Capcom intenta evitar incesto de Alex y Patricia en Street Fighter 6, pero fans no están convencidos con la solución

El mes pasado Alex debutó en Street Fighter 6 como peleador seleccionable, pero llamó la atención por otra razón, ya que el Modo Arcade enfocado en el personaje confirmaba relación incestuosa con su hermana adoptiva Patricia. Capcom hizo lo posible por revertir esto, pero los fans no están convencidos con la solución.

Al final de este modo, Alex en su deseo de proteger a Patricia, Alex decide convertirla en su pareja, se casan, tienen relaciones sexuales y como resultado esperan una bebé. A simple vista se ve como una historia de amor ideal, pero los fans de la saga saben que está lejos de serlo.

¿Cuál es el escándalo en torno a la relación de Alex y Patricia de Street Fighter 6?

Alex y Patricia son básicamente hermanos si tomamos en cuenta que Tom (padre biológico de Patricia) se convirtió en padre adoptivo de Alex cuando éste era muy pequeño, e incluso se ve en una ilustración que sostuvo a Patricia cuando era bebé y convivió con ella. Además, se mencionaba que Tom era primo de la madre biológica de Alex, por lo que Patricia era su prima segunda. Se trataba pues, de una u otra manera, de una relación incestuosa.

Tras la ligera controversia que generó esto, Capcom prometió que haría cambios para evitar que la relación de Alex y Patricia se sintiera incestuosa, aunque los fans naturalmente tenían sus dudas sobre la efectividad de esto, pues se antojaba complicado dado el material oficial en las diversas entregas de la saga, y la compañía japonesa difícilmente iba a cambiar la historia de amor de Alex y Patricia que preparó para Street Fighter 6.

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Capcom intentó evitar el incesto en Street Fighter 6, pero fans creen que no lo logró (imagen: Capcom)

¿Entonces Alex y Patricia ya no son hermanos?

Pues bien, luego de unas cuantas semanas, la actualización, a la cual algunos jugadores se refieren como el “parche del incesto“, ya está disponible y ya se descubrieron las modificaciones que se hicieron. El gran cambio es que ahora Alex se refiere a Tom como un “un pariente lejano” de su mamá o “algo así“.

Dicho de otra manera, Alex podrá no estar seguro de si Tom es pariente de su mamá, pero aun así tuvo relaciones sexuales con Patricia.

Alex dice en una escena que Tom es básicamente el papá que necesitaba; nótese el énfasis en básicamente, pues antes indicaba que Tom era su papá (aunque adoptivo).

Ahora, Alex dice que Tom y su mamá fueron parientes lejanos… o algo así (imagen: Capcom vía reddit)

Fans no están contentos con la solución de Capcom al incesto en Street Fighter 6

Adicionalmente, Capcom expandió la historia detrás de Alex, dejando claro que se fue de casa a una temprana edad, claramente con la intención de distanciar a ambos personajes durante su infancia y que su conexión se diera más tarde en sus vidas.

No obstante, aún hay material que deja ver que Alex tuvo a Patricia en sus brazos cuando era una bebé, y a los fans les sigue pareciendo inconcebible que estos 2 personajes tengan una relación carnal décadas después y claramente no están convencidos con la solución de Capcom.

“Así que la situación es prácticamente la misma sólo que en lugar de ser abierto y orgulloso de ello [relación incestuosa], Alex ahora está un poco dudoso al respecto. Como si supiera que es raro pero intenta no pensar en ello”, comentó un fan. “¡Bien salvado, Capcom! uno para los libros”.

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¿Qué opinas de la relación de Alex y Patricia de Street Fighter 6? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Street Fighter 6 está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

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