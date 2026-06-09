No es un sueño: durante el Nintendo Direct de esta semana, la compañía japonesa confirmó los rumores y mostró el primer avance oficial del tan esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. El entusiasmo es palpable, pero un detalle levantó las cejas de la comunidad y ya fue objeto de controversia.

Si bien los jugadores están muy emocionados con la idea de revisitar el clásico atemporal de 1998 en la consola híbrida, un sector de la comunidad ya expresó su disgusto por uno de los pocos elementos destacables del primer avance de esta nueva versión. Así es, hablamos del rediseño de Link.

Video relacionado: Ranking uegos de The Legend of Zelda

Fans critican el nuevo diseño de Link para el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Es justo decir que The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de los juegos más importantes de la historia, así que muchos fanáticos lo tienen en un pedestal; al final del día, por algo tiene una calificación casi perfecta de 99 en Metacritic. Podemos asumir que rehacerlo para una nueva generación fue todo un desafío.

El primer trailer oficial del remake es muy escueto en cuanto a detalles y ni siquiera incluye gameplay, así que se desconoce cuáles serán los cambios en términos de jugabilidad. Eso sí, el avance muestra una cinemática en la que podemos ver por un breve instante a Link en su versión de niño.

El protagonista ahora tiene un diseño muy diferente a su contraparte de la versión original e incluso el relanzamiento para Nintendo 3DS, y ese cambio ya dividió las opiniones de la comunidad.

Hay quienes afirman que el personaje principal de The Legend of Zelda: Ocarina of Time se ve muy raro debido al aspecto hiperrealista. Otros fanáticos se apresuraron a decir que Link luce como si hubiera sido hecho con inteligencia artificial, mientras que otros aseguran que el juego se ve como las infames demostraciones técnicas hechas con Unreal Engine 5.

“Estoy emocionado y todo, pero ¿por qué Link se ve como generado por IA?”, cuestionó un fan decepcionado. “¿Por qué Link está hecho en un estilo feo de IA hiperrealista?”, comentó un segundo jugador. “Espero que solo el trailer parezca esa bazofia realista de Unreal Engine”, dijo un tercero.

I know it's only one angle but the Adult Link head on this design is killing me pic.twitter.com/6zpI35ndL9 — Sigmatic (@sigmatic_) June 9, 2026

Curiosamente, otra crítica muy común es que Link parece tener cabeza de adulto en un cuerpo de niño en el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Otros simplemente se limitan a decir que es “el rediseño más feo” que han visto en sus vidas y que es el “peor escenario posible”.

Si bien hubo muchas críticas en torno al anuncio, el aspecto renovado del protagonista también se ganó el aplauso de algunos jugadores. “El nuevo diseño de Link me da muchas esperanzas”, comentó un fan muy entusiasmado.

Algunos fans criticaron el rediseño de Link para el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

¿Cuándo estará disponible The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake?

Se desconoce si el juego final lucirá como este primer avance, así que deberemos esperar para descubrir si Link mantiene su rediseño o si recibe cambios de cara a la versión que llegará a las tiendas. Y de igual forma, se desconoce cómo lucirá el personaje en su versión de adulto.

Tristemente, la compañía japonesa se abstuvo de brindar muchos detalles sobre este relanzamiento. Lo único que sabemos con certeza es que The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake será un exclusivo de Nintendo Switch 2, así que los fans que solo tienen la consola híbrida de 2017 se quedarán con las ganas de probarlo.

El debut está previsto para 2026, pero durante el evento no se proporcionó la fecha de lanzamiento. Rumores recientes señalan que el estreno podría tener lugar en noviembre, lo que haría que el remake se una a la corta línea de títulos que planean competir contra Grand Theft Auto VI. Claro está, esa información aún no está confirmada.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake se lanzará para Nintendo Switch 2 en 2026

Pero dinos, ¿te gustó el rediseño de Link? ¿Estás de acuerdo con las críticas de los fans? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Video relacionado: La historia detrás de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Fuente