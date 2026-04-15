Bloodborne: productor de la película responde a la preocupación de los fans y promete que luchará “con uñas y dientes” para crear la mejor adaptación

El popular youtuber JackSepticEye es uno de los responsables del filme, y afirma que el juego es una “obra maestra

¡Bloodborne está de vuelta! Bueno, quizás no como los fanáticos más devotos esperaban. Y es que a principios de esta semana se confirmó que Sony Pictures trabaja en una película animada del aclamado soulslike de 2015. El anuncio dividió las opiniones de la comunidad, y algunos seguidores de la franquicia temen por la calidad del producto.

En años recientes, las adaptaciones de videojuegos para cine y televisión ganaron ímpetu gracias a los éxitos notables de The Last of Us, Cyberpunk: Edgerunners, Sonic the Hedgehog, Fallout y más producciones. Incluso proyectos controvertidos, como la reciente Super Mario Galaxy La película, resonaron con su público objetivo pese a las reseñas negativas.

Dicho esto, las audiencias aún recuerdan los innumerables fracasos del pasado, y por eso siempre se muestran cautelosas ante el anuncio de un nuevo filme basado en un juego popular. La revelación de que Bloodborne tendrá una cinta animada generó entusiasmo, pero también preocupación. El productor se pronunció al respecto para tranquilizar a los fans.

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JackSepticEye quiere hacer la mejor película de Bloodborne

Fue durante la CinemaCon 2026 de esta semana cuando nos enteramos de que Sony Pictures trabaja en una adaptación del popular videojuego de FromSoftware. Los detalles permanecen escasos, pero el anuncio de que el popular youtuber JackSepticEye se desempeñará como productor dio esperanza a los fans de la obra original.

En un video reciente, el creador de contenido compartió su entusiasmo por formar parte del proyecto y expresó su compromiso por crear un producto que esté a la altura de las expectativas de los seguidores de Bloodborne. Además, afirmó que ama el título de Hidetaka Miyazaki y lo catalogó como una obra maestra.

“Vivo y respiro los juegos de FromSoftware, pero Bloodborne en particular es mi juego favorito; una obra maestra. Tengo un tatuaje de la Marca del Cazador en mi cuerpo. Tengo estatuas gigantes del Cazador y Eileen detrás de mí. Tengo una pequeña lámpara de los Mensajeros detrás de mí, porque adoro esta franquicia”.

JackSepticEye reconoce que trabajar en la adaptación de Bloodborne es un enorme honor, y asegura que va a dedicarle todo su empeño

JackSepticEye va más allá y afirma que el videojuego de 2015 es una de las razones por las que se levanta por las mañanas para jugar videojuegos. “Es lo mejor de lo mejor, y es lo más emocionante que me ha pasado poder anunciar [la película]”, comentó en su video de YouTube.

El creador de contenido deja claro que él no se encargará de la dirección ni la escritura del guion, ya que su papel es estrictamente el de productor. Dicho esto, promete que “luchará con uñas y dientes” para crear la mejor adaptación posible de Bloodborne y aseguró que tampoco se toma el proyecto a la ligera.

¿Qué se sabe de la adaptación animada de Bloodborne?

Sin duda, las palabras de JackSepticEye deberían tranquilizar a los fanáticos más pesimistas. Si bien aún está por verse si el resultado final podrá contentar a la comunidad, al menos es bueno saber que una persona que entiende y ama la franquicia está a cargo del proyecto.

En el anuncio original, Sanford Panitch, presidente de Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, prometió que el filme mantendrá la esencia de Bloodborne y se mantendrá fiel al material de origen. La producción correrá por parte de PlayStation Productions, Lyrical Animation y Seán McLoughlin.

Otro detalle interesante es que la cinta tendrá una clasificación R, lo que significa que sólo será apta para las audiencias mayores de 18 años. Finalmente, Sony Pictures y Lyrical Media, la compañía matriz de la productora Lyrical Animation, se harán cargo de la financiación del proyecto.

La adaptación animada del querido soulslike de FromSoftware sigue sin fecha de estreno

Por ahora, se desconoce quiénes serán los directores y escritores del filme. Tampoco se tiene información precisa sobre el reparto de actores que participará en la adaptación ni la ventana de lanzamiento. Aunque los fanáticos están preocupados, esperan que el potencial éxito de la cinta derive en el desarrollo de un nuevo juego de la franquicia.

Pero cuéntanos, ¿te entusiasma esta película? Déjanos leerte en los comentarios.

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