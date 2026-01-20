Borderlands 4 para Nintendo Switch 2 aparece listado en una tienda europea y todo indica que su estreno está cerca

Por Dan Villalobos el 20 de enero de 2026

Una tienda portuguesa vuelve a encender las expectativas de los fans que esperan el caótico looter shooter en la consola híbrida de Nintendo.

Durante meses, el lanzamiento de Borderlands 4 en Nintendo Switch 2 fue un misterio incómodo. La versión se retrasó sin una nueva fecha oficial y el silencio de 2K Games levantó las cejas de los fans.

Ahora, una tienda europea volvió a poner el juego en el radar. Un minorista portugués listó Borderlands 4 con una fecha concreta que apunta a febrero, lo que reavivó la conversación.

Aunque todavía falta confirmación oficial, el movimiento resulta llamativo, sobre todo porque el desarrollo en consola del título fue señalado como problemático.

Un retraso que dejó muchas dudas

Cuando Borderlands 4 se anunció para Nintendo Switch 2, la emoción fue inmediata. Sin embargo, poco después surgieron reportes sobre problemas técnicos importantes en esa versión.

El juego presentó caídas de rendimiento y errores que complicaron su lanzamiento. Esto llevó a 2K Games a retrasar indefinidamente la versión para la consola híbrida.

Desde entonces, la compañía evitó compartir detalles. No hubo ventanas de lanzamiento ni actualizaciones claras sobre el estado del proyecto.

Una tienda portuguesa apunta a febrero

La sorpresa llegó cuando un minorista de Portugal publicó una ficha del juego. En ella, Borderlands 4 aparece con fecha de lanzamiento para el 27 de febrero.

Este tipo de listados suelen generar cautela. Aun así, en más de una ocasión han anticipado anuncios oficiales que llegan semanas después. El detalle importante es que el juego figura específicamente para Nintendo Switch 2, lo que sugiere que el proyecto sigue vivo y listo para mostrarse.

Sólo falta el anuncio oficial

Por ahora, 2K Games no ha confirmado ni desmentido la información. Tampoco ha emitido comentarios sobre el supuesto estreno en febrero. Si la fecha resulta correcta, un anuncio oficial podría llegar muy pronto, especialmente si el lanzamiento está programado para el próximo mes.

Mientras tanto, los fans siguen atentos. Borderlands 4 es uno de los lanzamientos más esperados del catálogo multiplataforma y su llegada a Nintendo Switch 2 sería una gran noticia.

¿Crees que Borderlands 4 llegará el 27 de febrero a Nintendo Switch 2?, ¿te preocupa el rendimiento del juego en la consola? Cuéntanos en los comentarios.

