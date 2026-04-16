Capcom elimina videos de Resident Evil con mods para adultos

Es común que cualquier juego tenga una escena dedicada a los mods para alterar los títulos de una u otra forma. Capcom no apoya ninguno de ellos y como ejemplo está el más reciente caso en el que ordenó eliminar cientos de videos de Resident Evil con mods candentes.

Si bien muchos usuarios crean mods para mejorar juegos, hay otros que lo hacen para remplazar personajes por otros muy populares que se han convertido en memes, como Shrek o la locomotora Thomas. Hay otros también que sexualizan a los personajes y precisamente éstos fueron los objetivos de la más reciente cacería de Capcom.

Capcom eliminó videos candentes de Resident Evil

La compañía japonesa acaba de contactar al creador de contenido GrizzoUK para solicitar la eliminación de más de 1000 videos de su canal de YouTube porque no cumplían con los términos y condiciones ni las leyes de derechos de autor, de acuerdo con Capcom.

En cuanto al contenido se trataba de videos que mostraban a personajes de Resident Evil, como Ashley Graham, Ada Wong y Grace Ashcroft, con atuendos sexualizados por medio de mods. Es importante mencionar que esta eliminación fue de los videos que muestran los mods en acción y no los mods en sí.

Entérate: este juego de Resident Evil puede ser más aterrador con este mod.

Capcom pide eliminar más de 1000 videos de mods de Resident Evil (imagen: Capcom, GrizzoUK, YouTube, alascokevin1, SleepyEvoli, LEVEL UP)

De acuerdo con el correo oficial, el usuario debería eliminar los videos para el 21 de abril de 2026; de lo contrario, la compañía tomaría otras medidas acordes a sus políticas.

Mientras procesaba esto, el usuario recibió una notificación de YouTube en la que le indicaba que su cuenta se había eliminado de la plataforma por severas o repetidas infracciones a su política de sexo y desnudez. Sin embargo, tras una apelación minutos después y confirmar que estaba eliminando los videos problemáticos, la compañía revirtió la suspensión.

The mods in question. Hardly a surprise they wanted them removed… pic.twitter.com/QPT2HQ7kjH — Arklay Aroma (@ARKLAYAROMA) April 15, 2026

Así, GrizzoUK informó que a partir de ahora ya no subirá más videos de esta clase de mods para cualquier juego de la saga de Resident Evil, pero recordó que continuará haciéndolo para otras franquicias populares, como Stellar Blade y Tomb Raider.

Al mismo tiempo, en un mensaje directo a manera de réplica hacia Capcom, GrizzoUK la cuestionó por qué se atacó únicamente su canal y no otros canales o usuarios que incluso venden este contenido en plataformas como Patreon.

“Es una pena que Capcom hiciera esto, pero así es esto”, expresó el creador de contenido.

Capcom está en guerra con los mods

Hay que recordar que Capcom pasa por una racha muy buena de lanzamientos, y precisamente el más reciente es PRAGMATA, por lo que es normal que la compañía no desee nada negativo que pueda afectar este momento. La compañía no ha emitido comentario al respecto.

Aunque hay compañías que abrazan los mods e incluso se benefician de ellos, Capcom no es una de ellas, y el repudio que tiene hacia los mods pudo originarse o reforzarse por un incidente en 2023 cuando en pleno torneo profesional un participante olvidó inhabilitar un mod picante que hizo que su Chun-Li apareciera sin ropa.

Por si te lo perdiste: torneo de Street Fighter prohibió seleccionar a peleadoras en trajes de baño.

Más tarde ese mismo año, la compañía a través de su canal oficial de YouTube CAPCOM R&D compartió un video en el que indica que “los mods no son diferentes a las trampas” y que “afectan el producto“, por lo cual los desarrolladores deberían estar en contra de ellos a menos que tengan apoyo oficial.

En la presentación, a cargo del programador Taro Yahagi, se explica que aunque algunos mods tienen un efecto positivo, hay otros que “son ofensivos para el orden público o la moral“, por lo que el producto se empaña, la marca se deteriora y a la postre se causa daño a la compañía, ya que algunas personas pueden confundir estas modificaciones como algo oficial.

En cuanto a las trampas o mods maliciosos pueden causar crasheos y corrupción de los archivos de guardado y la solución cuesta recursos a las compañías responsables del juego afectado.

¿Qué te parece la postura de Capcom frente a los mods? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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