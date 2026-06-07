El estudio responsable de Kimetsu no Yaiba anuncia fecha de estreno de su nueva película con un emocionante trailerPor Fernando Salinas el
La animación se basa en la novela gráfica Witch on the Holy Night, se estrenará en Japón este mismo año.
Ufotable es reconocido por su excelente trabajo de animación que ha dejado la vara muy alta para el resto de estudios. Kimetsu no Yaiba es su carta de presentación y un referente al hablar de animación, pero el estudio trabaja a la par en otros proyectos igual de ambiciosos.
Witch on the Holy Night funciona como una precuela del universo de Type-Moon donde convergen franquicias como Melty Blood, Tsukihime y Fate. La nueva película se ubica en los años ochenta y sigue la historia de Aoko Aozaki, la heredera de un poderoso linaje de hechiceros que se ve forzada a aprender las artes mágicas de la familia.
Witch on the Holy Night se presentó en 2021 y tras muchos años de espera sin noticias sobre algún avance, al fin Ufotable rompió el silencio y confirmó que su producción seguía su curso y estaría próxima a estrenarse en algún momento de 2026.
Si bien, Ufotable no dio una fecha en concreto para el estreno de esta película, todo apunta a que esta información será revelada durante la celebración de la Anime Expo 2026 que se llevará a cabo del 2 al 5 de julio.
Además de Witch on the Holy Night, Ufotable tiene varios proyectos preparados para lo que resta del año, entre ellos, la retransmisión de las dos temporadas de Kimetsu no Yaiba y la segunda parte de la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle.
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