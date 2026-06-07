Si no te perdiste el Summer Game Fest 2026, seguramente ya sabes que SEGA aprovechó su espacio para revelar formalmente VIRTUA FIGHTER CROSSROADS. Con este proyecto sumamente ambicioso la compañía busca traer de regreso la icónica franquicia de peleas y para hacerlo se vale de la voz de Snake de Metal Gear, pero en un importante rol creativo.

Después de la revelación del juego, SEGA llevó a cabo una presentación dedicada al nuevo título de peleas con el fin de explicar los detalles del proyecto, que es una mezcla de géneros para ofrecer un viaje narrativo de lucha.

SEGA apuesta por el realismo con VIRTUA FIGHTER CROSSROADS

El realismo y la innovación son los 2 pilares en los que se fundamenta el nuevo proyecto, de la misma manera que se dio a luz a la franquicia décadas atrás.

“No es un remake ni un viaje nostálgico, es un Virtua Fighter completamente renacido”, dejaron claro los principales creativos del proyecto que quieren que los jugadores vean en esta peculiar “aventura de lucha” una “revolución de la saga”.

Los desarrolladores de SEGA mencionan que para este nuevo juego se propusieron responderse por qué pelean los personajes y basaron la respuesta en el realismo, lo cual los llevó al escenario del juego, a explorar el trasfondo de los personajes y lo que los motiva a pelear.

Si bien la tarea les resultó tan difícil que les tomó 1 año dar con la solución, al final reunieron a un equipo de escritores que entendió la idea y ofrecieron un guion excepcional.

En los títulos originales, Akira era el personaje principal, pero para VIRTUA FIGHTER CROSSROADS Ryu Ga Gotoku Studio quería un nuevo personaje que cumpliera ese rol: Cielo Salinas, que tendrá que ascender desde el fondo, junto con otros 3 peleadores que coincidirán en la ciudad ficticia de Vilasapara.

David Hayter supervisa el desarrollo de VIRTUA FIGHTER CROSSROADS (imagen: Konami, SEGA, LEVEL UP)

David Hayter participa en la creación de VIRTUA FIGHTER CROSSROADS

Precisamente una de las encargadas de dar vida a este proyecto es nada más y nada menos que David Hayter, que seguramente conoces más por prestar su voz a Snake en la saga Metal Gear.

“Finalmente, puedo anunciar que he estado supervisando el desarrollo del mundo del nuevo y épico VIRTUA FIGHTER CROSSROADS el año pasado”, comentó el creativo en redes sociales. “(...) creo que les encantará”.

Si bien se trata del primer proyecto en el que ocupa un cargo de escritor en la industria del videojuego, hay que decir que Hayter tiene experiencia como guionista en franquicias como X-Men, Watchmen y Wolves.

Junto con Hayter colaboraron el guionista principal Brad Kane (As Dusk Falls, Ghost of Tsushima), el director de escenario Tsuyoshi Furuta (Like a Dragon, JUDGEMENT) y el escritor de escenario Shinji Yamamamoto (Persona, Shin Megami Tensei).

Finally,



I can announce that I’ve been overseeing “World Development” on the epic new #VirtuaFighter , #Crossroads for the past year.



This is my first job, working as a writer in games.



And what a game to start with.



I think you will enjoy it. https://t.co/VYbmiZhTeq — David Hayter (@DavidBHayter) June 6, 2026

¿Virtua Fighter dejará de lado las peleas en VIRTUA FIGHTER CROSSROADS?

Es importante mencionar que, aunque se puso énfasis en la narrativa, es posible agarrar el juego e ir directamente a los combates, ya que se ofrecerá el modo Historia y el modo Versus.

De hecho, se desarrolló VIRTUA FIGHTER CROSSROADS para que se pudiera disfrutar con un control simple e intuitivo, pero que requerirá técnica y precisión para mejorar. Así, el juego está hecho para que tanto conocedores de la saga como principiantes puedan unirse.

VIRTUA FIGHTER CROSSROADS está agendado para debutar en 2027 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, pero no se compartió una fecha de lanzamiento.

¿Qué te pareció esta reinvención de Virtua Fighter que prepara SEGA? Cuéntanos en los comentarios.

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