del cine con una nueva producción. Llama la atención que el reporte que comparte la noticia se publicó una semana después de que Paramount confirmara la fecha de estreno de la cinta de Call of Duty.

Cuesta creer que hubo una época en la que las adaptaciones de videojuegos para cine y televisión eran sinónimo de fracaso. En años recientes hemos visto múltiples series y películas que fueron un éxito y cumplieron con las expectativas de los fans, así que el panorama actual para ese tipo de producciones es muy diferente.

Parece que Battlefield es la siguiente franquicia AAA que quiere probar suerte en el séptimo arte, pues un nuevo reporte adelanta que Electronic Arts unirá fuerzas con algunos de los creativos más importantes de la industria cinematográfica para producir una película de la saga de temática militar.

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Una película de Battlefield estaría en camino

Esta información proviene del medio especializado The Hollywood Reporter. De acuerdo con el artículo, se avecina una guerra de ofertas por los derechos de un filme basado en la franquicia de EA. Todo parece indicar que será una adaptación live-action, pero el texto no entra en detalles.

Lo que ya se sabe es que la posible película de Battlefield atrajo las miradas de Apple y Sony, que están interesados en adquirir el proyecto. Una reunión de negociaciones se llevó a cabo el viernes 24 de abril, pero se desconoce si ya se llegó a un acuerdo. Aparentemente, la intención es priorizar un estreno para cines, lo que dejaría fuera a Netflix.

Está por verse si este filme llega a buen puerto, pero figuras importantes de la industria ya estarían a bordo. Según el informe, Christopher McQuarrie, quien es conocido por su trabajo en la saga Misión Imposible, será el encargado de escribir, dirigir y producir la adaptación del videojuego.

Michael B. Jordan sería el productor de la película de Battlefield y también podría protagonizarla

Igual de interesante, el reporte destaca que Michael B. Jordan, quien en marzo ganó un Premio Óscar por su papel doble en la aclamada Sinners, se desempeñará como productor de la cinta de Battlefield. También existe la posibilidad de que el actor sea el protagonista, aunque esa decisión depende de “varios factores” que no se especificaron.

Battlefield y Call of Duty se enfrentarían en los cines

Electronic Arts guarda silencio sobre el tema, pero el reporte señala que la compañía también estará involucrada en la producción. Por ahora, deberemos esperar hasta que alguna de las partes se pronuncie al respecto. Ciertamente, sería todo un logro si la película se concreta.

Y es que una adaptación de Battlefield ha estado en la mesa de planeación durante mucho tiempo. Hace una década, Paramount adquirió los derechos para crear una serie de televisión, pero el proyecto se estancó. En 2012, Fox también intentó desarrollar una comedia de Bad Company, pero jamás se concretó.

Sin ir demasiado lejos, Vince Campella, quien lamentablemente falleció a finales del año pasado, afirmó en 2024 que EA mantuvo conversaciones para producir una película o serie de televisión de la franquicia.

En caso de que el proyecto de Michael B. Jordan llegue a buen puerto, las 2 sagas más importantes en el terreno de los FPS se verán la cara en la gran pantalla. Eso sí, es poco probable que ambas producciones lleguen a los cines al mismo tiempo, pues Call of Duty ya tiene fecha de estreno y pronto iniciará su producción.

Battlefield podría seguir los pasos de Call of Duty y tener su propia adaptación para cines

Por el contrario, la cinta de Battlefield aún está en el limbo. De cualquier forma, es fácil asumir que los fanáticos competirán en redes sociales y compararán las taquillas para descubrir cuál saga es mejor.

Pero cuéntanos, ¿te agrada la idea de ver una película de la franquicia de Electronic Arts? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Battlefield si visitas esta página.

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