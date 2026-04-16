Call of Duty podría abandonar los estrenos de día 1 en Xbox Game Pass, pero parece que una de sus entregas más criticadas llegaría al servicio

Una nueva pista apunta a que el título de Activision y Sledgehammer estaría en camino al programa de Microsoft

Call of Duty fue la manzana de la discordia durante el juicio por la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, y gran parte de la conversación se enfocó sobre lo que podría suceder con la franquicia en caso de que se concretara la adquisición. Ahora, casi 3 años después de ese drama, parece que una de las entregas más criticadas está en camino a Xbox Game Pass.

Durante meses, se discutió la posibilidad de que los videojuegos de la saga militar se unieran al catálogo rotativo del servicio de suscripción. Tras la fusión, Modern Warfare II y más títulos se incorporaron al programa de paga. Además, tanto Black Ops 6 como su secuela de 2025 fueron estrenos de día 1.

Ahora, sin embargo, parece que Microsoft planea cerrar la llave y dejar de lanzar directamente en Xbox Game Pass los juegos de la franquicia. Aún está por verse si eso resulta ser verdad, pero por ahora parece que una entrega reciente hace los preparativos para llegar al servicio.

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El controvertido CoD: Vanguard estaría en camino al servicio

Hablamos de Call of Duty: Vanguard, fácilmente una de las entregas más criticadas en la historia reciente de la franquicia. El juego debutó oficialmente en 2021 y recibió reseñas negativas por su multijugador poco inspirado, campaña genérica y modo zombie que abandona la esencia de los títulos originales.

Dicho esto, es posible que algunos jugadores sientan curiosidad y quieran darle una oportunidad. Parece que pronto será posible probarlo sin costo adicional a través de Xbox Game Pass.

Justo como descubrió la comunidad, Activision lanzó una versión para Windows PC de Call of Duty: Vanguard. El estreno tuvo lugar el pasado 15 de abril de 2026 sin mucha faramalla, tal como sucedió con otros juegos de la franquicia. De esta manera, los jugadores ya pueden comprar el FPS en la Microsoft Store y desbloquear logros para Xbox.

CoD: Vanguard apareció en la aplicación de Windows en PC, y los fans creen que podría llegar a Xbox Game Pass

Lo interesante es que lanzar un port para Windows suele ser un paso previo al inminente estreno en Xbox Game Pass. Sin ir demasiado lejos, CoD: Modern Warfare llegó a la aplicación de Xbox para PC justo antes de que los desarrolladores confirmaran que se unirá al catálogo del servicio a finales de este mes.

Con este precedente, es lógico pensar en que Call of Duty: Vanguard también está en camino al servicio de suscripción. Eso sí, Black Ops 2, CoD 4: Modern Warfare, Infinite Warfare y Advanced Warfare son algunas de las entregas que aún brillan por su ausencia en el programa de paga, pese a que recibieron un port para la Microsoft Store.

Si consideramos que el juego de 2019 se unirá a la librería del servicio en abril de este año, parece poco probable que otro título de la franquicia siga sus pasos pronto. Así pues, podríamos esperar meses para ver la incorporación de la entrega de la Segunda Guerra Mundial, si es que realmente ocurre.

Call of Duty podría abandonar Xbox Game Pass

Este hallazgo fue descubierto poco después de que surgiera un rumor que señala que la franquicia podría abandonar los populares pero controvertidos estrenos de día 1 en Xbox Game Pass.

El periodista Jez Corden de Windows Central aseguró que Microsoft analiza la posibilidad de retirar los lanzamientos de primer día para los futuros juegos de Call of Duty a partir de este año. Aunque sería una decisión controvertida, es lógica al considerar que, según reportes, el debut de Black Ops 6 en el programa provocó pérdidas multimillonarias.

La compañía celebrará un evento en vivo este verano. Es probable que aproveche el escenario para compartir los primeros detalles de la próxima entrega de la serie, y es factible que allí mismo revele más información sobre los planes de lanzamiento. Así pues, estaríamos a pocas semanas de conocer qué le depara el futuro a la franquicia en el servicio.

Se desconoce si más juegos de la franquicia Call of Duty se unirán al catálogo del servicio de suscripción

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que CoD: Vanguard se una al programa de paga? Déjanos leerte en los comentarios.

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