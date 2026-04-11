¿Xbox Game Pass sin Call of Duty? Fuente confiable cree que la saga de Activision dejará de ser lanzamiento de día 1 este año

El cambio revelaría algunas de las grietas de la estrategia actual de Xbox, según periodista

Uno de los mejores beneficios de Xbox Game Pass es la posibilidad de disfrutar juegos nuevos desde su lanzamiento. La llegada de Call of Duty al servicio fue particularmente atractiva para miles de jugadores, quienes prefirieron pagar una suscripción antes que desembolsar $70 USD o más para jugar las entregas más recientes de la saga de Activision.

Disfrutar Call of Duty como lanzamiento de día 1 fue sensacional para los usuariso de Xbox Game Pass, pero esta decisión trajo bastantes problemas a Xbox y Microsoft. Sabemos que las compañías perdieron cerca de $300 millones de dólares en ventas al ofrecer la saga por medio del servicio de suscripción.

Rumores aseguran que, ante el fracaso de Black Ops 7, Call of Duty podría abandonar los lanzamientos anuales y los estrenos de día 1 en Xbox Game Pass. Un periodista confiable habló sobre lo que sucederá con la saga en el servicio y reafirmó lo que muchos temen: es posible que sus nuevas entregas dejen de ofrecerse como estrenos en el plan Ultimate.

Video relacionado: Phil Spencer: ¿héroe o villano? Los grandes éxitos y fracasos del exdirector de Xbox

Call of Duty dejaría de tener estrenos de día 1 en Xbox Game Pass este año

La estrategia de Microsoft era adquirir franquicias valiosas como Call of Duty para impulsar como nunca el crecimiento de Xbox Game Pass. Sin embargo, su plan no funcionó y registró pérdidas millonarias. Según reportes, esto obligó a la empresa a reestructurar el servicio y a aumentar sus precios, algo que naturalmente le restó popularidad entre sus usuarios.

Durante los últimos meses, han surgido pistas sobre cambios importantes para Xbox Game Pass. Asha Sharma, nueva jefa de Microsoft Gaming, buscaría alternativas para que el servicio sea más accesible para los bolsillos de los jugadores, lo que supone nuevos planes y otra reestructuración de la plataforma.

Se dice que Microsoft optaría por dejar de ofrecer Call of Duty como lanzamiento de día 1 para equilibrar la balanza luego de su reciente crisis. Jez Corden, periodista de Windows Central, se hizo eco de los reportes en la más reciente edición del podcast The Xbox Two. Aseguró que Microsoft podría retirar Call of Duty de los lanzamientos de día de 1 para Xbox Game Pass tan pronto como este año.

La saga de Activision y el servicio tomarían caminos separados

El periodista cree que sería un movimiento arriesgado, en cuanto que revelaría algunos de los problemas principales de la estrategia actual de la marca. Considera que Call of Duty está en una posición inestable, así que es necesario replantear el futuro de la saga. Sus declaraciones se pueden escuchar en la marca 33:22 del video de abajo.

“Si [Microsoft elimina] Call of Duty de Game Pass este año, lo cual es una posibilidad por lo que he escuchado, creo que revelará algunas de las grietas en [su] estrategia”.

¿Por qué Microsoft eliminaría la popular saga del servicio?

Los usuarios de Xbox Game Pass coincidirán en que el servicio requiere planes más flexibles tras su aumento de precios. Los costos no sólo aumentaron por el tropiezo reciente de Call of Duty, pues Microsoft también necesitaba maximizar las ganancias de su plataforma tras las adquisiciones de Activision Blizzard King y Bethesda.

Hacer de Call of Duty un lanzamiento de día 1 fue un arma de doble filo, pues dejó en evidencia que Xbox Game Pass sí puede canibalizar las ventas. Dejar de ofrecer los nuevos juegos de la saga sin costo adicional obligaría a sus fans a pagar por el precio completo, lo que ayudaría a que los ingresos de la IP regresen a sus niveles originales, cuando sólo estaba en manos de Activision.

Sin embargo, sacar Call of Duty de los lanzamiento de día 1 también podría jugar en contra de Microsoft y Xbox. Un número importante de jugadores dejaría de pagar el plan de suscripción más costoso, pero lo más preocupante es que la decisión se percibiría como una medida anticonsumidor. Ante esta posibilidad, parece más urgente que nunca que Xbox Game Pass renueve su oferta y equilibre su relación calidad-precio.

En unos días, Call of Duty: Modern Warfare llegará al catálogo del servicio, lo que supone que la saga no abandonará por completo Xbox Game Pass. Una alternativa para Microsoft sería dejar de ofrecer las nuevas entregas como estrenos de día 1 para sumarlas al servicio varios meses después. Sin embargo, es un hecho que los usuarios esperaría otros ajustespara compensar este cambio en la plataforma.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

Video relacionado: Xbox Project Helix: ¿será el Dreamcast de Microsoft?

Fuente