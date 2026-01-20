Blightstone debuta en Acceso Anticipado de Steam con una propuesta táctica que rompe las reglas

El roguelite táctico de fantasía oscura ya está disponible en la plataforma de Valve

El estudio independiente español Unfinished Pixel anunció el lanzamiento de Blightstone, su nuevo roguelite táctico de fantasía oscura, que ya se encuentra disponible en Acceso Anticipado en Steam. El juego tiene un precio de 178.99 MXN y cuenta con un 20% de descuento por tiempo limitado durante sus primeras 2 semanas.

Un roguelite que rompe las reglas

¿Qué es Blightstone?

Blightstone apuesta por reinventar la estrategia por turnos al eliminar los tradicionales sistemas de cuadrícula y ofrecer movimiento libre, combates elementales impredecibles y una estructura narrativa en la que cada partida deja huella en el mundo. El resultado es una experiencia donde una sola decisión puede definir el destino de toda la expedición.

Los jugadores lideran un grupo de héroes vinculados con un cristal viviente llamado Earthglass, pieza clave para detener la corrupción que consume la tierra. Cada intento es una carrera contra lo inevitable, donde la adaptación constante, la planificación y el dominio del entorno son esenciales para sobrevivir.

Los campos de batalla cambian con tormentas de fuego, corrientes heladas y relámpagos, permitiendo crear sinergias devastadoras o provocar errores fatales. Un ataque bien calculado puede inclinar la balanza en segundos, mientras que un mal movimiento puede condenar toda la partida.

Un roguelite que aprende de tus errores

Fiel al espíritu del género, Blightstone presenta el ciclo de morir, aprender y volver más fuerte. Cada derrota desbloquea nuevas posibilidades, habilidades y estrategias para el siguiente intento.

El objetivo final es proteger el Earthglass Crystal, lanzarlo al Infernal Rift y derrotar a Korghul, el señor de los demonios, poniendo fin a la corrupción de este mundo.

El juego permite reclutar distintos héroes de clases como luchador, cazador, arcanista, druida y sacerdote, cada uno con habilidades y compañeros únicos.

A esto se suma un amplio sistema de progresión con habilidades activas y pasivas, ataques cuerpo a cuerpo, a distancia y de área, además de docenas de efectos de estado como sangrado, veneno, aturdimiento o quemaduras.

Aprende de tus errores y regresa más fuerte

