Bloodborne regresará con una película animada para adultos: la adaptación de Sony Pictures será tan brutal como el juego de FromSoftware

Las plegarias de los jugadores por fin se escucharon en Yharnam, pues Bloodborne regresará con un nuevo proyecto. Durante CinemaCon 2026, Sony Pictures anunció una adaptación del popular juego de FromSoftware. Su mundo oscuro y sus temibles criaturas cobrarán vida en una película animada que promete ser tan brutal como la aventura de el Cazador.

Sanford Panitch, presidente de Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, conoce el entusiasmo que genera la franquicia. Por ello, prometió que la cinta animada será muy fiel a la esencia de Bloodborne. La producción estará en manos de Sony, PlayStation Productions y tendrá la participación especial de un creador de contenido conocido por ser un gran fanáticos de la IP.

Video relacionado: La historia detrás de Bloodborne

¿Qué sabemos sobre la película de Bloodborne?

Los jugadores han esperado durante años el regreso de Bloodborne. Su universo oscuro y caótico los conquistó en 2015, con su lanzamiento exclusivo para PS4. Desde entonces, sus fanáticos han esperado un relanzamiento, un remake o una secuela para las plataformas actuales; sin embargo, todo indica que ninguno de estos proyectos ocurrirá a corto plazo.

La buena noticia es que Bloodborne dará el salto al cine con una cinta animada coproducida por PlayStation Productions, Lyrical Animation y Seán McLoughlin, creador de contenido mejor conocido como JackSepticEye. El jugador formará parte del proyecto ya que durante años ha demostrado su conocimiento y su pasión por el mundo de Yharnam.

El largometraje animado respetará la brutalidad y lo siniestro del videojuego de FromSoftware, así que será una adaptación con clasificación R. Esto implica que estará dirigida a adultos, pues mostrarás violencia explícita y otro contenido no apto para menores de 18 años.

JackSepticEye trabajará en la adaptación de Bloodborne a un largometraje animado

También sabemos que la adaptación será confinanciada por Sony Pictures y Lyrical Media, la empresa matriz de la productora Lyrical Animation. Durante la producción, JackSepticEye será representado por CAA, Nicole Ambrose, Hansen Jacobson y 42 West. Por ahora, no hay detalles concretos sobre la cinta, pero se espera que se apegue al lore que los fanáticos aman.

Sony Pictures mantuvo en secreto el estado actual del proyecto, por lo que es difícil intuir cuándo debutará la película de Bloodborne. Como era de esperarse, los fanáticos de la IP están emocionados con la noticia y esperan que sea sólo el inicio para que la saga vuelva con fuerza también a la industria de los videojuegos.

¿Qué pasó con el esperado remake del juego de FromSoftware?

Al menos desde 2018, circulan rumores sobre un remake de FromSoftware. Muchos jugadores tenían esperanzas de que fuera un título programado para el PS5; sin embargo, es mejor que no lo esperen, al menos no para esta generación. Varios reportes revelaron que una nueva versión del juego estaba en los planes Bluepoint Games, estudio que PlayStation cerró en meses recientes.

Supuestamente, el proyecto no avanzó por una negativa de FromSoftware. En concreto, Hidetaka Miyazaki no quiere que nadie toque la franquicia, pues le tiene un cariño muy especial. Por ello, la IP no ha tenido una secuela y ni un relanzamiento para nuevas plataformas. Los fans aman tanto su universo que han creado juegos como Bloodborne Kart y un título estilo Diablo que PlayStation intentó frenar.

El futuro de la franquicia es incierto, al menos en cuanto a videojuegos. Las compañías no han dado señales claras de que continuará de alguna forma, que llegará a PC o que regresará en algún momento con el ansiado remake.

Los jugadores aún esperan un relanzamiento o un nuevo título de la saga

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Bloodborne.

Video relacionado: PlayStation en crisis, cierra Bluepoint Games y… ¿qué pasará con Marathon?

Fuente