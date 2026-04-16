Call of Duty tendrá una ambiciosa película para cines, ¿cuándo se estrena la adaptación live-action de la franquicia?

Durante la CinemaCon 2026, Paramount compartió la fecha de estreno oficial para la cinta inspirada en la saga de Activision

Las adaptaciones de videojuegos para cine y TV son más populares que nunca, así que es lógico que las compañías se sumen a esta tendencia y lancen sus propios proyectos en un intento de conquistar la taquilla y el rating. Call of Duty es una de las próximas franquicias que dará el salto al cine, y ya conocemos la fecha de estreno de su película.

La saga de Activision vivió mejores días en el terreno del gaming, pues para nadie es secreto que Black Ops 7 fue una completa decepción que vendió peor que las entregas previas. Pero incluso con este desliz, la serie permanece como uno de los pilares de la industria y todavía genera ingresos multimillonarios cada año.

Así pues, el salto de la franquicia al cine sólo era cuestión de tiempo. Hace algunos años conocimos que una adaptación live-action estaba en camino, y ahora por fin sabemos más detalles. Aunque todavía hay muchas preguntas sin respuesta, al menos ya hay una fecha de lanzamiento oficial.

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Película de Call of Duty ya tiene fecha de estreno

Esta semana dio inicio la CinemaCon 2026, una convención anual en la que se dan cita los grandes estudios productores y distribuidores de la industria cinematográfica. En los días recientes se compartieron noticias emocionantes sobre futuros estrenos y nuevos proyectos que están en desarrollo.

El 16 de abril de 2026 tuvo lugar el panel de Paramount, donde se confirmó que Top Gun 3 y la secuela de Guerra Mundial Z están en camino. De igual forma, la compañía confirmó que la adaptación live-action de Call of Duty sigue en pie y reveló la fecha de estreno.

El gigante del entretenimiento confirmó que la cinta inspirada en la saga militar de Activision y Microsoft debutará el 30 de junio de 2028, lo que significa que aún faltan más de 2 años para el lanzamiento. La espera es comprensible, pues la producción apenas comenzó a finales de 2025.

El director Peter Berg, quien anteriormente trabajó en Patriots Day y The Kingdom, está a cargo de la adaptación. Taylor Sheridan, creador de la popular serie Yellowstone, será el encargado de escribir el guion.

La película live-action de Call of Duty ya tiene fecha de estreno oficial: 30 de junio de 2026

Los creativos revelaron la primera imagen de la cinta de Call of Duty en CinemaCon 2026, y afirmaron que el proyecto “honrará y ampliará lo que ha hecho grande a esta franquicia desde sus inicios”. Tristemente, no hay detalles concretos sobre la historia ni el reparto de actores. El logo muestra una fuente limpia y minimalista, lo que sugiere que la trama se ambientará en un contexto moderno.

Peter Berg les dijo a los asistentes del evento que el equipo creativo está “profundamente conectado con la comunidad de operaciones especiales”, y prometió que se asegurará de dar vida a la franquicia en la gran pantalla con autenticidad. Aunque se compartió un avance con la canción Seven Nation Army de fondo, sólo fue posible ver imágenes extraídas directamente de los juegos.

El difícil paso de Call of Duty por el cine

Activision intentó llevar Call of Duty a la gran pantalla en innumerables ocasiones. En 2015, la compañía creó Activision Blizzard Studios con la intención de crear series y películas basadas en sus franquicias más icónicas. Precisamente, uno de los primeros proyectos anunciados fue una adaptación de la serie militar.

Stefano Sollima iba a liderar dicho filme, pero al final los planes jamás llegaron a buen puerto. De acuerdo con reportes, la compañía también rechazó una oferta de Steven Spielberg para dirigir una cinta con el fin de conservar el control creativo. Taylor Sheridan y Peter Berg subieron a bordo a finales de octubre del año pasado.

El hecho de que la película de Call of Duty será responsabilidad de Paramount levantó algunas cejas, pues el estudio también trabajó en la criticada serie de televisión de Halo. Dicho esto, la compañía sorprendió a los fans con los largometrajes live-action de Sonic the Hedgehog.

Se desconoce si el filme de Call of Duty será una adaptación de la serie Modern Warfare o la saga Black Ops

Es probable que en los próximos meses haya más información sobre el reparto y la trama de esta futura adaptación.

Pero cuéntanos, ¿te emociona la idea de ver una película de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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