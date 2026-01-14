La visión personal de Miyazaki en Bloodborne sería la razón por la que el juego sigue sin secuela

Por Dan Villalobos el 14 de enero de 2026

El director de FromSoftware habla del vínculo íntimo con su obra más querida y explica por qué sigue siendo tan especial para él.

Hablar de Bloodborne siempre despierta emociones intensas entre los fans del género soulslike. Ahora, esas sensaciones tienen eco en su propio creador, Hidetaka Miyazaki.

Durante una charla con Game Informer, el director creativo confesó que Bloodborne ocupa un lugar único en su carrera. Para Miyazaki, este juego representa algo más profundo que un simple éxito crítico.

Un desarrollo desafiante que marcó al estudio

Miyazaki explicó que el desarrollo de Bloodborne fue uno de los procesos más exigentes que ha vivido FromSoftware. Desde el punto de vista creativo, el proyecto puso a prueba al equipo en cada etapa.

Salir adelante con ese nivel de dificultad y recibir el mayor reconocimiento crítico del estudio en ese momento fue clave. Esa experiencia dejó una huella profunda en el director japonés.

El resultado fue un juego que se sintió distinto desde su lanzamiento. Su ambientación oscura y su ritmo agresivo rompieron expectativas dentro del género.

Un juego cargado de ideas personales

Más allá del reto técnico, Miyazaki destacó el carácter personal de Bloodborne. El director aseguró que volcó muchas de sus ideas en la historia, el mundo y los sistemas jugables.

Según sus propias palabras, el juego es quizá la expresión más fuerte de su “sabor” creativo. Esa afirmación tiene peso, considerando su participación en múltiples títulos influyentes.

Ese enfoque explica por qué Bloodborne mantiene una conexión tan fuerte con su comunidad. El juego transmite una identidad clara y una visión muy definida.

Popularidad, culto y una espera que duele

Con el paso de los años, Bloodborne ha construido un estatus de culto muy particular. Su exclusividad en consolas Sony ha reforzado ese misticismo entre los jugadores.

Miyazaki es consciente del interés constante por un remake o una versión para PC. En 2024, comentó sentirse muy feliz por el entusiasmo de los fans. Sin embargo, esa misma importancia emocional podría ser el mayor obstáculo.

Mientras tanto, propuestas como The Duskbloods, exclusivo de Nintendo Switch 2, parecen heredar parte del tono. Aun así, un sucesor espiritual y una continuación directa generan expectativas distintas.

Tal vez 2026 finalmente traiga noticias claras. Hasta entonces, los fans deberán seguir esperando.

¿Crees que Bloodborne merece un remake o una secuela directa? ¿Preferirías una versión para PC o una reedición en consolas actuales? Cuéntanos en los comentarios.

