¿Cuándo llegarán los nuevos juegos de Call of Duty a Xbox Game Pass? Microsoft lo revela

El servicio de suscripción de Xbox ya es más barato, pero los títulos de la saga de Activision dejarán de ser estrenos de día 1

Microsoft desafío los paradigmas de la industria de los videojuegos cuando decidió lanzar los nuevos títulos de la saga Call of Duty como estrenos de día 1 en Xbox Game Pass. Es un beneficio que será cosa del pasado, pues la compañía confirmó cambios importantes para su servicio de suscripción. Con esto en mente, los fans se hacen una pregunta: ¿cuándo llegarán los juegos de la franquicia al catálogo?

Por bastante tiempo, el programa de paga fue un salvavidas para cientos de jugadores con poco presupuesto que deseaban acceder a un gran catálogo de juegos y beneficios exclusivos a un bajo precio. Tristemente, esta iniciativa vio cambios con el paso de los años y se volvió notablemente más cara en 2025 tras sufrir un aumento de 50%.

La nueva directora de Microsoft Gaming reconoció el problema y anunció un ajuste en su estrategia. Y aunque es un paso en la dirección correcta, se tuvieron que realizar sacrificios. En efecto, las nuevas entregas de Call of Duty dejarán de ser estrenos de día 1.

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Nuevos Call of Duty llegarán a Xbox Game Pass aproximadamente un año después

Tras semanas de especulación, Microsoft publicó un artículo en su blog oficial donde comparte las últimas novedades del servicio de suscripción. Allí, confirmó que Xbox Game Pass Ultimate bajó su precio de $29.99 USD al mes a $22.99 USD, mientras que PC Game Pass pasará de $16.48 USD mensuales a sólo $13.99 USD.

Aunque el programa de paga aún más caro que antes de que se produjera el enorme aumento en octubre del año pasado, ahora estamos ante un incremento mucho más sutil de sólo $3 USD. Naturalmente, “los precios pueden variar según la región”.

El anuncio vino acompañado de una noticia que decepcionará a un sector de la comunidad: las nuevas entregas de la franquicia Call of Duty dejarán de ser estrenos de día 1, un cambio de estrategia que entrará en vigor este mismo año. En efecto, el título que debutará en 2026, que se rumorea será Modern Warfare IV, no formará parte del catálogo de Xbox Game Pass Ultimate.

Call of Duty dejará de tener estrenos de día 1 en Xbox Game Pass, y los nuevos juegos llegarán al servicio 1 año después de su debut original

Ahora bien, ¿cuándo llegarán los juegos de la franquicia al servicio? El comunicado oficial, la compañía revela que los nuevos lanzamientos se incorporarán a la librería del servicio durante las siguientes fiestas navideñas, lo que representa un tiempo de espera de aproximadamente 1 año.

Para ese punto, dicho juego ya habría cumplido su ciclo comercial y otra entrega estaría bajo los reflectores. Microsoft hace hincapié en que este cambio de enfoque no afectará a los juegos de Call of Duty que actualmente conforman el catálogo de Xbox Game Pass. Parece que estas experiencias permanecerán en el servicio una vez que se unan por primera vez.

Más juegos de Call of Duty se incorporarían al catálogo

Es una estrategia lógica, sobre todo al considerar que, según informes, Microsoft perdió aproximadamente $300 millones de dólares en ventas de CoD: Black Ops 6 debido a que el juego estuvo disponible en Xbox Game Pass desde su lanzamiento. Además, informes revelan que alrededor de 82% de las ventas a precio completo de la secuela de 2025 se realizaron en PS5, donde el servicio no está disponible.

Por supuesto, se necesita una enorme cantidad de suscriptores activos para justificar el debut de una entrega de Call of Duty en el catálogo. De hecho, el año pasado se dijo que el programa de paga subió de precio por culpa de los estrenos de día 1 de la popular franquicia de Activision.

Si bien los fanáticos deberán esperar mínimo 1 año para jugar los nuevos títulos de la serie sin cargo adicional a través de Xbox Game Pass y PC Game Pass, parece que Microsoft planea añadir algunos títulos antiguos a la librería. El reboot de CoD: Modern Warfare se incorporó al catálogo el pasado 17 de abril de 2026.

Call of Duty: Vanguard de 2021 podría ser el próximo juego de la franquicia en unirse a Xbox Game Pass

De igual forma, se especula que Call of Duty: Vanguard, una de las entregas más criticadas por los fans, se prepara para unirse a la lista.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este cambio? ¿Estarás dispuesto a esperar un año completo para jugar un nuevo título de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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