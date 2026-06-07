Ufotable es reconocido por su excelente trabajo de animación que ha dejado la vara muy alta para el resto de estudios. Kimetsu no Yaiba es su carta de presentación y un referente al hablar de animación, pero el estudio trabaja a la par en otros proyectos igual de ambiciosos.

Witch on the Holy Night funciona como una precuela del universo de Type-Moon donde convergen franquicias como Melty Blood, Tsukihime y Fate. La nueva película se ubica en los años ochenta y sigue la historia de Aoko Aozaki, la heredera de un poderoso linaje de hechiceros que se ve forzada a aprender las artes mágicas de la familia.

Witch on the Holy Night se presentó en 2021 y tras muchos años de espera sin noticias sobre algún avance, al fin Ufotable rompió el silencio y confirmó que su producción seguía su curso y estaría próxima a estrenarse en algún momento de 2026.

Si bien, Ufotable no dio una fecha en concreto para el estreno de esta película, todo apunta a que esta información será revelada durante la celebración de la Anime Expo 2026 que se llevará a cabo del 2 al 5 de julio.

Además de Witch on the Holy Night, Ufotable tiene varios proyectos preparados para lo que resta del año, entre ellos, la retransmisión de las dos temporadas de Kimetsu no Yaiba y la segunda parte de la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle.

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