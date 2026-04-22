Call of Duty fracasó en atraer nuevos suscriptores a Xbox Game Pass; analistas creen que la bajada de precio impulsará el crecimiento del servicio

El programa de Microsoft ya es más barato, pero los videojuegos de la franquicia de Activision dejarán de ser estrenos de día 1

Call of Duty fue uno de los temas de conversación más controvertidos durante las batallas legales que tuvieron lugar durante el proceso de compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Un punto a favor de la adquisición era la posibilidad de ver las nuevas entregas de la saga en Xbox Game Pass.

Y en efecto, una vez que se completó la fusión entre ambos conglomerados en octubre de 2023, la saga militar llegó al servicio de paga. Los debuts de Black Ops 6 de 2024 y su secuela de 2025 fueron particularmente importantes, pues fueron las primeras entregas en unirse directamente al catálogo del programa.

La idea, por supuesto, era que la inmensa popularidad de la saga de Activision impulsara significativamente el número de membresías. Al final parece que eso no sucedió, o al menos que el incremento estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Es por eso que los analistas creen que eliminar los estrenos de día 1 para la saga es la decisión correcta.

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Call of Duty falló en atraer nuevos suscriptores

Esta semana, Microsoft sorprendió a la comunidad con una buena noticia: Xbox Game Pass Ultimate bajó de precio, lo que significa que pasó de $29.99 USD a tan sólo $22.99 USD al mes. El plan PC Game Pass también se volvió más económico con su nuevo costo de $13.99 USD.

Los fanáticos están emocionados, pero el anuncio vino acompañado de un asterisco que levantó las cejas de un sector de la comunidad. Y es que la compañía confirmó que los nuevos Call of Duty dejarán de ser estrenos de día 1, aunque aún se tiene previsto su incorporación al catálogo en una fecha posterior.

De acuerdo con analistas del sector, esa fue la mejor estrategia. Mat Piscatella de Circana señala que ese movimiento “no es sorprendente en absoluto”, pues recalca que “desde el principio con el experimento de Call of Duty en Game Pass, quedó claro que no se tradujo en un aumento significativo de ventas de consolas Xbox ni siquiera de las suscripciones”.

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El experto Piers Harding-Rolls de Ampere Analysis concuerda en que la franquicia estrella de Activision fracasó en aumentar el número de membresías, al menos a largo plazo. Esto quiere decir que muchas personas sí contrataron el servicio para jugar el FPS, pero eventualmente lo abandonaron una vez que perdieron el interés en el título de acción.

“Se esperaba que la inclusión [de Call of Duty] impulsara el servicio, pero estos aumentos intensos a corto plazo, gracias a que los suscriptores aprovechaban un acceso más económico a uno de los juegos premium más populares del mercado, no se mantuvo a largo plazo”.

¿Call of Duty en Xbox Game Pass fue dañino para Microsoft?

Informes anteriores afirmaron que Microsoft perdió hasta $300 millones de dólares en ingresos por Call of Duty debido a la incorporación de Black Ops 6. La compañía jamás abordó tales reportes, pero la decisión de eliminar los estrenos de día 1 sustentan la idea de que, en efecto, el servicio subió de precio en un intento de justificar los lanzamientos de la serie de Activision.

“Microsoft dejó escapar una cantidad considerable de ingresos debido a la disminución de las ventas premium”, comentó Piers Harding-Rolls. Por el contrario, Mat Piscatella señala que no hay evidencia que apunte a que la llegada de la saga a Xbox Game Pass tuvo un efecto negativo en el desempeño comercial.

“Los datos nunca sugirieron que el paso de Call of Duty por Game Pass tuviera un impacto tan grande en las ventas del juego. Y desde luego, no estoy convencido de que la inclusión de Call of Duty en Game Pass como estreno de día 1 haya tenido un efecto significativo en las ventas en plataformas como PlayStation”.

La rebaja de precio de Xbox Game Pass impulsará el crecimiento de las suscripciones en 2026, según analistas

Al respecto, el analista de Circana señala que, si las próximas entregas de la franquicia cumplen con las expectativas, las ventas prosperarán independientemente de si lanzan directamente en el servicio de Microsoft. De cualquier modo, ambos expertos coinciden en que la reducción en el precio de las membresías impulsará el crecimiento de Xbox Game Pass a largo plazo.

“Creo que la reducción de precio debería ayudar a aumentar el número de suscriptores. Aunque dudo que esto se traduzca en un mayor gasto en Game Pass a corto plazo, dado el descuento. Pero ya veremos”, comentó Piscatella. “La bajada de precio provocará un nuevo aumento del ARPU de Game Pass en 2026, con una menor probabilidad de pérdida de suscriptores”, comentó Harding-Rolls.

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