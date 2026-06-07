League of Mediocre Arena Outcasts (LMAO por sus siglas en inglés) es un clon de League of Legends que puedes jugar de forma gratuita desde tu navegador. Este MOBA multijugador fue desarrollado por Jonny Gravity, un desarrollador con nula experiencia en desarrollo de videojuegos.

La intención del creativo era probar las capacidades del modelo de inteligencia artificial Claude Opus 4.8. Según su publicación en Reddit, el usuario de esta plataforma comenzó con el prompt “construye una especie de liga estilo Temu de League of Legends, solo web, con juego en línea, multijugador por salas” y Opus 4.8 desarrolló el juego al primer intento.

I used Opus 4.8 and atrium to build Temu League of Legends in under a day - I call it LMAO. AMA! :D



Try it solo (with bots) or with friends at https://t.co/Wm62bdwPP0 pic.twitter.com/DLy5ZaMBlW — Jonny Gravity (@jonnygravity) June 2, 2026

Jonny Gravity describe su trabajo con la IA como un experimento al que le dedicó un día completo para diseñar sus propios campeones, habilidades, el mapa y todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del MOBA. El siguiente paso fue revisar con detenimiento los errores y bugs para pedirle a Claude Opus 4.8 que los solucionara a través de nuevos prompts.

El desarrollador asegura que LMAO fue creado al 100% a través de la plataforma de IA y confirma que no fue necesario el uso de programas de edición o alguna otra herramienta. Lo impresionante es que LMAO cuenta con 18 campeones, modo multijugador o en solitario con bots, jungla y otros elementos que fueron imitados de League of Legends.

Si bien este experimento con Claude Opus 4.8 generó un juego sencillo, los resultados nos dejan ver la capacidad generativa de estas herramientas para la creación de aplicaciones y programas en poco tiempo.

¿Qué opinas del uso de inteligencia artificial generativa? ¿Crees que la creación de juegos por medio de esta tecnología tendrá un impacto positivo en la industria? No olvides dejarnos tu respuesta y tu punto de vista sobre este tema.

Si te llama la atención o quieres probar LMAO por curiosidad, puedes jugarlo gratis en este enlace. Puedes saber más sobre temas relacionados con la inteligencia artificial aquí.

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