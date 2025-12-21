Torneo de Street Fighter 6 prohíbe a peleadoras en trajes de baño

Al parecer, la organización cree que los atuendos son muy candentes para el público infantil

Street Fighter 6 sorprendió este año con el lanzamiento de los esperados trajes de baño, que permitieron que muchos personajes lucieran sus increíbles conjuntos. Desafortunadamente, las peleadoras no podrán presumirlos en próximo torneo.

Pese a ser la primera vez que Cammy aparece en un juego de la serie luciendo un genial bronceado, la agente británica no podrá lucirlo en el torneo de Street Fighter 6 que se celebrará en el Tokyo eSports Festa 2026.

¿Por qué se prohibirán los trajes de baño de Cammy, Chun-Li y más en torneo de Street Fighter 6?

Se trata de la 7.ª edición del evento anual japonés que se celebrará del 9 al 11 de enero de 2026 en colaboración con Gobierno Metropolitano de Tokio y la Unión Japonesa de eSports.

La prohibición a Chun-Li, Kimberly, Manon, A.K.I. y Cammy no responde alguna política de vestimenta que va acorde a la estación gélida que se vive en Japón, ya que los personajes masculinos sí podrán lucir sus trajes de baño.

Torneo de Street Fighter 6 no dejará usar a Chun-Li, Cammy, Kimberly, Manon y A.K.I. en trajes de baño (imagen: Capcom)

Aunque no se expresó una razón, aparentemente esta medida se debe a lo revelador de los atuendos de los personajes femeninos y porque se trata de un evento al que pueden asistir estudiantes de primaria o mayores, por lo visto, para ellos estos trajes no son aptos para mostrar en un público de esta edad, pese a que en ningún momento muestran desnudez o son inapropiados.

Tal como señala el portal japonés Game*Spark, hay otros atuendos que son más reveladores que los trajes de baño, como el Outfit 2 de Cammy o el atuendo habitual de Mai Shiranui, pero que no fueron prohibidos. Además, en la página del evento se indica que las reglas podrían cambiar, por lo que otros atuendos o personajes podrían añadirse a la lista de prohibiciones.

Street Fighter 6 está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

